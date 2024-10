Accueillez 2025 avec une Expérience Unique au Burj Park : Vues Prestigieuses et Divertissements d'Exception

Emaar offre une expérience exclusive pour le réveillon du Nouvel An à Burj Park, Downtown Dubaï, avec des vues frontales sur les feux d'artifice de Burj Khalifa et le spectacle synchronisé de la Fontaine de Dubaï, accompagnés de spectacles en direct et de stands gastronomiques soigneusement sélectionnés.

Bien que l'accès à Burj Park soit payant, d'autres zones de visionnement à Downtown Dubaï resteront libres et accessibles au public.

DUBAI, UAE, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Suite au succès de l'expérience exclusive de l'année dernière, Emaar est fier de renouveler son offre avec une célébration prestigieuse à Burj Park. Les invités profiteront de vues de premier rang sur les feux d'artifice emblématiques du Burj Khalifa ainsi que du spectaculaire spectacle synchronisé de la Fontaine de Dubaï. L'événement de cette année promet une expérience encore plus raffinée et inoubliable, avec des divertissements en direct, des ateliers pour enfants, une sélection minutieuse de mets et boissons, et une ambiance conviviale pour célébrer l'arrivée de 2025 en famille et entre amis.

Emaar propose une expérience exclusive pour le réveillon du Nouvel An au Burj Park

Burj Park sera, une fois de plus, l'endroit idéal pour apprécier le spectacle lumineux, musical et pyrotechnique de Burj Khalifa dans un cadre exclusif et sécurisé. Alors que Burj Park propose cette expérience payante, les autres zones de visionnement à Downtown Dubaï resteront ouvertes et gratuites pour le public, permettant à chacun de profiter du spectacle grandiose.

Dès 15h30 le 31 décembre 2024, les invités pourront profiter d'un programme festif riche, incluant des performances de DJ, des concerts live, et des activités pour enfants. Plus de 10 stands gastronomiques offriront une grande variété de choix culinaires, créant une véritable atmosphère de fête.

Les billets sont proposés à 580 AED pour les adultes et 370 AED pour les enfants de plus de cinq ans (TVA incluse). Chaque billet comprend un bon de restauration (60 AED pour les adultes et 30 AED pour les enfants), pour une expérience encore plus fluide. Les places assises, comprenant des tables de pique-nique, des tables hautes et des poufs, seront disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les participants sont invités à retirer leurs badges du 26 au 30 décembre pour garantir un accès fluide à Burj Park.

Les billets seront disponibles à partir du 24 octobre 2024 et pourront être réservés via le site officiel : https://mydubainewyear.emaar.com.

Contact:

Emaar Marketing Department; Email: [email protected], +971 4 366 1688

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2529740/EMAAR.jpg