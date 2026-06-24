ANTHBOT vous propose un entretien de pelouse digne d'un stade chez vous grâce aux réductions Prime Day sur les tondeuses robotisées de la série M

La campagne Prime Day propose jusqu'à 279 €/279 $ de réduction sur les packs de la série M en Europe et aux États-Unis

DÜSSELDORF, Allemagne, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dans la foulée de son partenariat avec le gardien de but de renommée mondiale Marcter Stegen, ANTHBOT a annoncé aujourd'hui des promotions « Prime Day » sur ses tondeuses robotisées de la série M, offrant jusqu'à 279 €/279 $ de réduction sur une sélection d'offres groupées du 23 juin au 3 juillet en Europe et aux États-Unis.

Inspiré par l'importance que Marcter Stegen accorde à la précision et à la régularité, ANTHBOT a pour objectif d'aider les particuliers à obtenir des pelouses d'aspect professionnel tout en réduisant le temps consacré à l'entretien courant.

Offres phares du Prime Day :

dans le cadre de la campagne Prime Day, ANTHBOT propose certains de ses prix les plus bas de l'année sur la série M :

M5 : 499 €/549 $ (prix normal : 749 €/799 $), soit une économie de 250 €/250 $

M9 : 599 €/649 $ (prix normal : 849 €/899 $), soit une économie de 250 €/250 $

Jusqu'à 279 €/279 $ d'économies sur une sélection d'offres groupées

Un an de service 4G gratuit inclus avec certaines offres groupées

Offre exclusive sur notre site Web avec des réductions allant jusqu'à 1 369 € (équivalent à une tondeuse N8)

Conception compacte, performances optimales

Présentée lors du CES 2026, la série ANTHBOT M est conçue pour les pelouses résidentielles de petite et moyenne taille. Elle associe un système RTK (Real-Time Kinematic - Positionnement cinématique en temps réel) à bande complète à un système de vision HDR à double caméra, afin de permettre une navigation précise, sans fil et sans câble périphérique.

La gamme comprend le modèle M5, destiné aux pelouses d'une superficie maximale de 500 mètres carrés, et le modèle M9 destiné aux pelouses d'une superficie maximale de 1 000 mètres carrés. Ces deux modèles peuvent circuler dans des passages étroits mesurant à peine 65 centimètres (25,6 pouces), ce qui les rend particulièrement adaptés aux jardins privés complexes et aux terrains accidentés.

Dotée d'un système de coupe à cinq lames et proposant une largeur de coupe de 20 centimètres, la série M offre un rendement de tonte pouvant atteindre 150 mètres carrés par heure. Le système d'évitement d'obstacles basé sur l'IA reconnaît plus de 1 000 objets courants présents dans un jardin, tandis qu'un moteur sans balais assure un fonctionnement plus silencieux et une durabilité à long terme.

Cette promotion se déroulera du 23 juin au 3 juillet 2026, en Europe et aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site Web d'ANTHBOT et dans la boutique Amazon.

À propos d'ANTHBOT

ANTHBOT simplifie l'entretien des pelouses résidentielles grâce à l'automatisation basée sur l'IA et à la navigation avancée. Présente dans plus de 30 pays, la marque figure parmi les plus vendues dans la catégorie des tondeuses robotisées sur Amazon Allemagne. Elle est également un partenaire de confiance des principaux distributeurs européens, notamment BAUHAUS, Boulanger, Elkjøp, Salling Group et Landi. Pour plus d'informations, visitez le site anthbot.com.

Dossier de presse :

https://drive.google.com/drive/folders/1vnEHCvs1q5VJ4iqr5nQHgOEcADYjpwfX

CONTACT : Équipe de relations publiques d'ANTHBOT : [email protected]