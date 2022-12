Aetina lance le tout premier module MXM équipé du processeur d'inférence d'IA de Hailo

NOUVEAU TAIPEI, Taiwan, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Aetina , un fournisseur de solutions d'IA à la périphérie qui propose du matériel et des logiciels d'informatique de périphérie pour une utilisation en intelligence artificielle (IA) et dans l'Internet des objets (IoT), a lancé le tout premier module MXM qui est alimenté par des processeurs d'inférence d'IA Hailo-8™ AI. Le module MXM 3.1 basé sur ASIC— AI-MXM-H84A —est conçu pour différentes applications d'IA, afin d'en accroître les performances ;ces applications comprennent les véhicules à guidage automatique (VGA) dans la logistique, les systèmes de clôture virtuelle dans la fabrication, ainsi que d'autres types de machines autonomes et de systèmes de vision par ordinateur.

Les modules AI-MXM-H84A d'Aetina sont dotés de quatre processeurs d'IA Hailo-8™, qui offrent des performances d'IA allant jusqu'à 104 téra-opérations par seconde (TOPS) et la meilleure efficacité énergétique de leur catégorie, afin d'accélérer le déploiement des processus de réseaux neuronaux (NN) et d'apprentissage profond (DL) sur les dispositifs périphériques par les développeurs d'IA. L'accélérateur d'IA Hailo-8™ permet aux dispositifs périphériques d'exécuter des applications d'apprentissage profond à pleine échelle avec une efficacité, une efficience et une durabilité superbes. Grâce à son petit format, le module haute performance MXM 3.1 de type B peut être facilement intégré dans une variété de systèmes embarqués par les développeurs et les intégrateurs de systèmes pour gérer des charges de travail d'inférence lourdes avec une faible latence.

Aetina propose des services techniques et un support technique aux utilisateurs du module AI-MXM-H84A. Les utilisateurs peuvent également tirer parti de la suite logicielle de Hailo qui permet de réduire les cycles de développement des projets d'IA.

« Grâce à notre collaboration avec Hailo, nous sommes enthousiastes à l'idée de proposer davantage de solutions informatiques de pointe, en aidant nos partenaires à créer ou à adopter l'IA dans différents secteurs verticaux et industriels en tirant parti du matériel ASIC », a déclaré Jackal Chen, chef de produit senior chez Aetina. « Notre équipe d'ingénierie matérielle s'engage à développer davantage de solutions basées sur ASIC et à offrir un service de conception de puces et de personnalisation afin de faciliter la progression de l'intégration du système pour les développeurs. »

« Les modules MXM d'Aetina constituent une nouvelle avancée pour rendre les applications avancées d'intelligence artificielle de périphérie plus accessibles et faciles à utiliser », déclare Gary Huang, directeur général de la division Grande Chine de Hailo. « Nous sommes reconnaissants de l'étroite coopération qui s'est instaurée entre Aetina et Hailo et nous avons hâte de créer davantage de produits innovants prenant en charge les applications d'IA de haute performance. »

Outre le module MXM, la gamme de produits matériels ASIC d'Aetina comprend ses systèmes informatiques de pointe DeviceEdge - de petits ordinateurs IA embarqués composés d'une unité centrale, d'un accélérateur IA, d'unités de mémoire et d'autres composants matériels informatiques indispensables, ainsi que des connecteurs E/S et des emplacements d'extension - destinés au développement de systèmes alimentés par l'IA.

