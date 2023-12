ARTBIO obtient un financement de série A de 90 millions de dollars, sursouscrit et revu à la hausse, afin de faire progresser le développement du pipeline et de la technologie des isotopes pour une nouvelle classe de thérapies par radioligands alpha

Financement co-dirigé par Third Rock Ventures et un fonds de santé non-communiqué, avec un investissement important de la part des investisseurs existants F-Prime Capital et Omega Funds



Les nouveaux fonds permettront de consolider la technologie d'isolation du Pb212 AlphaDirect™, propriété d'ARTBIO, et son réseau de fabrication distribué, de faire progresser son programme phare AB001 pour le traitement clinique du cancer de la prostate et d'étoffer le pipeline de l'entreprise



L'équipe de direction s'est étoffée avec les nominations de Philippe Dasse, Pharm.D., et Daniel Rossetto, experts en radiopharmacie

CAMBRIDGE, Massachusetts, OSLO, Norvège, LONDRES et BÂLE, Suisse, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- ARTBIO, Inc. (ARTBIO), une société radiopharmaceutique au stade clinique qui développe une nouvelle classe de thérapies ciblées par radioligands alpha (ART), a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de série A sursouscrit et augmenté de 90 millions de dollars, codirigé par Third Rock Ventures et un fonds de soins de santé non-communiqué. En outre, les investisseurs principaux F-Prime Capital et Omega Funds ont participé de manière substantielle. Le précédent tour de table de 23 millions de dollars a été annoncé en juin 2023.

Parallèlement à la clôture de la série A, ARTBIO a nommé des vétérans de l'industrie : Philippe Dasse, Pharm.D. au poste de Responsable technique et Daniel Rossetto au poste de Président et premier vice-président de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication externe. Dans ces rôles, M. Dasse et Rosseto dirigeront le développement et l'expansion du réseau unique de fabrication distribuée d'ARTBIO pour soutenir le pipeline clinique de la société.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien de nos nouveaux et anciens investisseurs, notamment Third Rock Ventures, F-Prime Capital et Omega Funds. Ces groupes apportent une expertise significative dans la mise à l'échelle des entreprises et le développement du pipeline qui sera inestimable alors que nous continuons à faire progresser nos programmes et notre pipeline », a déclaré Emanuele Ostuni, Ph.D., PDG d'ARTBIO. « L'année prochaine sera importante pour la société, car nous ferons progresser notre programme phare, AB001 et l'ensemble de notre pipeline, tout en poursuivant le développement d'un réseau de fabrication distribué grâce à notre technologie AlphaDirect™. L'arrivée de Philippe et Daniel au sein de l'équipe d'ARTBIO permet également d'approfondir notre expertise en matière de fabrication afin d'assurer une fabrication efficace et une livraison sans faille de nos nouvelles thérapies par radioligands alpha Pb212 aux patients. »

« Les travaux fondamentaux menés par l'excellente équipe d'experts d'ARTBIO ont établi le potentiel des thérapies par radioligands alpha et nous donnent une grande confiance dans la capacité de cette équipe à révolutionner le paradigme actuel du traitement du cancer », a déclaré Jeff Tong, partenaire de Third Rock Ventures. « ARTBIO étant dans une phase d'expansion rapide, nous nous réjouissons de soutenir sa croissance en tirant parti de notre profonde expertise en matière de découverte, de développement et d'exploitation. »

Les nominations de Philippe et Daniel au sein de l'équipe de direction renforcent les capacités de la société au cours de cette phase critique. En tant que directeur technique, Philippe dirigera le développement de la technologie propriétaire AlphaDirect™ d'ARTBIO et la mise en place du réseau de fabrication distribué de la société. Philippe était dernièrement responsable des opérations techniques pour les thérapies par radioligands chez Novartis Oncology. Philippe a également été le premier employé d'Advanced Accelerator Applications en 2002, une société acquise par Novartis en 2018 et a su gérer des responsabilités croissantes pour diriger toutes les opérations techniques avant son départ.

« Je suis ravi de rejoindre cette équipe talentueuse et passionnée pour contribuer à la prochaine vague d'innovation dans le domaine radiopharmaceutique en repoussant les limites de la plateforme et en créant un nouveau paradigme de fabrication qui tire parti de mes expériences passées et s'adapte aux exigences des émetteurs alpha à courte durée de vie », a déclaré le Dr Dasse.

En tant que chef et premier vice-président de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication externe, Daniel dirigera les efforts visant à renforcer la logistique de la chaîne d'approvisionnement et les partenariats de fabrication de l'entreprise afin d'assurer la distribution sans faille des médicaments ART. Daniel a une longue carrière dans la fabrication de produits pharmaceutiques et était dernièrement responsable mondial de la chaîne d'approvisionnement chez Advanced Accelerator Applications, Novartis. À ce titre, Daniel a géré une équipe diversifiée pour mettre en place un réseau d'approvisionnement interne et externe rapide et agile afin de fournir le portefeuille clinique et commercial de RLT, qui comprenait PLUVICTO® pour les patients atteints du cancer de la prostate.

« Le financement important de la série A est un signe clair de la proposition de valeur différenciée et du potentiel de la plateforme ARTBIO, ainsi qu'une reconnaissance des progrès rapides réalisés par l'équipe », a déclaré Ted Love, M.D., président du conseil d'administration d'ARTBIO et président du conseil d'administration de la Biotechnology Innovation Organization (BIO). « Nous sommes reconnaissants d'avoir attiré des investisseurs et des membres du conseil d'administration associés de si grande qualité, dont l'expérience approfondie dans la découverte et le développement de médicaments ainsi que dans la création d'entreprises nous sera très utile pour continuer à faire progresser notre pipeline de produits novateurs. »

À propos de ARTBIO

ARTBIO est une société radiopharmaceutique au stade clinique qui redéfinit le traitement du cancer en créant une nouvelle classe de thérapies par radioligands alpha (ART). L'approche unique d'ARTBIO sélectionne l'isotope alpha optimal (Pb212) et les cibles spécifiques à la tumeur pour créer des thérapies hautement efficaces et sûres. La technologie AlphaDirect™ de la société, une méthode d'isolation du Pb212 unique en son genre, permet une approche de fabrication distribuée pour une production et une livraison fiables des ART. ARTBIO développe trois programmes en cours d'élaboration, dont le principal, AB001, fait actuellement l'objet d'une première phase d'essais chez l'homme. ARTBIO bénéficie d'un héritage scientifique de longue date, avec près d'un siècle de travaux pionniers en radiothérapie menés à l'université d'Oslo et à l'hôpital norvégien Radium. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.artbio.com et suivez-nous sur LinkedIn (@artbio-inc) et Twitter (@artbio_inc).