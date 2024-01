RoboUP avslører fremtiden på CES 2024: Rhino 1 robotklipper for terreng, brukerdrevne fremskritt og en bærekraftig visjon

Rhino 1 robotklipper Lansering på CES: Alt terreng uten Grenser

SHENZHEN, Kina, 10. januar 2024 /PRNewswire/ -- RoboUP, en pioner innen servicerobotindustrien, er stolt over å kunngjøre sin siste innovasjon på CES 2024, Rhino 1-robotklipperen for alt terreng. RoboUPs oppgave er forankret i arketypen for helsepersonell og er revolusjonering av hvordan mennesker bryr seg om sine boarealer, ved å konkretisere omtenksomhet, empati og medfølelse med sine løsninger.

RoboUP er begeistret over å presentere Rhino 1 robotklipper, konkretiseringen av overlegen terrengytelse. Med sitt robuste billignende AWD-system (All-Wheel Drive) kan Rhino 1 navigere i bratte bakker og erobre røffe landskap med presisjonsstyring. Deres oppgraderte C-PASS-system er revolusjonerende, da det sikrer uovertruffen klippeytelse, med en robust motor og dobbel klippeskive for raskere hastighet og effektiv dekning. Også kjent for å være batteridrevet, noe som gjør det enkelt å sette opp og installere.

Skapt av brukere: Evolusjon fra TM01 robotklipper til Rhino 1

I 2023 introduserte RoboUP TM01 i Europa, og utløste en reise med brukerengasjement. Tilbakemeldinger fra brukere, media og skapere ble grunnlaget for forbedringer, og formet den siste innovasjonen, Rhino 1. RoboUP, som har som mål å bygge sterke forbindelser med brukere og fagfolk, sikrer at produktene utvikler seg for å møte stadig skiftende behov.

Legg ut på en reise inn i hjertet av RoboUPs verden med vårt splitter nye nettsted, den ultimate destinasjonen for alle som er ivrige etter å fordype seg i RoboUPs verden, utforske tjenesterobotindustrien og møte likesinnede. Fordyp deg i den komplette serviceopplevelsen, fra innsiktsfulle konsultasjoner til uanstrengte kjøp og dedikert ettersalgsstøtte.

RoboUP verdsetter innspill fra kundene og fremmer et rom for interaksjon mellom brukerne. Utforsk engasjerende aktiviteter, fra hagefotokonkurransen til produktfotokonkurransen, gaveutdeling-arrangementer og underholdende direktesendinger.

Gå over til en mer bærekraftig fremtid

RoboUPs visjon strekker seg utover effektivitet, og er i samsvar med FNs bærekraftsmål, SDG 3 og SDG 15. RoboUP-robotklipperne fremmer rent, kjemikaliefritt vedlikehold av plenen, og bidrar til sunnere lokalsamfunn og bevaring av biologisk mangfold.

For mer informasjon, gå til https://www.iroboup.com/

RoboUP CES-standinformasjon:

Stand: 1301, Westgate

Las Vegas Convention Center, USA

9. – 12. januar 2024