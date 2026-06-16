Aras reconnu comme Leader dans le Magic Quadrant™ Gartner® 2026 des solutions PLM pour les industries manufacturières discrètes

LYON, France, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Aras, l'un des principaux fournisseurs de solutions de continuité numérique pour la gestion du cycle de vie des produits et l'ingénierie IA, annonce aujourd'hui avoir été désigné « Leader » dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® consacré aux logiciels PLM pour les industries manufacturières discrètes.

Cette reconnaissance reflète l'évolution du PLM vers une continuité numérique connectée et une IA d'ingénierie gouvernée.

Un marché du PLM en transformation

Aras estime qu'une transformation profonde est en cours sur le marché du PLM. Les industriels doivent faire face à des produits de plus en plus complexes, à des exigences en constante évolution et à des informations dispersées entre de multiples systèmes et métiers. Dans ce contexte, les entreprises recherchent désormais bien plus que de simples systèmes d'enregistrement des données. Elles ont besoin de plateformes capables de connecter les informations produit entre elles et d'apporter une intelligence tout au long du cycle de vie de ces produits, pour être les véritables socles de la nouvelle génération d'IA appliquée à l'ingénierie.

Selon Gartner, le marché de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) évolue de systèmes traditionnels principalement dédiés à la gestion des données produit, avec des capacités d'extension limitées, vers des plateformes qui contribuent activement à la prise de décision et à l'obtention de résultats métiers.

« Le PLM entre dans une nouvelle ère. La prochaine génération de solutions PLM ne se distinguera pas uniquement par leur capacité à enregistrer les données produit, mais par leur aptitude à préserver les relations, la traçabilité et la compréhension nécessaires à une prise de décision éclairée tout au long du cycle de vie des produits. Alors que les industriels sont actuellement en phase d'évaluation des possibilités offertes par l'IA dans le développement produits, leur réussite future dépendra de leur capacité à l'appliquer dans un cadre garantissant la gouvernance, la compréhension du cycle de vie et l'explicabilité. » Leon Lauritsen, CEO d'Aras.

Aras Innovator® repose sur une plateforme ouverte et pilotée par les modèles (model-driven), conçue pour permettre aux organisations d'adapter leurs modèles de données, leurs relations, leurs workflows et leurs applications à mesure que leurs besoins évoluent. Aras aide les industriels à connecter les données produit au sein d'environnements d'entreprise hétérogènes, à préserver un contexte de cycle de vie fiable et à mettre en œuvre des processus pilotés par l'IA dans un cadre gouverné, sans imposer le remplacement des systèmes existants.

Téléchargez le Magic Quadrant™ Gartner® 2026 des solutions PLM pour les industries manufacturières discrètes pour en savoir plus sur les tendances qui façonnent l'évolution du marché du PLM.

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