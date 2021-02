Artmarket.com prône la transparence du Marché de l'Art grâce aux abonnements Artprice

Dans certains cas, il n'est par ailleurs plus possible d'avoir un contact réel avec un lot, avant qu'il ne passe aux enchères. Artprice redouble donc ses efforts pour offrir à tous ses membres une gamme complète d'outils, permettant de suivre la totalité des œuvres mises en ventes aux enchères et comprendre l'évolution de leur prix.

« Les ventes en ligne n'ont pas encore complètement montré patte blanche », insiste thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice. « Il reste encore quelques traces de méfiance par rapport à la qualité des lots inclus dans les sessions online only : on entend notamment que les estimations ne seraient pas dépassées aussi souvent que dans les ventes live. Pourtant les résultats de l'année 2020 attestent que tous les indicateurs sont bien au vert. Le plus sensible d'entre eux, le taux d'invendus, est d'ailleurs resté parfaitement stable ».

Trop tôt encore pour tirer des conclusions

Le marché haut de gamme a été particulièrement ralenti au cours des douze derniers mois. Les ventes aux enchères de Jeff Koons, par exemple, ont chuté de -97 % en 2020. Très peu de belles pièces sont passées en salle des ventes et les deux lots phares - ayant les estimations les plus élevées - n'ont pas trouvé acquéreur au cours de sessions live, « normales ». De toute évidence, les détenteurs des œuvres de Jeff Koons estiment qu'il est préférable d'attendre.

Rappelons qu'il existe pour chaque œuvre d'art une sorte de monopole, déjà mis en évidence par William Baumol en 1986 dans son article Unatural Value. La détention d'une œuvre unique, ou produite en un très peu d'exemplaires, introduit nécessairement une forme d'asymétrie d'information. Heureusement, celle-ci peut-être réduite en disposant d'une source d'informations objective et fiable, comme celle qu'offre Artmarket.com avec les abonnements Artprice. Ses banques de données recensent, en effet, sans différence aucune, l'ensemble des ventes aux enchères publiques d'œuvres d'art et permettent d'observer la construction des prix.

Deux types d'informations indispensables

Les ventes aux enchères forment la partie du Marché de l'Art considérée comme la plus transparente puisque la description des lots ainsi que les résultats de ventes doivent être rendus publics. Cependant, toutes les informations pertinentes ne sont pas nécessairement présentées dans un catalogue, comme par exemple l'identité des anciens détenteurs d'une pièce. Par ailleurs, les sites de ventes – même ceux des plus grandes maisons – rendent très difficiles les recherches sur des ventes passées pour des oeuvres similaires.

Or, la notion de « transparence » d'un marché fait référence à deux types d'informations complémentaires qui doivent être facilement accessibles : tout d'abord les caractéristiques de tous les produits, mais aussi pour chacun d'entre eux les quantités offertes et demandées.

La pertinence des services offerts par les abonnements Artprice tient à une collecte exhaustive et structurée de tous les résultats de ventes aux enchères publiques de la planète. La standardisation des principales caractéristiques des œuvres - dimensions, année de création, estimations, références aux catalogues raisonnés, etc. - permet d'identifier facilement celles qui correspondent aux critères précis de recherche.

Parce que le nombre de résultats peut être extrêmement abondant, Artprice met à disposition de ses abonnés – advanced et professional - un ensemble complet de statistiques interactives pour chaque artiste. Celles-ci fournissent une vue globale et essentielle des ventes : évolution chronologique, distribution géographique, répartition par gamme de prix, par catégorie, etc.

Amélioration de la fluidité mais pas de la transparence

La digitalisation des catalogues de ventes et la prolifération des plateformes d'enchérissement ont certainement amélioré la fluidité du Marché de l'Art. Mais les frais de transaction n'ont pas diminué, au contraire, et l'information divulguée par les Maisons de Ventes n'est pas plus précise. Artprice relève toutefois une exception, à savoir l'indication du nombre d'enchères enregistrées sur chaque lot lors d'une vente en ligne, qui fournit une mesure supplémentaire de l'appétit du Marché.

Afin de rester indépendante, Artprice a pris la décision de ne pas permettre d'enchérir directement sur sa plateforme, préférant fournir un lien direct vers les sites des Maisons de Ventes partenaires. Artmarket.com et Artprice mettent ainsi plus que jamais tout en place pour fournir des services complémentaires à ceux offerts par les Maisons de Ventes, en mettant à disposition de tous les acteurs du Marché de l'Art une plateforme d'information fidèle et impartiale.

La société Artprice tient à ce que chacun de ses abonnements permette une consultation illimitée de toutes les ventes passées - incluant les éditions Enrique Mayer depuis 1962 ainsi que le célèbre Dictionnaire des Ventes d'Art Hippolyte Mireur 1700-1900 - de toutes les ventes futures et de tous les outils d'aide à la décision.

Images :

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/02/1-artmarket-artprice-christopher-wool-price-index.png]

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/02/2-artmarket-artprice-transparency.jpg]

Copyright 1987-2021 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Le département d'économétrie d'Artprice répond à toutes vos questions relatives aux statistiques et analyses personnalisées : [email protected]

En savoir plus sur nos services avec l'artiste en démonstration gratuite :

https://fr.artprice.com/demo

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Découvrir Artmarket avec son département Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's Who In France© :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 748 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2019 publié en février 2020 par Artprice by Artmarket :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2019

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2020 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter :

https://fr-fr.facebook.com/artpricedotcom/ (4,9 millions d'abonnés)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice :

http://web.artprice.com/video

dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos :

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (4,4 millions d'abonnés)

L'Obs - Le Musée du Futur : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

Contact : thierry Ehrmann, [email protected]



Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1435671/Artmarket_image_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1435672/Artmarket_image_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com