Alibaba.com lance officiellement Alibaba Guaranteed pour simplifier et faciliter l'approvisionnement mondial pour les PME

PARIS, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, plateforme d'e-commerce B2B de premier plan à l'échelle mondiale, a annoncé le lancement official du service Alibaba Guaranteed pour simplifier le sourcing des entreprises et PME sur les marchés à l'international et garantir une supply chain plus fiable et flexible.

Alibaba.com met en relation 48 millions d'acheteurs PME avec plus de 200 000 fournisseurs dans le monde. Avec le service Alibaba Guaranteed, les acheteurs pourront s'approvisionner en toute confiance : garantie des produits à prix fixe (frais de livraison inclus), expédition des marchandises sous 72 heures, la livraison à la date prévue, services après-vente (remboursement rapide en cas de problèmes de commande, retours gratuits en cas de défauts…).

Les produits sourcés par Alibaba Guaranteed sont expédiés par Alibaba.com, offrant aux acheteurs une sécurité supplémentaire. La plateforme gère également les aspects financiers : dépôt fiduciaire, conditions de paiement, services après-vente… pour permettre aux acheteurs de se concentrer sur leur activité.

« Alibaba Guaranteed marque un nouveau chapitre pour les PME et l'approvisionnement mondial, en contribuant à redéfinir la norme d'exécution du commerce transfrontalier B2B », déclare

Kuo Zhang, Président d'Alibaba.com. « L'approvisionnement mondial peut être un processus complexe, Alibaba Guaranteed aide les PME à naviguer dans cet environnement mouvant avec plus de facilité et d'agilité. Avec une grande partie de la charge prise en charge par la plateforme pour les PME, le commerce transfrontalier devient aussi simple que l'achat d'une paire de chaussures chez votre détaillant en ligne préféré. »

Cette offre est proposée à un moment où les PME recherchent de plus en plus de solutions d'approvisionnement en ligne selon une récente enquête d'Alibaba.com. Deux tiers (66 %) des PME sondées prévoient d'augmenter leur recours à l'approvisionnement mondial en ligne en 2024. Cependant, le délai de livraison, les coûts logistiques et la crainte de ne pas recevoir les produits sont perçus comme les principaux freins pour 22 % des répondants. Alibaba Guaranteed a été développé pour aider à répondre à ces préoccupations.

Avec Alibaba Guaranteed, la plateforme continue d'innover dans les domaines du sourcing et de la supply chain pour soutenir les PME dans le développement de leur activité et leur présence dans le paysage de l'e-commerce mondial.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.alibaba.com/ .

A propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le e-commerce B2B mondial qui sert les acheteurs et les fournisseurs de plus de 200 pays et régions du monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant d'atteindre un public mondial pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/4752785/Logo.jpg