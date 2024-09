AG&P Industrial entre dans l'histoire en expédiant sa toute première cargaison de modules en Europe, à Anvers, en Belgique, pour le projet phare ONE d'INEOS, d'une valeur de plus de 4 milliards d'euros

Le projet ONE est un investissement d'INEOS dans le secteur chimique anversois pour la construction d'un craqueur d'éthane. L'investissement s'élève à plus de quatre milliards d'euros, ce qui en fait l'investissement le plus important dans la chimie européenne depuis plus de 20 ans.

Le projet ONE d'INEOS ouvre la voie au renouvellement de l'industrie chimique européenne grâce à une technologie de pointe pour une production durable à l'empreinte environnementale la plus faible possible, qui réduira les émissions de carbone d'environ 2 millions de tonnes par an.

AG&P Industrial, sélectionné parmi les 15 meilleurs chantiers au monde, pour expédier un total de 77 modules de racks à tuyaux pré-assemblés et 58 structures de support pré-assemblées, pesant 10 443 tonnes pour les modules et 274 tonnes pour les structures de support pour le projet ONE d'INEOS. La dernière livraison d'AG&P Industrial est attendue pour février 2025.

Wood Group a été choisi pour assurer l'ingénierie, l'approvisionnement et la gestion de la construction (EPCM) pour le projet ONE d'INEOS.

MANILA, Philippines, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- AG&P Industrial (Atlantic, Gulf, & Pacific Company of Manila, Inc.), une société diversifiée de premier plan spécialisée dans l'ingénierie, l'approvisionnement, la fabrication, la construction, l'installation et la mise en service (EPFCIC) pour le développement d'infrastructures et l'exploitation et la maintenance (O&M), a achevé la fabrication et l'expédition du premier lot de modules OSBL (Outside Battery Limit), d'un poids total de 1 432,47 tonnes, pour son tout premier contrat européen avec INEOS, basée à Londres, la quatrième plus grande entreprise chimique au monde. Fabriqués dans le chantier de fabrication ultramoderne d'AG&P Industrial à Batangas, aux Philippines, les modules ont été expédiés au port d'Anvers, en Belgique, le deuxième plus grand site chimique au monde.

Les modules OSBL soutiendront le projet ONE d'INEOS, une nouvelle usine de craquage d'éthane d'une capacité de 1 450 kt d'éthylène par an. Conçu pour devenir l'une des usines chimiques les plus efficaces et les plus durables d'Europe, le projet ONE fournira de l'éthylène, un élément clé de la chimie, avec l'empreinte carbone la plus faible possible, en utilisant globalement les meilleures techniques disponibles. Les consommateurs d'éthylène du projet ONE réduiront les émissions de carbone de deux millions de tonnes par an par rapport aux alternatives disponibles aujourd'hui – l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre produites par 1,6 million de véhicules de tourisme à essence conduits pendant un an ou des émissions de dioxyde de carbone provenant de la consommation d'énergie de 867 574 foyers pendant un an[1].

L'étendue des travaux d'AG&P comprend l'ingénierie de détail, l'approvisionnement, la fabrication et la modularisation d'unités préassemblées et de supports de tuyaux qui seront fabriqués dans un chantier ultramoderne à Batangas. Le projet ONE sera réalisé avec Wood Group en tant que branche d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (EPCM), les trois entités collaborant comme une équipe intégrée pour mener à bien ce projet essentiel.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par INEOS pour son projet phare et d'offrir à AG&P Industrial l'occasion d'entrer en Europe pour la toute première fois en plus d'un siècle d'existence. AG&P Industrial a été sélectionné par INEOS parmi les 15 meilleurs chantiers navals au monde, qui ont obtenu les certifications nécessaires et ont respecté les normes strictes de l'industrie européenne en matière de construction. Le projet ONE d'INEOS représente la prouesse mondiale d'AG&P Industrial au service de l'Australie, de l'Asie, des États-Unis et, désormais, de l'Europe, et affirme nos capacités de classe mondiale, nos qualifications, nos références de premier plan sur le marché, ainsi que nos antécédents éprouvés. Il représente également l'engagement d'AG&P Industrial à contribuer à la réduction des émissions de carbone dans le monde entier », a déclaré Alex Gamboa, président et directeur général du Développement commercial mondial d'AG&P Industrial.

« Le projet ONE permettra de renouveler l'industrie chimique européenne grâce à une technologie de pointe, tout en réduisant l'empreinte écologique. Spécialisée dans la construction de modules de processus simples à complexes pour le secteur industriel, avec des normes de sécurité et de qualité mondiales, et forte d'une équipe de livraison de projets diversifiée et très expérimentée, AG&P Industrial nous est apparue comme un partenaire idéal pour nous aider à construire notre craqueur d'éthane », a déclaré Jason Meers, directeur financier du projet ONE d'INEOS.

AG&P Industrial a employé plus de 2 100 personnes pour le projet de Batangas, aux Philippines, tous les artisans étant formés et certifiés selon les normes européennes. Le partenariat avec INEOS soutient l'engagement d'AG&P à créer des moyens de subsistance et des emplois pour les travailleurs locaux, avec un impact multiplicateur sur l'économie locale de Batangas.

À propos d'AG&P Industrial

Filiale du groupe AG&P, AG&P Industrial, Manila, est une entreprise diversifiée de premier plan, spécialisée dans le cycle de vie complet de l'EPFCIC (ingénierie, approvisionnement, fabrication, construction, installation et mise en service), le développement d'infrastructures et l'exploitation et la maintenance (O&M). Elle est réputée pour l'exécution de projets de premier plan primés dans le monde entier pour des terminaux GNL, des raffineries, des usines pétrochimiques, des services publics, des modules de liquéfaction du GNL et d'autres unités de traitement complexes. Elle est également l'une des plus grandes entreprises de construction industrielle des Philippines, exploitant un site de production de classe mondiale à Batangas, avec l'accès en eau profonde et une capacité d'assemblage de modules de 60 000 tonnes par an. Nous construisons de grands segments de projets et des modules de processus complexes dans un environnement contrôlé, en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité et de qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://industrial.agpglobal.com/.

À propos du projet ONE d'INEOS

Le projet ONE est un investissement d'INEOS dans le secteur chimique anversois pour la construction d'un craqueur d'éthane. L'investissement s'élève à plus de quatre milliards d'euros, ce qui en fait l'investissement le plus important dans la chimie européenne depuis plus de 20 ans. L'usine de pointe produira de l'éthylène, l'un des produits chimiques de base les plus utilisés dans le monde et un élément de base essentiel pour toute une série de produits, que l'on retrouve dans les applications médicales, les textiles, les boîtiers d'ordinateurs et de smartphones, les appareils électroménagers, les emballages destinés à conserver les aliments plus longtemps et les produits cosmétiques. Il est également utilisé dans la fabrication de pièces légères pour les voitures et les éoliennes, de matériaux d'isolation pour l'industrie de la construction ou de tuyaux pour le transport de l'eau potable.

Le projet ONE rehaussera le niveau du secteur chimique en Europe en déployant les meilleures techniques disponibles. En particulier, l'investissement permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et d'avoir une empreinte carbone inférieure à la moitié de celle des 10 % des meilleurs craqueurs à vapeur d'Europe.

Le début de l'exploitation est prévu pour la fin de l'année 2026. L'investissement à Lillo créera 450 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Au plus fort des travaux de construction, quelque 2 500 personnes seront employées sur le site d'Anvers. Plus d'informations sont disponibles à l'adresse suivante : https://project-one.ineos.com

À propos d'INEOS

INEOS est un fabricant mondial qui opère dans le secteur pétrochimique et gère 36 entreprises distinctes. Nous exploitons 194 usines dans 29 pays et employons 26 000 personnes dans le monde. INEOS produit les matières premières et l'énergie nécessaires à la vie quotidienne. Nos produits apportent une contribution vitale à la société et sont essentiels dans des applications allant de la conservation des aliments à l'approvisionnement en eau propre ; de la construction d'éoliennes, de panneaux solaires et d'autres technologies renouvelables à la construction de véhicules et d'avions plus légers et plus économes en carburant ; de l'équipement médical et des produits pharmaceutiques à l'habillement et aux appareils ménagers. Ces dernières années, INEOS s'est diversifiée en lançant INEOS Automotive et INEOS Hygienics. Dans le cadre de sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les entreprises d'INEOS ont mis en place des plans et des actions nécessaires pour s'assurer qu'elles mènent la transition vers une économie nette zéro d'ici 2050 au plus tard. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.ineos.com/

