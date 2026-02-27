PHYSICALMIND Institute lanserer den offentlige kunngjøringen «WELLVILLE» i det ny forskning indikerer at BMI kan være foreldet

NEW YORK, 27. februar 2026 /PRNewswire/ -- PHYSICALMIND Institute har i dag publisert WELLVILLE – en offentlig kunngjøring opprettet som svar på ny velværeforskning.

En studie publisert i JAMA Network Open oppdaget at prevalensen av fedme, når det defineres via både kroppsmasseindeks (BMI) og midjeomkrets, øker fra omtrent 42–43 % til nesten 68–70 %. Den utvidede definisjonen har blitt godkjent av 76 organisasjoner, inkludert American Heart Association.

Wellville is an upbeat take on a big problem

«Hvis midjeomkrets er inkludert, overskrider flertallet av amerikanske voksne referanseverdien på 35 tommer, som er forbundet med fedme», sa Joan Breibart, grunnlegger av PHYSICALMIND Institute som er kreditert med å starte Pilates-metoden i 1991. «WELLVILLE ble opprettet for å undersøke hvordan den moderne «velvære»-bevegelsen, til tross for sine løfter, har samkjørt med økende fedme i Amerika».

Den offentlige kunngjøringen forklarer fedmestatistikk med et tydelig, tilgjengelig, og til tider humoristisk språk, samtidig som den oppfordrer media og andre institusjoner til å anerkjenne hele omfanget av problemet.

Se WELLVILLEs offentlige kunngjøring her:

https://youtu.be/oqeMirUZudQ?si=PapahBrWw5oPkyw4

PHYSICALMIND Institute, basert i New York City, tilbyr moderne pilatestrening og apparater.

Kontakt: Joan Breibart

[email protected]

212-343-2150

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2920710/PhysicalMind_Institute.jpg