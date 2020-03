Alors que Ming Liang TSAI remporte le Teddy à la Berlinale, la TAICCA apporte un soutien commercial aux contenus taïwanais

La Berlinale est l'un des festivals de cinéma les plus réputés et les cinéastes taïwanais y voient souvent leurs œuvres projetées en avant-première, car le festival est tout comme eux très attaché à la diversité et à l'égalité. Cette année, le Teddy Award, prix officiel de la Berlinale récompensant un film abordant l'homosexualité, a été décerné au réalisateur Ming Liang TSAI, qui a partagé ce prix avec une « Taïwan plus ouverte, plus libérale et plus tolérante ». Il a également rappelé avec fierté que Taïwan a légalisé le mariage homosexuel l'année dernière et exprimé le souhait que davantage de pays reconnaissent l'égalité du mariage. Après « Spider Lilies » de Mei Ling CHOU et « Small Talk » de Huang Hui CHEN, « Days (Rizi) » de Ming Liang TSAI, qui a été présélectionné pour l'Ours d'or, est le troisième film taïwanais à remporter le prix.

La TAICCA sélectionne des contenus variés en visant différents marchés de propriété intellectuelle afin de maximiser l'exposition et les opportunités commerciales. En une journée, elle a reçu plus de dix demandes de coopération commerciale concernant les films « Days (Rizi) », de Ming Liang TSAI, « Your Name Engraved Herein », du réalisateur Yu Ning CHU, et « The Teacher », récompensé par le prix de meilleur second rôle féminin aux Golden Horse Awards l'année dernière. Des sociétés de production et des sélectionneurs de films de festivals se sont rendus en nombre au pavillon de Taïwan pour s'informer sur les films LGBTQ, montrant que les œuvres réalisées dans des sociétés libres sont de plus en plus reconnues sur la scène internationale.

La TAICCA a fait ses débuts sur le marché international du film à la Berlinale, a intégré les ressources culturelles de Formose pour concevoir le pavillon de Taïwan et a repensé la Taiwan Cinema Night en l'abordant sous un angle nouveau. Le lieu choisi pour accueillir la Taiwan Cinema Night, « The Tunnel », est une plateforme souterraine réaménagée en lounge-bar sur la célèbre Potsdamer Platz, reflétant les efforts déployés par la TAICCA pour ajouter une touche d'authenticité à cet événement de création de réseau international. Carlo Chatrian, le directeur artistique de la Berlinale, s'est rendu à la soirée et a été accueilli par des cinéastes et des exploitants de Taïwan. Mêlant un style avant-gardiste et un style industriel brut, l'événement a été décrit comme « charmant et typiquement berlinois » par l'un des invités.

Pour promouvoir l'industrie cinématographique taïwanaise, la TAICCA a invité les trois lauréats du prix Original de l'agence à l'événement Taiwan IP Showcase à Berlin. Elle entend également multiplier les opportunités de coopération internationale et encourager les relations interdisciplinaires. À l'avenir, la TAICCA s'efforcera de trouver les projets les plus appropriés à chaque salon afin de favoriser la création de relations véritablement fructueuses. TAICCA travaille également avec Screen pour faire connaître les jeunes talents et les contenus originaux taïwanais dans le monde.

La 70e Berlinale et le salon European Film Market se sont terminés le 29 février 2020. Le président de la TAICCA, Ching Fang HU, a déclaré que la TAICCA était très heureuse d'inaugurer ses mécanismes de coopération internationale à la Berlinale. Après le festival du film, la TAICCA proposera une subvention de contenu immersif pour encourager les coentreprises ou coproductions internationales sur des projets de réalité étendue (XR), avec l'idée de présenter l'île comme un centre mondial d'innovation en matière de contenu immersif.

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1097615/Crews__Days__Rizi___director_duo_Berlinale_film_s_world_premiere.jpg

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1097614/Crews__Days__Rizi___TAICCA_s_president_Ching_Fang_HU_Taiwan_Cinema.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1097613/Ming_Liang_TSAI_s_Lecture__Hand_Sculpted_Cinema_Industrial_Age.jpg

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1097612/Members_award_winning_projects_pitching_potential_partners.jpg

SOURCE Taiwan Creative Content Agency