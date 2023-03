Aetina s'associe à Hailo pour lancer des solutions multi-inférence d'IA de périphérie pendant le salon ISC West 2023

NEW TAIPEI CITY, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aetina et Hailo unissent leurs forces pour lancer des solutions multi-inférence d'IA qui impliquent des modèles de reconnaissance d'objet par IA, la plateforme d'inférence d'IA d'Aetina – AIP-SQ67, et AI-MXM-H84A MXM, développé avec des accélérateurs d'IA 4x Hailo-8™. Grâce au module AI-MXM-H84A MXM d'Aetina, qui fournit jusqu'à 104 téraopérations par seconde (TOPS) de performances d'IA à partir des processeurs d'IA de Hailo, la plateforme AIP-SQ67 offre une puissance de calcul suffisante pour permettre le traitement vidéo analytique en temps réel et le traitement multiple, des tâches d'inférence d'IA à faible latence en périphérie.

Les solutions d'IA sont capables de détecter différents objets, y compris les humains, les véhicules et d'analyser de nombreux ensembles de données vidéo de plusieurs caméras en même temps, ce qui rend les solutions idéales pour diverses applications dans les villes et les systèmes de transport. Les solutions seront présentées par Aetina et Hailo pendant le salon ISC West 2023.

Plateformes d'inférence d'IA MegaEdge d'Aetina

L'AIP-SQ67, qui fait partie de la famille MegaEdge d'Aetina, est dotée d'un processeur Intel® 12th Gen Core™ et de fentes d'expansion pour un MXM et jusqu'à deux accélérateurs d'IA M.2. L'ordinateur x86 AI, conçu pour l'analyse de données à grande vitesse, dispose de différents types de configuration E/S pouvant accueillir un large éventail de périphériques et de capteurs, permettant à la plateforme de répondre à un large spectre de verticaux d'IA.

Processeurs d'IA MXM alimenté par Hailo-8™ de périphérie

L'AI-MXM-H84A MXM est conçu avec quatre processeurs d'IA Hailo-8™ de périphérie ; chacun des processeurs offre jusqu'à 26 TOPS de performance d'IA. Avec une architecture qui tire parti des propriétés de base des réseaux neuronaux, le processeur d'IA en périphérie permet aux périphériques d'exécuter des applications d'apprentissage profond à grande échelle de manière plus efficace et durable. L'AI-MXM-H84A MXM, en raison de son facteur de forme de petite taille, peut facilement être intégré dans une variété de systèmes intégrés pour gérer les charges de travail lourdes inférence.

Accélérateurs d'IA de Hailo

Hailo propose des processeurs d'apprentissage profond pour diverses tâches de vision par ordinateur telles que la classification des données, la détection d'objets, la segmentation sémantique, l'estimation de pose, la segmentation d'instance, l'estimation de profondeur, et plus encore. La suite logicielle complète de Hailo permet de raccourcir les cycles de développement des projets d'IA et peut être utilisée pour créer des prototypes rapides sur des appareils informatiques construits avec les processeurs d'IA de pointe de Hailo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2039160/Aetina_Partners_Hailo_Launch_Multi_Inference_AI_Solutions_That_Involve_AI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpg

SOURCE Aetina Corporation