Alibaba.com s'associe au CIO pour encourager les athlètes à devenir entrepreneurs

Alibaba.com devient un partenaire officiel de la quatrième édition du programme Athlete365 Business Accelerator, proposant des formations sur le e-commerce et le commerce mondial, des opportunités de mentorat et des packages d'accélération.

PARIS, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Lors de l'événement de lancement qui a lieu aujourd'hui à Paris, Alibaba.com, plateforme d'e-commerce B2B de premier plan à l'échelle mondiale, annonce qu'elle devient le premier partenaire mondial olympique et paralympique du e-commerce à rejoindre la quatrième édition du programme Athlete365 Business Accelerator. Cette initiative, dirigée par le CIO, vise à soutenir les athlètes dans leur double carrière et leur transition professionnelle en les aidant à devenir entrepreneurs.

From left to right: Michelle Lau, Managing Director, Alibaba.com, France; Emma Terhoe, Chair of the IOC Athletes’ Commission; Tony Parker, former Olympian athlete and Alibaba.com ambassador; Kuo Zhang, President, Alibaba.com; Chris Tung, President, Strategic Development Department, Alibaba Group; Kaveh Mehrabi, Director of the Athletes' Department at the International Olympic Committee; Simona Galik-Moore, former professional tennis player and Alibaba.com ambassador

Alibaba.com met en relation des acheteurs et des fournisseurs B2B de plus de 200 pays et régions, et offre des services et des technologies permettant aux PME de démarrer et développer leurs activités. Cela simplifie le commerce mondial pour les acheteurs et les fournisseurs, offrant des opportunités à tous les entrepreneurs en herbe, y compris les athlètes, pour progresser dans le monde des affaires.

La récente étude d'Alibaba.com* révèle que près de deux tiers (63 %) des anciens sportifs ont du mal à trouver une nouvelle carrière après le sport. Bien que 76 % d'entre eux pensent avoir les compétences transférables applicables dans l'entrepreneuriat, seulement un peu plus de la moitié (52 %) dirigent actuellement leur propre entreprise.

Le programme Athlete365 Business Accelerator est un incubateur d'entreprises qui vise à fournir aux athlètes professionnels actuels et anciens les compétences nécessaires pour créer et gérer leur propre entreprise. En tant que premier partenaire du programme, Alibaba.com développera un programme de formation en plusieurs phases, centré sur le e-commerce et le commerce international, visant à améliorer les connaissances des participants dans des domaines clés tels que l'utilisation des outils d'IA, l'approvisionnement mondial et l'exportation B2B via les marketplaces.

Avec ce programme, Alibaba.com veut permettre à plus de 1 000 athlètes et anciens athlètes du monde entier d'avoir accès à une formation et proposera également à chacun des 50 candidats un package d'une valeur de 10 000$**. Ces packages incluent des formations en logistique, opérations, et approvisionnement, ainsi qu'un crédit pour aider les candidats à saisir des opportunités de croissance durable à long terme.

« Nous avons vu de nombreuses personnes sans expérience commerciale créer des PME très rentables grâce à nos services et à nos outils. Les athlètes, connus pour leur courage, leur détermination et leur état d'esprit positif dans le sport, apportent ces mêmes qualités au monde des affaires. Leur concentration et leur résilience leur donnent un avantage en tant qu'entrepreneurs. Chez Alibaba.com, nous souhaitons les aider à exploiter leurs compétences pour assurer le succès de leur entreprise » déclare Kuo Zhang, Président d'Alibaba.com

« Nous sommes ravis de compter Alibaba.com parmi les partenaires du programme Athlete365 Business Accelerator du CIO. En fournissant aux athlètes la formation et les compétences nécessaires via le programme de mentorat et les outils numériques d'Alibaba.com, nous offrirons aux athlètes et futurs entrepreneurs olympiques l'élan indispensable pour démarrer leur propre entreprise. Cette initiative démontre clairement notre engagement commun à tirer parti de l'expertise de nos partenaires TOP pour permettre aux athlètes de poursuivre une seconde carrière avec succès. » se rejouit Kaveh Mehrabi, Directeur du département des athlètes du CIO.

Pour aider à combler le fossé entre le sport et le commerce, Alibaba.com offrira aux participants du programme des opportunités de mentorat avec des cadres et les équipes internationales d'Alibaba.com, ainsi qu'avec ses ambassadeurs mondiaux, qui ont réussi leur transition du sport à l'entrepreneuriat. Parmi les ambassadeurs mondiaux d'Alibaba.com figurent Tony Parker, double médaillé olympique; Elias Schwärzler, cycliste professionnel de VTT ; et Simona Galik Moore, ancienne joueuse de tennis professionnelle.

Comme Tony, Elias et Simona, qui utilisent tous Alibaba.com dans leurs entreprises respectives, les PME du monde entier peuvent bénéficier des offres uniques d'Alibaba.com.

Notes aux rédacteurs

*L'étude a été menée par Censuswide auprès de 427 anciens sportifs professionnels âgés de plus de 16 ans au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en France entre le 14 et le 20 juin 2024. Censuswide respecte et emploie des membres de la Market Research Society, qui est basée sur les principes ESOMAR. Censuswide est également membre du British Polling Council.

**Les packages sont d'une valeur équivalente à 10 000 dollars en aide et en bons d'achat. Aucune somme d'argent n'est échangée et il n'y a pas d'alternative en espèces.

A propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le e-commerce B2B mondial qui sert les acheteurs et les fournisseurs de plus de 200 pays et régions du monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant d'atteindre un public mondial pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472839/iMAGE1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2458019/4837757/FINAL_Logo.jpg