Le métier Securities Services de BNP Paribas étend son empreinte PLM avec ARAS

LYON, France, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Avec 14 318 milliards d'euros d'actifs en conservation, un réseau propriétaire à travers 27 pays et plus de 10 800 employés, le métier Securities Services de BNP Paribas est l'un des leaders mondiaux des services Titres. Il propose des solutions intégrées à l'ensemble des acteurs du cycle d'investissement : Intermédiaires Financiers, Investisseurs Institutionnels, Grandes Entreprises et Émetteurs.

Dans un environnement bancaire en constante évolution — marqué par une forte concurrence, des exigences réglementaires accrues et des attentes clients toujours plus élevées — le métier Securities Services chez BNP Paribas doit être en mesure de concevoir, d'adapter et d'optimiser ses offres et solutions de manière agile.

C'est dans cette dynamique de transformation et d'innovation continue que le métier Securities de BNP Paribas a choisi en 2020 la solution PLM (Product Lifecycle Management) Aras Innovator. L'objectif était de disposer d'une plateforme agile et collaborative capable de gérer le cycle de vie des produits, soutenir le développement de nouveaux services tout en garantissant leur traçabilité, leur conformité réglementaire et leur alignement avec les politiques internes du Groupe BNP Paribas. Cette solution s'est imposée comme un levier stratégique pour accompagner la transformation et l'innovation du métier.

« Notre choix s'est naturellement porté sur une solution PLM, car le cyle de vie d'un produit financier présente des problématiques similaires à celui d'un produit industriel. La plateforme Aras répond pleinement à notre besoin d'agilité. » Stéphanie Fournier, Directeur adjoint du pole Développement commercial et transformation et chef de cabinet de la ligne clients « Intermédiaires financiers et entreprises » au sein de la division Services Titres de BNP Paribas.

Securities Services chez BNP Paribas fait ainsi figure de pionnier au sein de l'industrie financière dans l'adoption de la technologie PLM, traditionnellement réservée aux industries manufacturières.

Depuis 2020, plus de 1300 utilisateurs exploitent la solution Aras pour gérer le catalogue produit, automatiser les processus, renforcer la traçabilité et assurer la conformité réglementaire.

La plateforme apporte davantage de traçabilité, de fiabilité grâce à l'automatisation des workflows, ainsi qu'une meilleure capacité d'innovation au travers de processus optimisés.

« La solution PLM d'Aras constitue aujourd'hui la véritable colonne vertébrale digitale de notre processus de développement produit. Elle renforce la collaboration entre les équipes Métiers et Fonctions support, favorise une compréhension partagée, permet de disposer d'une source unique et fiable de nos données, et contribue à standardiser et optimiser nos processus, tout en garantissant l'intégrité et la fiabilité de nos produits. » Fabien Albucher, Responsible de la transformation du cycle de vie des produits, Services Titres, BNP Paribas.

Fort du succès du déploiement initial et des développements continus sur la plateforme, le métier Securities Services de BNP Paribas a lancé en 2024 un nouveau chantier stratégique : la digitalisation du processus de gestion de la tarification client (Pricing module). Cette initiative de transformation a représenté une étape clé pour le métier. Un nouveau module, première étape de ce processus de digitalisation, a été conçu, livré et déployé avec succès entre mars et septembre 2025 auprès de 600 collaborateurs à travers le monde.

Le déploiement de la solution PLM ARAS au sein du métier Securities Services de BNP Paribas s'est révélé être un catalyseur de transformation. En digitalisant et en automatisant ses processus liés à la gestion du cycle de vie de ses produits, le métier a gagné en agilité, en fiabilité et en capacité d'innovation.

Dans la continuité de cette dynamique, Securities Services chez BNP Paribas poursuit son engagement en faveur de l'efficacité opérationnelle, de la conformité réglementaire et de l'innovation au service des clients.

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