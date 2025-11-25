La célébration du Nouvel An d'Emaar se déroulera du 31 décembre au 7 janvier sur une scène comme jamais auparavant

DUBAI, UAE, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Pour le réveillon du Nouvel An, Emaar établira une nouvelle référence mondiale en matière de célébration, alors que le centre-ville de Dubaï se transformera en une scène d'une ampleur et d'une imagination sans précédent. Pour la première fois, les festivités se prolongeront au-delà d'une seule nuit, du 31 décembre au 7 janvier, offrant aux habitants et aux visiteurs une occasion prolongée de vivre la magie et l'énergie de la saison.

Le spectacle se déroulera sur plusieurs sites emblématiques, du lac Burj Khalifa à la promenade du Dubai Mall, en passant par la façade du Burj Khalifa et le ciel. Les visiteurs peuvent s'attendre à des spectacles en direct, des plates-formes mobiles dynamiques, des spectacles aériens, des projections immersives et un feu d'artifice et un spectacle laser à couper le souffle, tous chorégraphiés de manière transparente pour créer une expérience cinématographique et multisensorielle visible dans toutes les directions.

Burj Park sera à nouveau l'un des points d'observation les plus prisés de la ville, offrant un environnement dédié et payant avec une vue directe sur le compte à rebours le plus célèbre du monde. Conçu pour être confortable et facile d'accès, le parc offre un cadre bien géré à l'écart des grandes foules, ce qui en fait un choix idéal pour les familles et les visiteurs à la recherche d'une célébration surélevée avec une vue ininterrompue sur le spectacle emblématique de Burj Khalifa.

Cette année, l'expérience du Burj Park est enrichie par une collaboration spéciale avec Frontstage, une société du groupe Red Chilies Entertainment fondé par la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan. Les détenteurs de billets peuvent s'attendre à des spectacles très énergiques imprégnés d'éléments inspirés de Bollywood, ajoutant une nouvelle dimension cinématographique exclusive à ce lieu. Parmi les autres attractions, on trouve des spectacles pour toute la famille, des activités pour les enfants, des camions de nourriture et des options de restauration, afin de garantir une expérience nocturne complète pour les invités de tous âges.

Mohamed Alabbar, fondateur d'Emaar, a déclaré : « Cette nuit de la Saint-Sylvestre, Dubaï se transformera en une scène d'émerveillement extraordinaire. Nous créons une célébration qui reflète l'esprit, la créativité et l'ambition de notre ville, un moment dont le monde entier sera témoin et se souviendra. »

Pour ajouter au spectacle, une grande parade composée de chars plus grands que nature, d'artistes et de marionnettes artistiques se déplacera dans le centre-ville de Dubaï, célébrant la culture vibrante et l'esprit visionnaire de la ville.

Les billets pour Burj Park sont désormais en vente sur le site officiel. Le prix des billets pour les adultes est de 950 AED (+TVA), celui des billets pour les enfants de 5 à 12 ans est de 550 AED (+TVA). L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 5 ans, mais un billet est nécessaire pour obtenir un badge d'accès. Tous les billets doivent être achetés à l'avance pour garantir l'entrée.

Pour le réveillon du Nouvel An, Emaar invite le monde entier à se rassembler dans le centre-ville de Dubaï et à prendre part à une célébration historique qui redéfinit ce qui est possible.

