PHYSICALMIND Institute släpper public service-meddelandet "WELLVILLE" då ny forskning indikerar att BMI kan vara föråldrat

NEW YORK, 27 februari 2026 /PRNewswire/ -- PHYSICALMIND Institute släppte idag WELLVILLE, ett public service-meddelande som skapats som svar på ny WELLNESS-forskning.

En studie som publicerades i JAMA Network Open visade att när fetma definieras med hjälp av både kroppsmassindex (Body Mass Index, BMI) och midjemått ökar prevalensen från cirka 42-43 % till nästan 68-70 %. Den utökade definitionen har godkänts av 76 organisationer, inklusive American Heart Association.

Wellville is an upbeat take on a big problem

"Om midjemått ingår överskrider majoriteten av amerikanska vuxna riktmärket på 35 tum som är förknippat med fetma", sade Joan Breibart, grundare av PHYSICALMIND Institute, som tillskrivs att ha återlanserat Pilatesmetoden 1991. "WELLVILLE skapades för att undersöka hur den moderna 'wellness'-rörelsen, trots sina löften, har sammanfallit med stigande fetma i USA".

Public service-meddelandet förklarar fetmastatistik på ett tydligt, tillgängligt och stundvis humoristiskt språk, samtidigt som det uppmanar media och andra institutioner att erkänna problemets fulla omfattning.

Se public service-meddelandet WELLVILLE här:

https://youtu.be/oqeMirUZudQ?si=PapahBrWw5oPkyw4

PHYSICALMIND Institute, med säte i New York City, erbjuder utbildning i Modern Pilates samt tillhörande utrustning.

