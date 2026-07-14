Alors que l'Europe est en proie à des vagues de chaleur, alimentez votre climatiseur grâce à des panneaux solaires gratuits installés sur votre balcon

PARIS, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'Europe subit un nouvel été marqué par des vagues de chaleur sans précédent, la climatisation des logements est de plus en plus onéreuse. Selon Ember, le groupe de réflexion sur l'énergie, les foyers équipés de panneaux solaires sur leur toit peuvent faire fonctionner leurs climatiseurs jusqu'à cinq heures par jour grâce à l'énergie solaire gratuite. Toutefois, pour les millions de résidents d'immeubles et de locataires n'ayant pas accès à un toit, profiter des avantages de l'énergie solaire reste un défi.

BLUETTI Balco Series (Balco 260 + Balco 500 + Balco Trasfer)

Pour résoudre ce problème, BLUETTI a lancé le Balco 260, un système tout-en-un de stockage d'énergie solaire pour balcon, spécialement destiné aux appartements. Faisant partie de la nouvelle gamme Balco, qui comprend également le Balco 500 et le centre de transfert Balco, le Balco 260 permet aux utilisateurs de produire, de stocker et d'utiliser l'énergie solaire directement depuis leur balcon. Grâce à une installation simple en trois étapes et à un prix initial abordable, ce système offre aux locataires un moyen accessible de réduire leurs factures d'électricité tout en utilisant une énergie propre.

Tout en respectant la limite européenne de 800 W pour l'injection dans le réseau, le Balco 260 offre des performances exceptionnelles. En combinant la puissance de sortie de la batterie de 1 200 W avec la puissance d'entrée sur le réseau de 1 100 W, il fournit jusqu'à 2 300 W d'alimentation hors réseau, ce qui lui permet d'alimenter des réfrigérateurs, des climatiseurs portables, des micro-ondes, des ventilateurs sur pied et d'autres appareils électroménagers courants. Équipé d'une batterie LiFePO₄ intégrée de 2 560 Wh, le système peut être étendu à 15 kWh grâce à des batteries supplémentaires, fournissant ainsi suffisamment d'énergie stockée pour alimenter un climatiseur portable de 800 W pendant plus de 18 heures ou un climatiseur de fenêtre de 1 000 W pendant plus de 15 heures pendant la nuit.

En plus d'une alimentation de secours fiable, le Balco 260 est conçu pour optimiser les économies d'énergie. Doté d'un rendement système de 96,1 %, à la pointe du secteur, et d'une consommation électrique en veille ultra basse de 14,5 W CA, ce système minimise les pertes d'énergie et garantit une utilisation optimale de l'électricité solaire là où elle est la plus nécessaire. Son système intégré de gestion énergétique par IA (AI-EMS) planifie de manière intelligente les opérations de charge et de décharge en fonction des prix de l'électricité en temps réel et des prévisions météorologiques locales, permettant ainsi aux ménages d'économiser jusqu'à 1 632 € par an sur leurs factures d'électricité.

Conçu dans un souci de simplicité, le Balco 260 ne nécessite ni perçage, ni électricien, ni aucune modification permanente. Il suffit aux utilisateurs d'installer les panneaux solaires, de raccorder les câbles et de brancher l'appareil sur une prise murale standard. Le système s'intègre également aux compteurs intelligents européens les plus courants, notamment Shelly Pro 3EM et everHome EcoTracker IR, tout en prenant en charge Google Home, Amazon Alexa et Home Assistant pour une intégration complète dans la maison connectée.

Conçu pour résister aux conditions extérieures tout au long de l'année, le Balco 260 bénéficie d'une protection contre les intempéries IP65, d'un boîtier ignifuge 5VA, d'une architecture interne sans câble et de diagnostics intelligents en temps réel qui surveillent en permanence l'état de la batterie, la température et la tension pour une sécurité renforcée.

Le Balco 260 de BLUETTI sera officiellement lancé le 13 juillet 2026, au prix de 889 € (prix réduit après application du code promo BALPR510). BLUETTI propose également plusieurs kits solaires pour balcons, offrant ainsi aux habitants d'appartements un moyen abordable de transformer leur balcon en station d'énergie propre personnelle. Alors que les canicules estivales sont de plus en plus fréquentes en Europe, le Balco 260 offre une solution pratique, intelligente et durable pour rester au frais tout en réduisant à la fois la facture d'électricité et les émissions de carbone.