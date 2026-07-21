Aras lance une solution PLM dédiée à l'industrie des semi-conducteurs

LYON, France, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Aras, l'un des principaux fournisseurs de solutions de continuité numérique pour la gestion du cycle de vie des produits et l'ingénierie IA, annonce aujourd'hui la mise à disposition d'un nouvel accélérateur sectoriel pour accompagner les stratégies de gestion de cycle de vie produits (PLM) des entreprises de conception et de fabrication de semi-conducteurs.

Cette solution vient enrichir Aras Innovator avec un ensemble de modèles d'applications préconfigurés prenant en charge les principaux processus métier du secteur des semi-conducteurs, notamment la gouvernance des programmes par étapes, la gestion et la réutilisation de la propriété intellectuelle, ainsi que la planification des processus de fabrication.

Une solution conçue spécifiquement pour l'industrie des semi-conducteurs

Les entreprises de conception et de fabrication de semi-conducteurs font face à une pression croissante pour accélérer l'innovation tout en maîtrisant une complexité toujours plus importante, depuis la conception jusqu'à la fabrication, en passant par l'ensemble du cycle de vie des produits.

Les solutions PLM semi-conducteurs basées sur Aras Innovator offrent un modèle opérationnel connecté et traçable de l'information produit, facilitant une prise de décision mieux informée et une meilleure visibilité des impacts aval liés aux changements.

Ce nouvel accélérateur intègre trois modèles d'applications spécifiquement conçus pour le secteur des semi-conducteurs, qui peuvent être déployés indépendamment ou conjointement :

Gestion de portefeuille de programmes Stage-Gate : permet de piloter les décisions tout au long du cycle de vie des produits grâce à une approche fondée sur les données, en reliant les jalons des programmes aux informations relatives aux produits, à la fabrication, aux fournisseurs, à la qualité et à la conformité.

Gestion de la propriété intellectuelle (IP Management) : transforme les actifs de propriété intellectuelle en ressources gouvernées et réutilisables, avec une traçabilité complète entre les produits, les licences, les réglementations en matière de contrôle des exportations et les évolutions d'ingénierie.

Gestion des processus et des artefacts de fabrication : étend la continuité numérique jusqu'aux opérations de production en assurant la gouvernance des plans de fabrication, des artefacts de production, des instructions de travail, des éléments de qualification et des critères de préparation à la fabrication, en lien direct avec les données produits.

Ces applications dédiées aux semi-conducteurs viennent compléter la bibliothèque standard d'Aras Innovator de modèles d'applications, notamment l'ingénierie des produits, la gestion des changements, la collaboration fournisseur, la conformité, la gestion des données produit pour la simulation et la gestion de la qualité.

À mesure que les industriels adoptent l'intelligence artificielle pour accélérer les processus d'ingénierie, la disponibilité de données produit connectées, fiables et gouvernées au sein d'une continuité numérique robuste devient un facteur clé de réussite. Cette nouvelle solution rassemble les informations critiques du cycle de vie des produits, issues de l'ingénierie, de la fabrication, des fournisseurs, de la conformité et de la gestion des changements, afin de constituer une base de données fiable et gouvernée pour les applications d'IA dédiées à l'ingénierie dans l'industrie des semi-conducteurs.

« L'industrie des semi-conducteurs évolue à un rythme exceptionnel, où les décisions concernant la réutilisation de la propriété intellectuelle, la conception et la fabrication ont des conséquences durables sur les performances de l'entreprise. Cette solution illustre notre volonté de répondre aux enjeux spécifiques du secteur en aidant les industriels à connecter les informations tout au long du cycle de vie des produits afin de prendre des décisions plus pertinentes, de la conception des puces jusqu'à leur intégration dans les systèmes. » Leon Lauritsen, PDG d'Aras.

Justine Rateau - [email protected]

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