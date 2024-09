AG&P Industrial ciptakan sejarah dengan mengirimkan modul pertamanya ke Eropa, di Antwerpen, Belgia untuk Project ONE, yakni proyek penting INEOS senilai lebih dari €4 Miliar

Modul OSBL akan mendukung Project ONE INEOS, pabrik pemecah etana baru dengan kapasitas 1.450 kt etilena per tahun. Dirancang untuk menjadi salah satu pabrik kimia paling efisien dan berkelanjutan di Eropa, Project ONE akan menyediakan etilena, unsur penting yang utama di bidang kimia, dengan jejak karbon terendah dan memanfaatkan seluruh teknik terbaik yang tersedia. Konsumen etilena Project ONE akan mengurangi emisi karbon hingga dua juta ton per tahun dibandingkan alternatif yang tersedia saat ini - setara dengan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh 1,6 juta kendaraan penumpang bertenaga bensin yang dikendarai selama satu tahun, atau emisi karbon dioksida dari 867.574 rumah yang menggunakan energi selama satu tahun.[1].

Lingkup pekerjaan AG&P meliputi rekayasa detil, pengadaan, fabrikasi, dan modularisasi unit yang telah dirakit sebelumnya dan rak pipa yang akan dibuat di pelataran anjungan dan fasilitas canggih di Batangas. Project ONE akan diselesaikan dengan Wood Group sebagai bagian dari rekayasa, pengadaan, dan manajemen konstruksi (EPCM), di mana ketiga entitas tersebut bekerja sebagai satu tim terintegrasi untuk menyelesaikan proyek yang sangat penting ini.

"Kami merasa terhormat karena dipilih INEOS untuk proyek unggulannya dan AG&P Industrial mendapat kesempatan memasuki Eropa untuk pertama kalinya setelah perusahaan kami didirikan lebih dari satu abad lalu. AG&P Industrial dipilih oleh INEOS dari antara 15 pelataran anjungan terbaik di dunia, yang memenuhi syarat dan memiliki sertifikasi yang diperlukan serta standar konstruksi industri Eropa yang ketat. INEOS Project ONE memperlihatkan kecakapan global AG&P Industrial untuk melayani Australia, Asia, Amerika Serikat, dan sekarang Eropa, dan menegaskan kemampuan kelas dunia, kualifikasi, kredensial yang terdepan di pasar, dan rekam jejak kami yang telah terbukti. Ini juga mewakili komitmen AG&P Industrial untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi karbon di seluruh dunia," kata Alex Gamboa, Presiden dan Managing Director Global Business Development di AG&P Industrial.

"Project ONE akan memperbarui industri kimia di Eropa dengan teknologi mutakhir dan jejak lingkungan terendah. Dengan spesialisasi membuat modul proses yang sederhana hingga kompleks untuk sektor industri dengan rekor keamanan dan kualitas standar dunia serta didukung oleh tim pengerjaan proyek yang beragam dan sangat berpengalaman, kami yakin bahwa AG&P Industrial adalah mitra yang ideal untuk mendukung kami dalam membangun pemecah etana," kata Jason Meers, Chief Financial Officer INEOS Project ONE.

AG&P Industrial mempekerjakan lebih dari 2.100 karyawan untuk proyek Batangas, Filipina, dengan semua pengrajin yang terlatih dan tersertifikasi standar Eropa. Kemitraan INEOS mendukung komitmen AG&P untuk menciptakan mata pencaharian dan lapangan kerja bagi pekerja lokal dengan dampak berlipat ganda terhadap ekonomi lokal Batangas.

Tentang AG&P Industrial

Anak perusahaan AG&P Group, yakni AG&P Industrial di Manila, adalah perusahaan EPFCIC (Engineering, Procurement, Fabrication, Construction, Installation and Commissioning) siklus hidup aktiva penuh yang terdiversifikasi, pengembangan infrastruktur, dan Operasi & Pemeliharaan (O&M) yang terdepan dan berpengalaman dalam melaksanakan berbagai proyek bernilai yang telah meraih penghargaan di seluruh dunia untuk terminal LNG, kilang minyak, pabrik petrokimia, utilitas, modul pencairan LNG, dan unit-unit proses yang rumit. AG&P Industrial juga salah satu perusahaan konstruksi industri terbesar di Filipina yang mengoperasikan lokasi manufaktur kelas dunia di Batangas dengan akses laut dalam dan kapasitas perakitan modul tahunan sebesar 60.000 MT. Kami membangun segmen proyek besar dan modul proses yang kompleks di lingkungan terkendali dengan standar keamanan dan kualitas tertinggi. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi https://industrial.agpglobal.com/.

Tentang INEOS Project ONE

Project ONE adalah investasi INEOS di sektor kimia di Antwerpen untuk pembangunan pemecah etana. Investasinya senilai lebih dari empat miliar euro, sehingga menjadi investasi bahan kimia terbesar di Eropa dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Pabrik canggih ini akan memproduksi etilena, salah satu bahan kimia dasar yang paling banyak digunakan di seluruh dunia dan merupakan bahan baku penting untuk berbagai produk dalam penggunaan medis, tekstil, casing komputer dan smartphone, peralatan rumah tangga, pengemasan untuk mengawetkan makanan lebih lama, dan kosmetik. Etilena juga digunakan pada komponen ringan untuk mobil dan turbin angin, bahan insulasi untuk industri konstruksi atau pipa untuk mengangkut air minum.

Project ONE akan meningkatkan standar untuk sektor kimia di Eropa dengan menerapkan teknik terbaik yang tersedia. Secara khusus, investasi ini akan memelopori penghematan energi dan dengan jejak karbon kurang dari setengah jejak karbon 10% perusahaan perengkah uap (steam cracker) terbaik di Eropa.

Pengoperasian ditargetkan akan dimulai pada akhir tahun 2026. Investasi di Lillo akan menciptakan 450 lapangan kerja langsung dan ribuan lapangan kerja tidak langsung. Pada puncak pekerjaan konstruksi, sekitar 2.500 pekerja akan ditempatkan di lokasi Antwerpen. Informasi lebih lanjut terdapat di: https://project-one.ineos.com

Tentang INEOS

INEOS adalah produsen global yang beroperasi di sektor petrokimia dan mengelola 36 bisnis yang terpisah. Kami mengoperasikan 194 pabrik di 29 negara dan mempekerjakan 26.000 orang di seluruh dunia. INEOS membuat bahan baku dan energi untuk kehidupan sehari-hari. Produk kami memberikan kontribusi penting bagi masyarakat dan sangat penting dalam berbagai penggunaan, mulai dari mengawetkan makanan hingga menyediakan air bersih; membangun turbin angin, panel surya, dan teknologi terbarukan lainnya hingga membuat kendaraan dan pesawat terbang yang lebih ringan dan lebih hemat bahan bakar; mulai dari peralatan medis dan farmasi hingga pakaian dan peralatan rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, INEOS telah melakukan diversifikasi dengan meluncurkan INEOS Automotive dan INEOS Hygienics. Sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, bisnis INEOS telah memperkenalkan rencana dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan akan memimpin transisi menuju ekonomi nol bersih selambatnya tahun 2050. Untuk informasi lebih jauh, harap kunjungi https://www.ineos.com/

