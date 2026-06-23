ANTHBOT dévoile son système de navigation HoloSense et sa gamme M Pro au salon Spoga+Gafa 2026

Un nouveau système de navigation par fusion associe les technologies LiDAR, RTK/NetRTK et AI Vision afin d'améliorer les performances de tonte robotisée sur les pelouses les plus complexes.

COLOGNE, Allemagne, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- ANTHBOT présente son nouveau système de navigation HoloSense au salon Spoga+Gafa 2026, le plus grand salon européen dédié au jardin et à l'art de vivre en plein air, qui ouvre ses portes aujourd'hui à Cologne.

ANTHBOT Booth at Spoga+Gafa 2026

Pour sa première apparition au salon avec les nouvelles tondeuses robotisées M9 Pro et M5 Pro, HoloSense associe un LiDAR à 360°, un système de positionnement RTK/NetRTK et la vision par IA au sein d'une architecture de navigation fusionnée unique, allant ainsi au-delà des solutions courantes qui s'appuient principalement sur la technologie RTK, la vision ou des configurations de base combinant RTK et vision.

La série M Pro effectue en continu des relevés des données géométriques, visuelles et GPS à l'aide du LiDAR, de systèmes RTK/NetRTK et de caméras. Elle atteint ainsi une précision de positionnement de l'ordre de 1 cm dans n'importe quelle situation grâce à la validation croisée, qui est bien plus fiable que la navigation reposant sur une seule méthode. Vastes étendues de gazon, zones fortement ombragées, virages délicats… La M5 Pro/M9 Pro est toujours sur la bonne voie.

Tout au long de ces trois jours d'exposition, les visiteurs pourront assister à des démonstrations en direct de la M9 Pro dans un espace d'essai reproduisant un jardin et conçu pour simuler les conditions réelles de tonte. Ces démonstrations mettent en évidence la capacité de la tondeuse à se faufiler dans des passages étroits, à effectuer une coupe précise le long des bordures et à optimiser ses parcours de tonte dans des environnements difficiles.

« HoloSense incarne notre vision de la prochaine génération de tondeuses robotisées », a déclaré Gavin Guo, PDG d'ANTHBOT. « En réunissant plusieurs technologies de navigation et de détection au sein d'une même plateforme, nous souhaitons offrir aux particuliers une expérience de tonte plus fiable et plus intelligente ».

ANTHBOT présente également sa gamme élargie de tondeuses robotisées, notamment les séries M, N et Genie, chacune étant conçue pour s'adapter à différentes tailles de pelouse et à différents cas d'usage.

L'Europe reste l'un des marchés les plus importants d'ANTHBOT. Depuis la création de sa filiale allemande en 2024, l'entreprise a étendu son activité à plus de 30 pays à travers le monde. Grâce à sa participation au salon Spoga+Gafa, ANTHBOT continue de renforcer ses relations avec les détaillants, les distributeurs et les partenaires du secteur dans toute l'Europe.

Les visiteurs pourront rencontrer l'équipe d'ANTHBOT et assister à des démonstrations de produits en direct sur le stand de 85 m² de la société tout au long du salon Spoga+Gafa 2026, qui se tiendra du 22 au 24 juin au centre d'exposition Koelnmesse, à Cologne.

À propos d'ANTHBOT

ANTHBOT simplifie l'entretien des pelouses résidentielles grâce à l'automatisation basée sur l'IA et à la navigation avancée. Présente dans plus de 30 pays, la marque figure parmi les plus vendues dans la catégorie des tondeuses robotisées sur Amazon Allemagne. Elle est également un partenaire de confiance des principaux distributeurs européens, notamment BAUHAUS, Boulanger, Elkjøp, Salling Group et Landi. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur anthbot.com.

Dossier de presse : https://drive.google.com/drive/folders/1ioo0iSCbvHiwicSMZYqsWo9PUm7w9Huk

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