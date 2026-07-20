Lancement de l'ANTHBOT M9 Pro, équipé de la technologie de navigation HoloSense™ Quad-Fusion pour un entretien simple et sans fil des pelouses

DÜSSELDORF, Allemagne, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ANTHBOT a officiellement lancé le M9 Pro, son robot tondeuse sans fil vedette, conçu pour un entretien plus intelligent et sans effort des pelouses dans les jardins résidentiels complexes. Alliant navigation de pointe, automatisation intelligente et performances de tonte professionnelles, le M9 Pro facilite plus que jamais l'entretien des pelouses pour des jardins impeccables.

Le système de navigation HoloSense™ Quad-Fusion : un pilotage automatique fiable dans toutes les situations

ANTHBOT M9 Pro Works with HoloSense™ Quad-Fusion Navigation System ANTHBOT M9 Pro Launches with HoloSense™ Quad-Fusion Navigation for Easy, Wire-Free Lawn Care Speed Speed

Intégrant la navigation HoloSense™ Quad-Fusion, le M9 Pro associe un système LiDAR à 360°, la cinématique en temps réel, la cinématique en temps réel en réseau et la double vision par IA pour permettre un pilotage automatique fiable dans toutes les situations. Le système s'adapte en permanence aux pelouses ouvertes, aux zones ombragées, aux passages étroits et aux configurations de jardin complexes, pour une tonte stable et précise sans câbles périphériques.

Un robot tondeuse pensé pour les jardins complexes et pour un confort sans fil

Adapté aux pelouses d'une superficie maximale de 1 000 m², le M9 Pro se caractérise par une installation sans fil, une cartographie automatique et une programmation intelligente qui éliminent la complexité habituellement liée à la mise en place de robots tondeuses. Dans l'application ANTHBOT, les utilisateurs peuvent gérer jusqu'à 32 zones de tonte et profiter d'une véritable expérience de tonte rapide « Drop & Mow » dès le premier jour.

Grâce à la planification intelligente des itinéraires et à la reconnaissance des obstacles fondée sur l'IA, la tondeuse peut contourner en toute confiance les arbres, les parterres de fleurs, les allées et autres obstacles présents dans un jardin.

Des performances de tonte professionnelles

Le M9 Pro assure un entretien professionnel et laisse une pelouse nette grâce à ses schémas de tonte intelligents en forme de U et à la technologie de taille de bordures EdgeWiz™. Son design compact le rend capable de se faufiler dans des espaces étroits jusqu'à 65 cm, de gravir des pentes maximales de 45 % (24°), de franchir des obstacles mesurant jusqu'à 3 cm et de détecter plus de 1 000 types d'obstacles à l'aide de la vision par IA.

Affichant un niveau sonore inférieur ou égal à 58 dB et l'indice de protection IPX6, le M9 Pro est synonyme d'entretien fiable de la pelouse tout au long de la saison de tonte et ne nécessite que peu de maintenance.

Disponibilité

Les précommandes de l'ANTHBOT M9 Pro ont ouvert le 15 juillet 2026, et les ventes officielles commenceront le 27 juillet 2026. Les clients qui passeront une précommande via la boutique en ligne officielle d'ANTHBOT recevront gratuitement un garage pour tondeuse (d'une valeur de 169 euros), dans la limite des stocks disponibles et sous réserve des conditions en vigueur.

L'ANTHBOT M5 Pro, conçu pour les pelouses d'une superficie maximale de 500 m², sera disponible à une date ultérieure.

À propos d'ANTHBOT

ANTHBOT simplifie l'entretien des pelouses résidentielles grâce à l'automatisation basée sur l'IA et à la navigation avancée. Présente dans plus de 30 pays, la marque figure parmi les meilleures ventes de robots tondeuses sur Amazon Allemagne et est un partenaire de confiance des principaux détaillants européens, notamment BAUHAUS, Boulanger, Elkjøp, Salling Group ou Landi. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur anthbot.com.

Dossier de presse

https://drive.google.com/drive/folders/1ioo0iSCbvHiwicSMZYqsWo9PUm7w9Huk