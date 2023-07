Het 36ste Maschseefest in Hannover: 19 dagen gezellig flaneren langs het water - gratis, in open lucht, de wereld rond

HANNOVER, Duitsland, 20 juli 2023 /PRNewswire/ -- De 36ste jaarlijkse editie van het Maschseefest in Hannover gaat van start op 26 juli. Het grootste Duitse festival aan een meer, in de deelstaathoofdstad Nedersaksen, duurt 19 dagen en loopt tot 13 augustus. "We kijken uit naar een fantastisch festival met wereldkeuken, strandlounges, gratis concerten en een divers entertainmentaanbod voor gezinnen. Onze internationale gasten zijn dan ook van harte welkom," zegt Hans Nolte, CEO van Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG). In totaal worden er weer zo'n twee miljoen bezoekers verwacht.

Het Maschseefest staat in de top tien van Europa's culinaire festivals

De organisatoren zijn vooral trots op de lofbetuigingen van de gastronomische experts:

Het internationale reisportaal Big 7 zette het Maschseefest in Hannover op de negende plaats op de ranglijst van zomerfestivals voor fijnproevers in 2022. Het is het enige Duitse festival in de top tien. De experts beschreven het als een "paradijs voor fijnproevers". "De onderscheiding verhoogt het internationale profiel van het Maschseefest. Dit is een blijk van waardering voor alle betrokkenen", aldus het hoofd van de HVG.

"Paradijs voor fijnproevers": oases van genot op zo'n 20.000 vierkante meter - een culinaire reis rond de wereld, van de Duitse Moezelwijnstreek tot Mexico

Het culinaire aanbod is een van de hoogtepunten van het festival: de woorden van lof van topgastronomen zijn dan ook zeer terecht. Internationale culinaire hoogstandjes - van oosters via Mexicaans, Aziatisch, Scandinavisch tot hanzeatisch: of het nu gaat om exclusieve gerechten, exotische hapjes, hartige snacks of fingerfood, het aanbod aan lekkernijen op het festival aan het meer van Hannover is vrijwel grenzeloos.

In totaal zullen meer dan 100 foodstands u verleiden met hun lekkernijen. Gasten kunnen eten en drinken uit de Duitse Moezelstreek proeven in de nieuwe seizoenstaveerne Stein Wein Mosel am Geibel of zich tegoed doen aan taco's, steaks en de beste hamburgers in Tulum op de noordelijke oever. De Bährenstarke Leuchtturmeck met zijn prominente vuurtoren serveert bier en gegrilde specialiteiten, en de Syrische keuken wordt aangeboden in de sfeervolle oosterse oase Al-Dar (beide op de noordelijke oever).

Strandwärts op de oostelijke oever verwelkomt zijn gasten met een avontuurlijk menu (bijvoorbeeld spaghetti met cantharellen of paksoi met veganistische eend) en coole cocktails in een loungesfeer. De Pier Garten (oostelijke oever) verwent zijn gasten met longdrinks en een vergezicht over het water. En wie zin heeft in een lekkere hap uit het vuistje vindt in de Food-Village op de westelijke en oostelijke oevers alle mogelijke specialiteiten, van broodjes vis tot friet.

Tafelreserveringen voor meer dan 4.000 plaatsen

Tal van restaurants rond het Maschmeer bieden tijdens de 19 dagen van het festival exclusieve evenementen aan, zoals wijnmakersavonden, proeverijen, zondagsbrunches en thema-avonden. Reserveren kan via https://www.visit-hannover.com/en/Maschsee-Lake-Festival/Locations-gastronomy/Reservation-at-Maschsee-Lake-Festival De normale openingstijden zijn vanaf 14.00 uur van maandag tot en met zaterdag en vanaf 11.00 uur op zondag. Tijdens de week bieden sommige stands plats du jour of andere speciale lunchgerechten aan. Alle restaurants en eetkraampjes hebben ook vegetarische en soms veganistische gerechten op het menu staan. De biergartens, restaurants en lounges bieden meer dan 4.000 zitplaatsen met uitzicht over het meer.

Openlucht en gratis - ongeveer 200 openluchtvoorstellingen

"Dit is het meest uitgebreide programma in de geschiedenis van het Maschseefest," zegt organisator Hans Nolte. Muziek in alle toonaarden zal van de podia rond de Maschsee weerklinken. Bezoekers kunnen zich verheugen op jonge sterren, coverbands, shantykoren, Ierse avonden, een disco en een flirtparty. Een van de hoogtepunten: op 10 augustus presenteert Delroy Rennalls, de ster van "Mr President", voor het eerst de nieuwe versie van Coco Jamboo, zijn wereldhit uit de jaren '90.

De publiekslieveling is al jaren de Charity Duck Race van het Noord-Duitse Beenmerg- en Stamceldonorregister (NKR).

In het laatste weekend dobberen traditiegetrouw tot 5.000 gele badeendjes over het Maschmeer voor het goede doel, onder het motto: Geef een leven - Doneer voor leukemie.

Download het volledige programma op https://www.visit-hannover.com/nl/Maschsee-Lake-Festival/Maschseefeest-Hannover Duurzaamheid in actie - diversiteit in actie

Duurzaamheid is actueler dan ooit. Zo wordt sterk aanbevolen om emissievrij met het openbaar vervoer te komen. Daarnaast zweren de standexploitanten al enkele jaren bij herbruikbaar servies en bestek om afval te verminderen. De restaurants en biergartens gebruiken alleen glazen, servies en bestek dat ter plekke wordt afgewassen en hergebruikt. De kommen, messen en vorken, bekers en rietjes van de afhaalmaaltijden zijn over het algemeen plasticvrij.

Speelplein voor kinderen: toegankelijk voor gezinnen op alle 18 volle dagen

Dit jaar zal het grote kinderspeelplein voor de Heinz von Heiden Arena voor het eerst op alle 18 volle dagen open zijn (in plaats van slechts 10 dagen zoals in het verleden), telkens van 14.00 tot 19.00 uur. Kinderen kunnen zich hier naar hartenlust uitleven, ze kunnen klimmen of boetseren en ook face-painting staat op het programma. Van 11 tot 18 augustus zijn er naast de avontuurlijke spelletjes op het speelplein ook breakdanceworkshops, een flamencoshow, optredens van rapsterren en nog veel meer podiumacts voor de kinderen. Een hoogtepunt is de Nintendo Summer Tour, die tussen 28 en 30 juli het speelplein aandoet.

Veel van de restaurants en kraampjes rond het meer hebben hun eigen speelplekken, schilderhoekjes en speciale aanbiedingen voor de kleintjes.

Afspraak met de ster van de show: de Maschsee in het brandpunt

Er gaat niets boven de Maschsee voor een feestje - het meer is de ster van de zomer. Zonsondergang onder de palmen, dicht bij de natuur aan het water met uitzicht over de stedelijke skyline van de deelstaathoofdstad Nedersaksen - dit is uniek. Overdag een rondvaart in de boten van de ÜSTRA Maschsee-vloot, en 's avonds sterrenkijken - met af en toe een duik in het festivalplezier.

Vervoer van en naar het festival: Tips voor aankomst, vertrek en parkeren

HVG raadt aan het openbaar vervoer te gebruiken. De speciale buslijn 267 van openbaarvervoerbedrijf ÜSTRA rijdt tijdens het Maschseefest regelmatig tussen de haltes Kröpcke en Strandbad. Er wordt ook gestopt op punten langs de Uferpromenade.

Ringlijn 100/200 en lijn 800 zullen ook de haltes aan de Maschsee bedienen. De overzichtskaart vindt u op:

https://www.visit-hannover.com/en/Maschsee-Lake-Festival/

Een ticket kost 49 euro en is geldig op de bus- en treindiensten van ÜSTRA. De MOIA-veerdienst last extra haltes in rond de Maschsee: gebruik de app voor meer informatie. Voor wie met de auto reist, biedt de gratis NUNAV-app tips om druk verkeer te vermijden. Tijdens het Maschseefest wordt de Schützenplatz ingezet als extra parkeerterrein voor een dagtarief van vijf euro.

Belevingspakket - Aanbieding accommodatie

Wilt u het Maschseefest combineren met een citytrip naar Hannover? Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) biedt het ideale belevingspakket en groepskortingen. https://www.visit-hannover.com/nl/Verblijf-plannenPraktisch en beknopt:

Download alle informatie over het Maschseefest 2023, het volledige programma en een overzichtskaart op https://www.visit-hannover.com/nl/Maschsee-Lake-Festival/Maschseefeest-Hannover

op Facebook: www.facebook.com/hannovermaschseefest

op Instagram: www.instagram.com/maschseefest_hannover

