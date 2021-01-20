Arasan объявляет о выпуске своей ИС Total eMMC для 22-нм технологического процесса TSMC

Компания Arasan предлагает всеобъемлющий ассортимент ИС для 22-нм процесса TSMC со своими ИС D-PHY v1.1 с тактовой частотой 1,5 ГГц, ИС D-PHY v1.2 с тактовой частотой 2,5 ГГц, C-PHY / D-PHY Combo с тактовой частотой 2,5 ГГц, а теперь и eMMC PHY, доступными для указанного процесса. Все ИС MIPI PHY доступны только в качестве передающих (Tx) или приемных (Rx) в дополнение к стандартным приемопередающим (Tx/Rx) ИС.

По сравнению с ее технологией 28HPC (28 нм, высокопроизводительная, компактная), разработанная компанией TSMC технология 22ULP (22 нм, сверхнизкая мощность) обеспечивает уменьшение площади на 10% при более чем 30% повышении быстродействия или более чем 30% снижении потребляемой мощности для различных целей применения, включая системы обработки изображений, цифровые телевизоры, ТВ-приставки, смартфоны и товары широкого потребления. В то же время технология TSMC 22ULL (22 нм, сверхнизкий уровень утечек) обеспечивает существенное снижение потребляемой мощности, что имеет решающее значение для систем, относящихся к сегментам Интернета вещей и носимых устройств.

Наша ИС Total eMMC опробована в полупроводниковых системах и подходит для технологических процессов TSMC 40 нм, 28 нм, 16 нм, 12 нм и 7 нм. Система eMMC HDK с нашим испытательным чипом TSMC 12nm FFC доступна для клиентов, желающих разрабатывать прототипы своих СнК.

Спецификация eMMC 5.1, выпущенная комитетом инженерной стандартизации полупроводниковой продукции JEDEC, предусматривает повышение быстродействия HS400 при работе на скорости 3,2 Гбит/с за счет «организации очередей команд», что обеспечивает высокую эффективность передачи данных благодаря выгрузке служебных данных программного обеспечения в контроллер. eMMC 5.1 еще более повышает надежность работы за счет использования «улучшенного строба» на уровне PHY. eMMC5.1 обратно совместима с существующими устройствами eMMC 4.51 и eMMC 5.0.

С момента своего основания компания Arasan является членом органа стандартизации eMMC при JEDEC. До внедрения eMMC компания Arasan предлагала свое решение для мультимедийных карт (MMC) начиная с 2001 года.

Информация о компании Arasan

Компания Arasan Chip Systems является одним из ведущих поставщиков ИС для интерфейсов мобильных хранилищ и мобильной связи. Разработанные компанией Arasan высококачественные и опробованные на полупроводниковых системах комплексные решения на основе ИС включают в себя цифровые ИС, ИС AMS PHY, ИС верификации, комплекты разработчиков аппаратных средств (HDK) и программное обеспечение. Компания Arasan имеет узконаправленный ассортимент продуктов, ориентированный на СнК. Термин «мобильное устройство» эволюционировал в течение двух десятилетий и включает в себя все связанное с передвижением, начиная с КПК в середине 90-х годов и смартфонов/планшетов в 2000-х и заканчивая современными автомобилями, дронами и объектами Интернета вещей. Компания Arasan находится на переднем крае этого процесса эволюции «мобильных устройств», а ее стандартизированные ИС лежат в основе мобильных СнК.

Более миллиарда поставленных потребителям чипов оснащены ИС Arasan, включая всю первую десятку компаний-производителей полупроводниковых приборов.

Контактная информация:

д-р Сэм Бил (Sam Beal)

[email protected]

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http://www.arasan.com



SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.