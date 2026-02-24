ANTARES VISION GROUP DÉVOILE À COSMOPACK 2026 SA NOUVELLE SOLUTION DE DÉTECTION DE MICRO-FUITES POUR AÉROSOLS

Le Groupe présentera ses innovations pour la traçabilité, le contrôle qualité et l'exportation sécurisée des produits cosmétiques

BRESCIA, Italie, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group, multinationale italienne leader de la traçabilité et du contrôle qualité, garantissant la sécurité des produits et la transparence des filières grâce à la gestion intégrée des données, présentera à Cosmopack 2026 (Bologna Fiere, 26-28 mars) sa nouvelle solution pour le contrôle en ligne des micro-fuites dans les aérosols. Ces produits, conditionnés dans des récipients pressurisés, permettent une diffusion contrôlée et uniforme sous forme de spray, de mousse ou de nébulisation fine.

Antares Vision Group at Cosmopack 2026

Sur son stand (Hall 19, Stand C12-D11), le Groupe exposera des technologies innovantes dédiées à l'industrie cosmétique et à la gestion sécurisée de la supply chain internationale. Parmi celles-ci figure la LDA – In–Line Micro Leakage Inspection for Aerosols: grâce à des capteurs spectroscopiques avancés, la LDA détecte les fuites de gaz à un niveau microscopique senza interrompre la production, assurant un contrôle à 100 % de la ligne et une réduction des rebuts, pour une sécurité produit maximale. Cette technologie, qui garantit la conformité réglementaire et la protection de la qualité jusqu'au consommateur final, est nommée aux Cosmopack Awards 2026 dans la catégorie Innovation Technology.

Sur le stand d'Antares Vision Group, les visiteurs pourront également assister à une démonstration de DIAMIND Connect, la plateforme logicielle modulaire et évolutive pour la gestion des données tout au long de la filière. Elle permet d'attribuer à chaque produit une Identité Numérique Unique, garantissant une traçabilité de bout en bout, la transparence e l'engagement des consommateurs, tout en contribuant à la durabilité et à la lutte contre la contrefaçon. DIAMIND Connect permet également une gestion plus efficace des marchés parallèles et des importations non autorisées, offrant aux marques des outils pour surveiller les flux et protéger l'intégrité de leur image. La solution est déjà conforme aux exigences du Passeport Numérique des Produits (Digital Product Passport).

L'équipe commerciale d'Antares Vision Group présentera également des solutions de traçabilité dédiées à l'exportation vers la Russie. Pour les entreprises cosmétiques, il est essentiel de respecter les exigences de marquage numérique pour maintenir l'accès au marché russe. Antares Vision Group accompagne les entreprises dans leur mise en conformité avec le système Chestny ZNAK (le système russe de traçabilité numérique et de lutte contre la contrefaçon), en intervenant sur les processus, les lignes de production et la gestion des données pour assurer une circulation sécurisée des produits.

« L'industrie cosmétique exige aujourd'hui des standards de plus en plus élevés en termes de qualité, de sécurité et de conformité réglementaire », a déclaré Carlo Ravelli, Business Owner Cosmetics d'Antares Vision Group. « Avec notre nouvelle solution de contrôle des micro-fuites pour aérosols et l'écosystème DIAMIND, nous accompagnons le marques pour garantir des produits sûrs et traçables sur toute la filiera, tout en facilitant leur accès aux marchés internationaux et en luttant contre la contrefaçon et les marchés parallèles. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2918333/Antares_Vision_Group_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770351/5818434/AntaresVision_Group_Logo.jpg