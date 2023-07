36e festival du lac Maschsee à Hanovre : 19 jours de réjouissances au bord de l'eau gratuites, en plein air, avec des airs internationaux

HANOVRE, Allemagne, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le festival du lac Maschsee démarre sa 36e édition annuelle à Hanovre le 26 juillet. Le plus grand festival autour d'un lac d'Allemagne, qui a lieu dans la capitale du Land de Basse-Saxe, durera 19 jours et se terminera le 13 août. « Nous sommes impatients de voir ce festival fantastique prendre vie. Vous pourrez y goûter des spécialités culinaires internationales, vous installez sur des salons de plage, assistez à des concerts gratuits et profitez de tout un tas de divertissements pour les familles. Nous avons également hâte d'accueillir nos invités internationaux », a déclaré Hans Nolte, PDG de Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG). Au total, près de deux millions de visiteurs sont attendus.

Le festival du lac Maschsee fait partie des dix meilleurs festivals culinaires d'Europe

Les organisateurs sont particulièrement fiers des récompenses décernées par les experts en gastronomie :

le festival du lac Maschsee d'Hanovre s'est vu attribuer la neuvième place parmi les meilleurs festivals estivaux pour les connaisseurs en 2022 sur la plateforme internationale Big 7 Travel. C'est le seul festival allemand à s'être classé dans le top 10 de la liste. Les experts l'ont décrit comme « le paradis des gourmets ». « Cette distinction renforce le profil international du festival du lac Maschsee. C'est un témoignage de reconnaissance pour toutes les personnes impliquées », affirme le PDG de HVG.

« Le paradis des gourmets » : des oasis de saveurs sur près de 20 000 mètres carrés. Profitez d'un voyage culinaire autour du monde, depuis la région viticole allemande de la Moselle jusqu'au Mexique

L'offre culinaire est l'un des points forts du festival et elle est à la hauteur des éloges des gourmets chevronnés. Découvrez la gastronomie internationale - orientale, mexicaine, asiatique, scandinave ou hanséatique - qu'il s'agit d'une cuisine exclusive, exotique, copieuse ou de plats à manger sur le pouce, et profitez de la variété quasi illimitée de mets proposée lors du festival du lac d'Hanovre.

Au total, plus de 100 stands gastronomiques vous séduiront avec leurs délices. Les visiteurs pourront déguster des plats et des boissons typiques de la région viticole allemande de la Moselle dans la nouvelle taverne saisonnière Stein Wein Mosel am Geibel ou se régaler en dégustant des tacos, des steaks et les meilleurs hamburgers au stand Tulum, sur la rive nord. Bährenstarke Leuchtturmeck, avec son phare proéminent, servira de la bière et des spécialités grillées, et de la cuisine syrienne sera proposée dans l'oasis orientale atmosphérique Al-Dar (tous deux sur la rive nord).

Strandwärts, sur la rive orientale, accueille ses clients avec un menu aventureux (par exemple, des spaghettis aux girolles ou du pak choi avec du canard végétalien) et des cocktails rafraîchissants dans une ambiance lounge. Pier Garten (rive orientale) séduit avec ses cocktails allongés et sa vue sur l'eau. Et dans le Food-Village sur les rives occidentale et orientale, toutes sortes de spécialités - des fish rolls aux frites - seront proposées pour un en-cas sur le pouce.

Plus de 4 000 places réservables

De nombreux restaurants autour du lac Maschsee proposent des événements exclusifs, tels que des soirées œnologiques, des dégustations, des brunchs le dimanche et des soirées à thème pendant les 19 jours du festival. Les réservations peuvent être effectuées sur le site https://www.visit-hannover.com/en/view/content/426160/full/1/442359. Les heures d'ouverture normales sont à 14 heures du lundi au samedi et à 11 heures le dimanche. Pendant la semaine, certains stands proposeront des plats spéciaux à midi, par exemple des plats du jour. Tous les restaurants et stands de restauration proposent également des plats végétariens et parfois végétaliens. Les brasseries, les restaurants et les salons offriront plus de 4 000 places assises avec vue sur le lac.

Des festivités gratuites en plein air : environ 200 spectacles auront lieu en extérieur

« Ce programme est le plus ambitieux de l'histoire du festival du lac Maschsee », déclare l'organisateur Hans Nolte. Les sonorités les plus variées jailliront des scènes entourant le lac Maschsee. Les visiteurs peuvent à découvrir de jeunes célébrités, des groupes de reprises et des chorales, et pourront à participer des soirées irlandaises, disco et même à une soirée de drague. L'un des temps forts aura lieu le 10 août, lorsque la vedette de « Mr President », Delroy Rennalls, présentera pour la première fois la nouvelle édition de son tube planétaire des années 1990, Coco Jamboo.

La course de canards caritative organisée par le registre nord-allemand des donneurs de moelle osseuse et de cellules souches (NKR) est depuis des années l'activité préférée du public.

Le dernier week-end voit traditionnellement jusqu'à 5 000 petits canards jaunes en caoutchouc envahir le lac Maschsee au profit d'une œuvre caritative sous le slogan : « Give a Life - Donate for Leukaemia » (Sauvez une vie : faites un don pour la leucémie).

Le programme complet peut être téléchargé à l'adresse suivante https://www.visit-hannover.com/fr/Maschsee-Lake-Festival/La-f%C3%AAte-du-lac-Masch-%C3%A0-Hanovre

Le développement durable et la diversité en action

Le développement durable est une question plus que jamais d'actualité. Outre la vive recommandation de se rendre sur place par les transports publics afin de limiter les émissions, les exploitants de stands utilisent depuis quelques années de la vaisselle et des couverts réutilisables dans le but de réduire les déchets. Les restaurants et les brasseries n'utiliseront que des verres, de la vaisselle et des couverts qui seront lavés sur place et réutilisés. Les plats à emporter seront généralement proposés avec des bols, des couteaux et des fourchettes, des gobelets et des pailles sans plastique.

Une aire de jeux pour les enfants sera accessible aux familles pendant les 18 journées complètes

Cette année, la grande aire de jeux pour enfants situées devant le stade Heinz von Heiden Arena sera ouverte pour la première fois pendant les 18 jours complets (et non plus seulement pendant 10 jours comme les années précédentes). Escalade, sculpture, coiffure et maquillage sont au programme de 14 heures à 19 heures. Outre les activités d'aventure sur l'aire de jeux, les enfants pourront participer à des ateliers de breakdance, un spectacle de flamenco, des concerts de stars du rap et bien d'autres choses encore entre le 11 et le 18 août. La tournée estivale de Nintendo, qui fera escale sur l'aire de jeux du 28 au 30 juillet, constituera l'un des points forts du festival.

De nombreux restaurants et stands autour du lac disposent d'aires de jeux, de coins peinture et d'offres spéciales pour les petits.

Ne manquez pas la star du festival : le lac Maschsee

Rien ne vaut le lac Maschsee pour faire la fête. C'est la coqueluche de l'été. Un coucher de soleil sous les palmiers, en pleine nature, au bord de l'eau, avec vue sur l'horizon urbain de la capitale du Land de Basse-Saxe - c'est unique. La journée, faites un tour dans les bateaux de la flotte ÜSTRA du lac Maschsee, et le soir, observez les étoiles. Sans oublier de profiter de l'ambiance du festival.

Se rendre au festival et en repartir : conseils pour l'arrivée, le départ et le stationnement

HVG recommande d'utiliser les transports publics. La ligne spéciale 267 de l'opérateur de transports publics ÜSTRA circulera fréquemment entre les arrêts Kröpcke et Strandbad pendant toute la durée du festival du lac Maschsee. Elle s'arrêtera également à certains endroits de l'Uferpromenade.

La ligne 100/200 et la ligne 800 desserviront également les arrêts du lac Maschsee. Le plan est disponible à l'adresse suivante :

https://www.visit-hannover.com/en/Event-Highlights,-Culture-Leisure/Event-Highlights/Festivals-and-Specials/Maschsee-Lake-Festival

Le billet à 49 euros sera valable pour les services de bus et de train ÜSTRA. Le service de ferry MOIA fera également des arrêts supplémentaires autour du lac Maschsee. Retrouvez-les dans l'application. Si vous voyagez en voiture, l'application gratuite NUNAV fournit des conseils pour éviter les embouteillages. La Schützenplatz sera transformée en parking supplémentaire pendant toute la durée du festival du lac Maschsee, au tarif de cinq euros par jour.

Experience Package : offre d'hébergement

Pour ceux qui souhaitent combiner le festival du lac Maschsee avec une visite d'Hanovre, Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) propose un forfait idéal, ainsi qu'un tarif préférentiel pour les groupes. https://www.visit-hannover.com/fr/Planifier-son-s%C3%A9jour

Pratique et concis :

Toutes les informations sur le festival du lac Maschsee 2023, ainsi que l'ensemble du programme et le plan, peuvent être téléchargés à l'adresse suivante: https://www.visit-hannover.com/fr/Maschsee-Lake-Festival/La-f%C3%AAte-du-lac-Masch-%C3%A0-Hanovre

Facebook : www.facebook.com/hannovermaschseefest

Instagram : www.instagram.com/maschseefest_hannover

#maschseefest #visithannover

Les photos destinées à la presse peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : https://www.visit-hannover.com/en/Maschsee-Lake-Festival/Service/Information-for-press/Fotodownload-for-press

Contact pour les médias

Ela Windels

Hannover Marketing and Tourism GmbH

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hanovre

Tél. : 0049 +511/1234 90 26

E-mail : [email protected]

SOURCE Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)