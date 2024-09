AG&P Industrial schrijft geschiedenis met de allereerste zending van modules naar Europa, in Antwerpen, België, voor het mijlpaalproject ONE van INEOS ter waarde van meer dan € 4 miljard

Project ONE is een investering van INEOS in de Antwerpse chemische sector voor de bouw van een ethaankraker. De investering bedraagt meer dan vier miljard euro en is daarmee de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar.

INEOS Project ONE maakt de weg vrij voor vernieuwing van de Europese chemische industrie met ultramoderne technologie voor duurzame productie met de laagste ecologische voetafdruk die de koolstofuitstoot met ongeveer 2 miljoen ton per jaar zal verminderen.

AG&P Industrial, geselecteerd uit de top 15 werven wereldwijd, voor het verschepen van in totaal 77 voorgemonteerde piperackmodules en 58 voorgemonteerde steunstructuren, met een gewicht van 10. 443 MT aan modules en 274 MT aan steunstructuren voor INEOS Project ONE. De laatste zending van AG&P Industrial zal naar verwachting in februari 2025 uitvaren.

aan modules en 274 MT aan steunstructuren voor INEOS Project ONE. De laatste zending van AG&P Industrial zal naar verwachting in februari 2025 uitvaren. Wood Group geselecteerd als de EPCM-tak (techniek-, inkoop- en bouwbeheer) voor INEOS Project ONE.

MANILA, Filippijnen, 22 september 2024 /PRNewswire/ -- AG&P Industrial (Atlantic, Gulf, & Pacific Company of Manila, Inc.), een toonaangevend, gediversifieerd bedrijf met een volledige levenscyclus op het gebied van techniek, inkoop, fabricage, bouw, installatie en inbedrijfstelling (EPFCIC) voor de ontwikkeling van infrastructuur en exploitatie en onderhoud (O&M), heeft de fabricage en verzending van de eerste partij OSBL-modules (Outside Battery Limit) met een totaalgewicht van 1.432,47 MT voltooid voor zijn allereerste Europese contract met het in Londen gevestigde INEOS, het op drie na grootste chemiebedrijf ter wereld. De modules werden gefabriceerd op de ultramoderne productielocatie van AG&P Industrial in Batangas, Filippijnen, en verscheept naar de haven van Antwerpen, België, de op één na grootste chemische locatie ter wereld.

AG&P Industrial creates history by setting sail its first-ever module shipment to Europe

De OSBL-modules zullen Project ONE van INEOS ondersteunen, bestaande uit een nieuwe ethaankraakinstallatie met een capaciteit van 1.450 kt ethyleen per jaar. Project ONE is ontworpen als een van de meest efficiënte en duurzame chemische fabrieken van Europa en zal ethyleen - een belangrijke bouwsteen in de chemie - leveren met de laagste koolstofvoetafdruk door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken. Verbruikers van ethyleen van Project ONE zullen hun koolstofuitstoot met twee miljoen ton per jaar verminderen in vergelijking met de beschikbare alternatieven van vandaag - het equivalent van de uitstoot van broeikasgassen geproduceerd door 1,6 miljoen benzine-aangedreven passagiersvoertuigen die een jaar lang rijden, of de uitstoot van koolstofdioxide van het energieverbruik van 867.574 huishoudens gedurende een jaar[1].

Het werkgebied van AG&P omvat detailengineering, inkoop, fabricage en modularisering van voorgemonteerde eenheden en piperacks die worden gemaakt op een ultramodern fabrieksterrein in Batangas. Project ONE zal worden voltooid met de Wood Group als de EPCM-tak (techniek-, inkoop- en bouwbeheer), waarbij alle drie de entiteiten samenwerken als één geïntegreerd team om het kritieke project op te leveren.

"We zijn vereerd dat INEOS ons heeft uitgekozen voor dit vlaggenschipproject en dat AG&P Industrial voor het eerst in ons ruim honderdjarig bestaan de kans krijgt om Europa te betreden. AG&P Industrial werd door INEOS geselecteerd uit de top 15 werven wereldwijd, en beschikt over de nodige certificeringen en strenge Europese bouwindustrienormen. INEOS Project ONE vertegenwoordigt de wereldwijde bekwaamheid van AG&P Industrial om Australië, Azië, de VS en nu ook Europa te bedienen en bevestigt onze capaciteiten, kwalificaties, marktleiderschap en bewezen staat van dienst van wereldklasse. Hiermee laat AG&P Industrial ook zijn inzet zien om bij te dragen aan het verlagen van de koolstofuitstoot over de hele wereld," zegt Alex Gamboa, president en algemeen directeur van Global Business Development, AG&P Industrial.

"Project ONE zal de Europese chemische industrie vernieuwen met state-of-the-art technologie en de laagste milieuvoetafdruk. AG&P Industrial is gespecialiseerd in het bouwen van eenvoudige tot complexe procesmodules voor de industriële sector, heeft een veiligheids- en kwaliteitsreputatie van wereldklasse en beschikt over een gediversifieerd en zeer ervaren projectteam. AG&P Industrial is een ideale partner om ons te ondersteunen bij de bouw van onze ethaankraker," zegt Jason Meers, Chief Financial Officer van INEOS Project ONE.

AG&P Industrial heeft meer dan 2100 mensen in dienst genomen voor het project in Batangas, Filippijnen. Alle vakmensen zijn opgeleid en gecertificeerd volgens de Europese normen. Het INEOS-partnerschap ondersteunt de toewijding van AG&P om levensonderhoud en werkgelegenheid te creëren voor lokale werknemers dat een multiplicatoreffect heeft op de lokale economie van Batangas.

[1] https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

Over AG&P Industrial

AG&P Industrial, Manila, een dochteronderneming van de AG&P Groep, is een toonaangevend gediversifieerd bedrijf voor de volledige levenscyclus van EPFCIC (techniek, inkoop, fabricage, bouw, installatie en inbedrijfstelling), infrastructuurontwikkeling en exploitatie en onderhoud (O&M). Het bedrijf heeft een lange staat van dienst in de wereldwijde uitvoering van bekroonde topprojecten voor LNG-terminals, raffinaderijen, petrochemische fabrieken, nutsbedrijven, LNG-condensatiemodules en andere complexe proceseenheden. Het is ook een van de grootste industriële bouwbedrijven in de Filippijnen, met een productiesite van wereldklasse in Batangas met toegang tot diep water en een jaarlijkse assemblagecapaciteit van 60.000 MT aan modules. We bouwen grote projectsegmenten en complexe procesmodules in een gecontroleerde omgeving met de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Ga voor meer informatie naar https://industrial.agpglobal.com/.

Over INEOS Project ONE

Project ONE is een investering van INEOS in de Antwerpse chemische sector voor de bouw van een ethaankraker. De investering bedraagt meer dan vier miljard euro en is daarmee de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar. De geavanceerde fabriek zal ethyleen produceren, een van de meest gebruikte basischemicaliën ter wereld en een essentiële bouwsteen voor een verscheidenheid aan producten, die te vinden zijn in medische toepassingen, textiel, behuizingen voor computers en smartphones, huishoudelijke apparaten, verpakkingen om voedsel langer te bewaren en cosmetica. Het wordt ook gebruikt in lichtgewicht onderdelen voor auto's en windturbines, isolatiemateriaal voor de bouw of drinkwatertransportleidingen.

Project ONE zal de standaard voor de chemische sector in Europa verhogen door gebruik te maken van de best beschikbare technieken. De investering zal met name een pioniersrol spelen op het gebied van energie-efficiëntie met een koolstofvoetafdruk die minder dan de helft is van die van de 10% beste stoomkrakers in Europa.

Het doel is om eind 2026 operationeel te worden. De investering in Lillo zal 450 directe banen en duizenden indirecte banen opleveren. Op het hoogtepunt van de bouwwerkzaamheden zullen er zo'n 2.500 arbeiders tewerkgesteld zijn op de Antwerpse site. Meer informatie op: https://project-one.ineos.com

Over INEOS

INEOS is een wereldwijde producent in de petrochemische sector die 36 afzonderlijke bedrijven beheert. Het bedrijf heeft 194 fabrieken in 29 landen met wereldwijd 26.000 mensen in dienst. INEOS maakt de grondstoffen en energie voor het dagelijks leven. Onze producten leveren een essentiële bijdrage aan de maatschappij en zijn essentieel voor toepassingen die variëren van het bewaren van voedsel tot het leveren van schoon water; van het bouwen van windturbines, zonnepanelen en andere hernieuwbare technologieën tot het bouwen van lichtere en zuinigere voertuigen en vliegtuigen; van medische apparatuur en farmaceutische producten tot kleding en huishoudelijke apparaten. De afgelopen jaren heeft INEOS gediversifieerd met de lancering van INEOS Automotive en INEOS Hygienics. Als onderdeel van de strategie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, hebben de bedrijven van INEOS plannen en acties geïntroduceerd die nodig zijn om koploper te zijn in de overgang naar een netto nuleconomie tegen uiterlijk 2050. Ga voor meer informatie naar https://www.ineos.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2510750/AGP_module_shipment.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2510749/AGandP_Industrial_Logo.jpg