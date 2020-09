Analytic Partners poursuit son expansion en France après une forte croissance dans le marché EMEA

Avec cette implantation, l'entreprise renforce son offre de service et de solutions pour le marché français

PARIS, 22 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, un fournisseur mondial de solutions d'analyse, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses services vers la France à la suite d'une croissance substantielle dans la région EMEA. Paris accueillera le quatrième site européen d'Analytic Partners après ceux ouverts en Irelande, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ce nouveau site permettra à l'entreprise de mieux servir les clients de la région EMEA, un marché en pleine croissance.

Fondé en 2000, Analytic Partners est un leader mondial indépendant qui détient des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Cette expansion vers la France lui permettra d'adapter ses services à la région et d'ancrer son expertise internationale aux particularités locales.

Grâce à son approche adaptative et holistique de l'analyse, sa technologie propriétaire GPS Enterprise, qui permet aux utilisateurs de fonder leurs décisions sur les données, et la solution ROI Genome, qui tire parti de 20 ans d'expérience pour fournir une analyse prédictive, Analytic Partners introduira de réels différenciateurs au sein du marché français. Ceux-ci aideront les entreprises à croître en leur permettant de s'adapter et d'évoluer face aux perturbations de leurs marchés.

« Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement d'AP France et d'élargir notre présence dans la région, a déclaré Nancy Smith, PDG d'Analytic Partners. En tant qu'entreprise mondiale, nous aidons depuis longtemps nos clients basés en France à convertir les données en expertise et à renforcer leurs liens avec les consommateurs. Cette expansion renforce notre capacité de soutenir les clients par le biais d'experts locaux et de notre technologie intégrée. »

Virginie Lannevere, directrice principale chez Analytic Partners, dirigera l'équipe parisienne. Mme Lannevere explique : « Chaque nouveau marché ouvre la voie pour de nouvelles opportunités, l'exploration de solutions dédiées à nos clients locaux. La France fait preuve d'une compréhension profonde du rôle que jouent les données sur la croissance des organisations. Le marché français est particulièrement ouvert à nos solutions adaptatives et sur la façon dont elles peuvent aider les entreprises à améliorer leur performance. »

Silvia Russo, Brand Marketing Manager France & Media South Europe à Levi's ajoute : "Nous sommes très heureux de travailler avec Analytic Partners. Leur équipe est à l'écoute de nos besoins et nous avons vu une forte amélioration de nos capacités internes dès le début de notre collaboration."

Colin Wright, Global Director of Strategy - Retail & Consumer Goods at Microsoft confirme la forte volonté d'aider les marques à s'adapter à des écosystèmes en constante évolution: «Au cours des 20 dernières années, Analytic Partners s'est avéré être un atout inestimable pour chaque entreprise qui cherche à prospérer. Leur technologie et services sont en constante évolution et leurs services intégrés, en particulier l'accès à toutes ces données nous ont permis de prendre plus rapidement des décisions.

Analytic Partners est un leader mondial reconnu en matière de mesure et d'optimisation. Nos solutions adaptatives reposent sur une technologie propriétaire alliant science des données la plus exigeante ainsi que des services de consultation hautement personnalisés. Nous approfondissons la compréhension commerciale des entreprises pour les aider à prendre de meilleures décisions, plus rapidement.

