Le partenariat rapprochera les fans du terrain grâce à des réductions exclusives et des récompenses

PARIS, 27 mai 2024 /PRNewswire/ -- Après avoir annoncé en mars qu'AliExpress deviendrait le premier partenaire e-commerce officiel de l'UEFA EURO 2024™, la marketplace internationale accueille aujourd'hui officiellement David Beckham en tant que nouvel ambassadeur mondial. Dans le cadre de ce partenariat, Beckham aidera les supporters à « marquer plus avec AliExpress » pendant l'UEFA EURO 2024™.

AliExpress donne le coup d’envoi de sa campagne pour l’Euro 2024™ avec David Beckham en tant qu’ambassadeur mondial

L'icône mondiale du sport et du lifestyle aidera les clients d'AliExpress à se rapprocher du terrain à travers une nouvelle campagne UEFA EURO 2024™ qui démarre aujourd'hui. Les clients d'AliExpress pourront participer à une série de jeux interactifs pour gagner des réductions exclusives et des récompenses dans un temps limité, notamment des billets pour assister à des matchs. A travers cette compétition européenne, AliExpress investit des millions d'euros en réductions, offres et jeux interactifs, dans le cadre de son engagement mondial pour toujours améliorer l'expérience consommateur. De plus, les nouveaux utilisateurs qui auront été choisis pourront participer à des tirages au sort exclusifs, avec des récompenses à la clé, pour leur souhaiter la bienvenue sur la plateforme.

Cliquez ICI pour voir la campagne télévisée « Achetez malin, dépensez moins » lancée aujourd'hui.

Du 14 juin au 14 juillet, AliExpress organisera une campagne de promotion innovante « Secouez, c'est gagner », offrant des récompenses limitées dans le temps après chaque but. Pour cela, les utilisateurs éligibles devront se connecter à l'application AliExpress et secouer leur smartphone une fois que le ballon se retrouvera au fond des filets, pour avoir la chance de gagner.

« Cet été, AliExpress permet aux supporters de se rapprocher encore plus de l'UEFA EURO 2024™ en leur offrant de super récompenses pendant que l'action se déroule sur le terrain », a déclaré David Beckham.

« AliExpress est ravi d'accueillir David Beckham comme ambassadeur mondial à l'aube de l'été sportif qui est sur le point de commencer en Europe. Que vous soyez fan de football ou non, David Beckham est la personnalité sportive idéale pour montrer à quel point il est facile de gagner avec AliExpress pendant l'UEFA EURO 2024™," a déclaré Gary Topp, Directeur Commercial Européen, AliExpress.

Un engagement et des investissement continus à l'échelle mondiale

AliExpress continue d'investir dans son service premium AliExpress Choice, qui offre aux consommateurs une expérience d'achat améliorée grâce à des frais de port et de retour gratuits*, un service de livraison rapide sur une large sélection de produits, ainsi que des millions de réductions et d'offres pendant l'UEFA EURO 2024™.

L'UEFA EURO 2024™ se déroulera du 14 juin au 14 juillet, en Allemagne, dans 10 villes hôtes, et réunira 24 équipes nationales.

*Sous réserve des conditions générales de vente. Veuillez consulter l'application et le site web d'AliExpress pour plus de détails.

A propos d'AliExpress

Lancée en 2010, AliExpress est une plateforme de commerce électronique d'entreprise à consommateur (B2C) qui permet aux consommateurs du monde entier d'acheter directement auprès de fabricants et de distributeurs en Chine et dans le monde entier. Outre la version anglaise, la plateforme AliExpress est également disponible dans 17 autres langues. AliExpress fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2422335/David_Beckham_x_AliExpress_20240527.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2422324/4726968/AliExpress_x_Euro_Logo.jpg