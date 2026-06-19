Comment créer un système solaire enfichable pour balcon à l'aide de votre station d'alimentation portable existante

PARIS, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Quand avez-vous pour la dernière fois utilisé votre station d'alimentation portable ? Pour de nombreux propriétaires, ces batteries puissantes passent la majeure partie de l'année rangées dans un placard, après des vacances au camping, des randonnées routières sur la route ou des sorties en plein air. Alors que les systèmes solaires de balcon ne cessent de gagner en popularité en Europe, BLUETTI a lancé une solution innovante qui procure à ces appareils une deuxième application très utile.

Lancé récemment au cours d'un événement de marque à Paris, le BLUETTI Balco Transfer Hub est le premier régulateur raccordé au réseau au monde conçu spécialement pour les centrales électriques portables. Associant la simplicité du « plug-and-play » à la compatibilité entre différentes marques, ce système permet aux utilisateurs de transformer une batterie portable en un système solaire de balcon raccordé au réseau, sans la complexité ni le coût des installations traditionnelles.

Le principe est simple. En semaine, votre centrale électrique portable est intégré à votre installation énergétique domestique. Les panneaux solaires rechargent la batterie pendant la journée, stockant ainsi de l'énergie propre pour une utilisation ultérieure. Le soir, lorsque la demande en électricité et les tarifs des fournisseurs d'énergie atteignent généralement leur niveau maximal, le Transfer Hub peut fournir jusqu'à 800 W d'énergie solaire stockée dans le réseau domestique. Ainsi, les appareils électroménagers courants, tels que les réfrigérateurs, les routeurs Wi-Fi, l'éclairage et les téléviseurs peuvent être alimentés tout en réduisant la dépendance vis-à-vis de l'électricité du réseau, qui est onéreuse.

Afin d'optimiser les économies, le système possède une gestion intelligente de l'énergie. En analysant en temps réel les tarifs de l'électricité et les prévisions de production solaire, il peut optimiser automatiquement les horaires de charge et de décharge. Les utilisateurs peuvent également recharger leurs batteries pendant les heures creuses, lorsque les tarifs sont moins élevés, et privilégier l'utilisation des appareils à forte consommation d'énergie lorsque la production solaire est à son maximum.

L'installation est d'une simplicité remarquable. Il suffit aux utilisateurs de brancher le Transfer Hub sur une prise murale, de le connecter à une station d'alimentation portable compatible, puis de connecter les panneaux solaires. Aucun perçage, aucun câblage complexe ni aucun recours à un professionnel n'est nécessaire, ce qui en fait une solution idéale tant pour les locataires que pour les propriétaires.

Le Balco Transfer Hub offre également une flexibilité remarquable. Il prend en charge certains produits BLUETTI, notamment l'Elite 300, tout en étant compatible avec de nombreuses stations d'alimentation portables d'autres marques. Des fonctionnalités intelligentes supplémentaires, comme le suivi de la consommation d'énergie via une application, l'extension sans fil du système et l'intégration avec les principales plateformes domotiques, aident les utilisateurs à créer un écosystème énergétique plus connecté et plus efficace.

Disponible dès à présent en Allemagne et en France au prix de 349 €, le BLUETTI Balco Transfer Hub est un moyen abordable de réduire les dépenses énergétiques, de tirer le meilleur parti des stations d'alimentation portables existantes et d'agir concrètement pour un avenir plus durable. Utilisez le code de promotion TRANPR15 pour bénéficier d'une remise de 15 %.

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