Arasan annonce sa solution Total eMMC IP pour le procédé TSMC 22nm

Arasan offre un portefeuille complet d'IP pour le procédé TSMC 22nm avec son D-PHY v1.1 IP @1.5ghz, D-PHY v1.2 IP @2.5ghz, C-PHY / D-PHY Combo @2.5ghz et maintenant le eMMC PHY disponible pour ce procédé. Tous les MIPI PHY sont disponibles en tant que Tx uniquement ou Rx uniquement en plus du Tx/Rx IP standard.

Par rapport à sa technologie compacte haute performance 28nm (28HPC), la technologie 22nm à très faible consommation (22ULP) de TSMC offre une réduction de surface de 10 % avec un gain de vitesse de plus de 30 % ou une réduction de puissance de plus de 30 % pour des applications telles que le traitement des images, les téléviseurs numériques, les décodeurs, les smartphones et les produits de consommation. Parallèlement, la technologie TSMC 22nm à ultra-faible fuite (22ULL) permet une réduction significative de la puissance, ce qui est crucial pour les conceptions dans les segments de marché de l'IoT et des articles portables.

Notre solution Total eMMC IP est validée sur silicium et également disponible pour les procédés 40nm, 28nm, 16nm, 12nm et 7nm du TSMC. Un HDK eMMC contenant notre puce de test TSMC 12nm FFC est disponible pour les clients qui souhaitent prototyper leur SoC.

La spécification eMMC 5.1 du JEDEC améliore les vitesses du HS400 fonctionnant à 3,2 Gbps, avec une « file d'attente de commandes », rendant les transferts de données très efficaces en déchargeant le logiciel dans le contrôleur. eMMC 5.1 améliore encore la fiabilité du fonctionnement en utilisant un « stroboscope amélioré » au niveau de la couche PHY. L'eMMC5.1 est rétrocompatible avec les appareils eMMC 4.51 et eMMC 5.0 existants.

Arasan est membre de l'organisme de normalisation JEDEC eMMC depuis sa création. Avant l'eMMC, Arasan a proposé sa solution pour les cartes multimédia (MMC) à partir de 2001.

Arasan Chip Systems est un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile. Les solutions IP totales d'Arasan, de haute qualité et validées sur silicium, comprennent de l'IP numérique, de l'IP AMS PHY, de l'IP de vérification, des HDK et des logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblant les SoC mobiles. Le terme « mobile » a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, des PDA au milieu des années 90 aux smartphones et tablettes des années 2000, en passant par les automobiles, les drones et les IoT actuels. Arasan est à la pointe de cette évolution du « mobile » avec son IP basé sur les normes au cœur des SoC mobiles.

Plus d'un milliard de puces ont été livrées avec Arasan IP, y compris à l'ensemble des dix premières entreprises de semi-conducteurs.

