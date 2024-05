Alibaba.com enregistre une augmentation des dépenses pour les articles de sport, en prévision d'un été de compétitions

Les PME qui anticipent une hausse de la demande des consommateurs font le plein de produits de sport "outdoor" sur la plateforme e-commerce B2B

PARIS, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- A l'approche des diverses compétitions sportives internationales qui se dérouleront en Europe cet été, à l'image de l'UEFA EURO 2024TM, les acheteurs des PME sont particulièrement en demande de produits liés au sport, selon de nouvelles données publiées aujourd'hui par Alibaba.com, plateforme B2B de premier plan pour l'e-commerce à l'échelle mondiale.

Alors que ces données révèlent les principales tendances des acheteurs dans la catégorie « sport et lifestyle » au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, Alibaba.com a lancé le 20 mai dernier une période de promotion sur ces mêmes produits.

Parmi ces pays, la France a enregistré en avril la plus forte augmentation du nombre d'acheteurs quotidiens dans la catégorie « sports et divertissements » avec + 18% par rapport à l'année dernière. La plus forte hausse des ventes a été enregistrée pour le badminton (+4379%).

Pour permettre aux PME Européennes de tirer parti de cette hausse de la demande, Alibaba.com propose des promotions sur des produits « sport et lifestyle », ainsi que des services dédiés aux PME. Parmi ceux-ci figurent les 100 « Produits Best-Sellers », soit les 100 articles les plus vendus sur d'autres marketplaces.

Par ailleurs, le service « Alibaba Guaranteed » - qui gèle les prix des produits et les frais d'expédition, et assure une livraison dans les délais et des garanties de remboursement rapide – permet aux acheteurs d'assurer une mise en vente efficace sur leur marché et de répondre rapidement aux demandes des clients. Ce service simplifie l'expérience d'achat en permettant d'acquérir directement une sélection de produits sans négociation avec les fournisseurs.

Jijay Shen, Directeur Général d'Alibaba.com Europe, déclare : « Chez Alibaba.com, nous nous efforçons de rendre les achats en ligne transfrontaliers aussi fluides que possible, surtout en cette période d'événements sportifs importants en Europe. Grâce à nos outils, services et promotions, les PME européennes pourront réduire leurs coûts, atténuer les risques de la chaîne d'approvisionnement et se concentrer sur l'essentiel : répondre à la demande des consommateurs et développer leurs entreprises. »

A propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le e-commerce B2B mondial qui sert les acheteurs et les fournisseurs de plus de 200 pays et régions du monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant d'atteindre un public mondial pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

