Alibaba.com lance CoCreate 2026, un concours de pitch propulsé par l'IA doté de plus d'un million de dollars

CoCreate 2026 invite les fondateurs, les PME et les étudiants à bâtir l'avenir avec des produits intégrés à l'IA

PARIS, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, la plateforme mondiale leader du e-commerce B2B, annonce aujourd'hui le retour de son concours phare dédié aux PME et aux entrepreneurs CoCreate Pitch. Pour cette nouvelle édition, la deuxième en Europe, le concours a été réimaginé pour mettre à l'honneur des innovations produit propulsées par l'IA. Les finales pour les États-Unis et l'Europe se tiendront respectivement à Los Angeles (9-10 septembre) et à Londres (19-20 novembre), avec le lancement cette année d'un nouveau volet régional pour l'Asie-Pacifique. A la clé, une dotation globale de plus d'un million de dollars.

L'Entreprise "Agentique" : de la vision humaine à l'échelle mondiale

Cette année marque un tournant décisif par rapport aux éditions précédentes : pour la première fois, lancer une entreprise à partir de zéro n'est plus un rêve mais une réalité accessible grâce à Accio Work, l'agent d'IA d'entreprise "plug-and-play" d'Alibaba.

Le commerce mondial passe aujourd'hui du commerce traditionnel interentreprises (B2B) au commerce d'agent à agent (A2A). Dans ce nouveau modèle d'entreprise "agentique", des agents d'IA autonomes se chargent des tâches les plus lourdes - approvisionnement, logistique et coordination - permettant ainsi d'abaisser les barrières techniques à l'entrepreneuriat. Accio Work fonctionne comme une force opérationnelle autonome et sans code, permettant aux entrepreneurs de concevoir des produits, de lancer des entreprises et de se développer plus rapidement que jamais.

Cette transition permet à un seul visionnaire de gérer, depuis un ordinateur portable, une marque mondiale générant un chiffre d'affaires à huit chiffres avec l'efficacité d'une multinationale. En simplifiant l'exécution, des outils comme Accio Work permettent à tous, des jeunes natifs du numérique aux vétérans de l'industrie, de transformer une idée forte en une présence mondiale.

« Dans un monde où l'exécution est automatisée, votre vision business est votre plus grand atout », a déclaré Kuo Zhang, président d'Alibaba.com. « Accio Work est la boîte à outils essentielle pour chaque entrepreneur à l'ère de l'IA, permettant à quiconque ayant une idée solide de toucher le monde entier. C'est le meilleur moment pour se lancer — et nous sommes impatients de voir ce que les fondateurs vont bâtir. »

De l'idée au trophée : le concours CoCreate soutient l'innovation par l'IA

Le concours de cette année comprend trois catégories distinctes :

Pour les PME déjà établies prêtes à passer à l'échelle supérieure ;

« Startup 0-to-1 », pour les créateurs et fondateurs qui utilisent Accio Work afin de donner vie à des concepts bruts ;

Et enfin une catégorie dédiée aux étudiants qui souhaitent créer des produits de nouvelle génération.

Tous les candidats s'inscriront via Accio Work, qui inclut désormais un « Agent CoCreate Pitch » dédié pour aider à transformer les concepts de départ en propositions de pitch structurées et en plans d'action.

Les candidatures seront évaluées sur l'innovation, la faisabilité et le potentiel du marché, ainsi que sur l'efficacité avec laquelle les participants utilisent Accio Work pour affiner leurs idées et améliorer leur exécution.

Les finales de Los Angeles et de Londres accueilleront chacune 20 finalistes qui s'affronteront en direct lors de CoCreate. Les gagnants seront sélectionnés par un jury composé de leaders de l'industrie et d'investisseurs. Lors de chaque finale, les premier, deuxième et troisième prix recevront respectivement 200 000 $, 100 000 $ et 50 000 $, tandis que les 17 autres finalistes recevront chacun 10 000 $. La dotation totale pour la nouvelle compétition régionale Asie-Pacifique sera annoncée ultérieurement.

Accio Work est disponible en téléchargement sur https://www.accio.com/work/ ou via la page de l'événement CoCreate Pitch : https://www.alibabacocreate.com/pitch .

À propos de CoCreate

CoCreate est un événement mondial et incontournable dédié à l'approvisionnement, connectant les vendeurs en ligne, les détaillants et les grossistes du monde entier avec les meilleurs fabricants et experts du secteur. En favorisant la collaboration directe, le sommet permet aux entreprises de découvrir des produits innovants, d'optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et de nouer des partenariats pour une croissance à long terme.

À propos d'Alibaba.com

Lancé en 1999, Alibaba.com est une plateforme leader du e-commerce interentreprises (B2B) mondial qui dessert des acheteurs et des fournisseurs dans plus de 200 pays et régions à travers le monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils qui les aident à atteindre une audience mondiale pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne rapidement et efficacement. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

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