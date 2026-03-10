PARIS, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 32e Rapport Annuel Artprice « Le Marché de l'Art en 2025 » offre une lecture mondiale des ventes publiques de Fine Art – peinture, sculpture, dessin, photographie, estampe, vidéo, installation, tapisserie – NFT & IA, à l'exclusion des antiquités, des biens culturels anonymes et du mobilier. Il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Tous les prix indiqués dans ce rapport Artprice by Artmarket se réfèrent aux résultats de ventes aux enchères publiques, frais acheteurs inclus. Toute mention $ fait référence au dollar américain.

Artprice's 2025 Art Market Report cover, featuring IA Face Stone (2026) by Léo Caillard Top Ten Fine Art Auction Marketplaces in 2024

Le bilan du Marché de l'Art 2025 s'annonce positif avec des ventes en nette croissance et un record historique d'œuvres vendues (+6,5 %) et 12 % de croissance du résultat mondial.

2025 s'impose comme l'année la plus dynamique de l'histoire du Marché de l'Art mondial, avec 1,28 million d'œuvres mises aux enchères et 867 000 œuvres adjugées.

Selon thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice : « Cette liquidité, qui ne cesse de croître, est rendue possible grâce à la progression exponentielle sur Internet des Maisons de Ventes aux enchères avec, d'une part, un accroissement de +540 % de l'annonce des ventes aux enchères sur Internet, et d'autre part, les ventes en live qui ont progressé de +244 % dans le monde, après les années de pandémie COVID. De tels chiffres étaient normalement attendus pour 2027-2030. »

Les États-Unis renforcent spectaculairement leur première place avec 42,3 % du Marché de l'Art mondial.

La Chine talonne les USA avec 16 % de parts de marché.

Ainsi, ces deux premières puissances font du Marché de l'Art un véritable soft power où un retour en force de la Chine n'est pas à exclure, comme elle l'a déjà démontré dans le passé en se plaçant numéro un.

Le Royaume-Uni maintient sa troisième place avec 13,4% du marché mondial.

La France avec +26 % de croissance demeure à la quatrième place, avec 8,5 % du chiffre d'affaires mondial mais signe cette année quatre records : elle est 1ère mondiale en nombre de sessions de ventes, 2eme mondiale en termes de transactions, 1ère en Europe en termes de chiffre d'affaires et Paris est désormais la 3ème place de marché mondiale, dépassant Hong-Kong, Pékin et Shanghai.

L'Union Européenne est désormais numéro 1 mondial en nombre de transactions et numéro 2 en termes de chiffres d'affaires, ce qui correspond à son rang de 3ème puissance économique mondiale avec un PIB de 19 423 milliards en 2024.

Avec le rapport le plus complet sur le Marché de l'Art, la société Artprice by Artmarket.com, Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art, poursuit sa collaboration pour la dix-septième année consécutive avec son partenaire étatique chinois, le groupe Artron. La couverture mondiale des ventes aux enchères que permet l'association d'Artprice et d'Artron ARAA offre enfin une vue complète de l'évolution structurelle et des tendances du Marché de l'Art à l'échelle mondiale inégalée depuis 18 ans.

Dans ce rapport, Artprice présente entre autres ses célèbres classements dont le Top 500 des Artistes par produit de ventes Fine Art, NFT & IA aux enchères en 2025, ainsi que le Top 100 des œuvres Fine Art, NFT & IA vendues aux enchères en 2025, où les artistes femmes poursuivent leur croissance spectaculaire.

La dématérialisation intégrale du Marché de l'Art sur Internet domine désormais sur l'ensemble des 5 continents, reléguant les salles de ventes physiques à l'histoire du XXème siècle.

Artprice by Artmarket est heureuse d'annoncer la publication de son 32ème Rapport « Le Marché de l'Art en 2025 », disponible gratuitement, en intégralité et en trois langues, en ligne et en version PDF :

Français : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2025

Anglais : https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Mandarin : https://zh.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-2025-zh

Le 32e Rapport Annuel sur la Marché de l'Art - disponible gratuitement en téléchargement - décrypte en détail les tendances qui façonnent les enchères mondiales. Il donne les clés pour comprendre la structure du Marché de l'Art, à travers l'analyse de plus de 867 000 œuvres adjugées en 2025, enrichi d'exemples concrets et de classements incontournables, dont le Top 500 des artistes mondiaux et le Top 100 des œuvres les plus marquantes de l'année.

1. ÉTAT DU MARCHÉ DE L'ART MONDIAL AUX ENCHÈRES

Le produit des ventes aux enchères mondial totalise 11,1 Mrd$, en hausse de +12 % (9,9 Mrd$ en 2024).

En Occident, les ventes aux enchères de Fine Art atteignent 9,4 Mrd$, +15,4 % (8,1 Mrd$ en 2024).

En Chine, les ventes aux enchères de Fine Art perdent -5,4 %, 1,76 Mrd$ (contre 1,86 Mrd$ en 2024).

Le prix record pour une œuvre d'art en 2025 est de 236 360 000 $ (contre 121 160 000 $ en 2024).

La collection Lauder enregistre les 3 plus belles adjudications de l'année, grâce à trois toiles de Gustav Klimt.

Paris devient la 3ème capitale du Marché de l'Art avec 844 m$ (647 m$ en 2024) devant Hong Kong (661 m$), Pékin (619 m$) et Shanghai (262 m$).

Dix premières places de marché de Fine Art aux enchères en 2025

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/03/img2-Artprice-World-planisphere.jpg]

2. BILAN GÉNÉRAL 2025 : UNE CROISSANCE DU BAS VERS LE HAUT

Le nombre de lots adjugés est toujours en hausse +6,5 % : 867 000, contre 814 300 en 2024.

Le taux de lots invendus se stabilise à 32 % en 2025, contre 33 % en 2024.

Le prix moyen d'une œuvre remonte légèrement à 12 820 $, contre 12 240$ en 2024.

La moitié des œuvres a été vendue moins de 600 $ (prix médian) en 2025, contre 610 $ en 2024.

Les lots vendus pour un montant inférieur à 1 000 $ atteignent 531 800 (488 210 en 2024), dont 173 280 peintures (170 970 en 2024).

80 % des œuvres d'art ont été vendues en-dessous de 3 160 $ aux enchères en 2025 (3 370 $ en 2024).

Artprice recense 1 347 lots Fine Art millionnaires en 2024, contre 1 131 en 2024.

Le Portrait d'Elisabeth Lederer (1914/16) de Gustav Klimt enregistre la 2ème plus belle adjudication de tous les temps, à 236 360 000 $. Seul le Salvator Mundi de Léonard de Vinci a fait mieux : 450 312 500 $ en 2017.

SOFT POWER : LA CHINE CONSERVE LA SECONDE PLACE

Les États-Unis (+22 %) enregistrent 178 920 adjudications pour 4,7 Mrd$. Ils pèsent 42 % du Marché de l'Art mondial (en 2024, 181 970 lots vendus pour 3,8 Mrd$ en 2024, soit 39 % du CA monde).

La Chine (-5,4 %) subit une nouvelle contraction, en partie due à des résultats non communiqués. Elle pèse 1,76 Mrd$, soit 16 % du Marché de l'Art mondial (1,86 Mrd$ en 2024 pour 19 % du CA monde).

Le Royaume-Uni (+3,0 %) consolide sa troisième place avec 1,5 Mrd$, soit 13 % du Marché mondial

(1,45 Mrd$ en 2024 pour 14,5 % du CA monde).

La France (+26 %) totalise 945 m$, soit 8,5 % du chiffre d'affaires mondial avec 131 650 lots vendus

(747 m$ en 2024 pour 7,5% du marché mondial). Elle reste la première place de marché sur le continent européen.

L'Allemagne (+9 %) complète le top 5 des places de marché avec 377 m$, pesant 3,5 % du CA mondial. En 2024, ce marché totalisait 347 m$, soit 3,4 % du marché global.

MAISONS DE VENTES

Sotheby's redevient la première maison de ventes de la planète pour le Fine Art avec 3,1 Mrd$ (contre 2,3 Mrd$ en 2024).

Christie's enregistre un produit des ventes de 3 Mrd$ en douze mois (contre 2,9 Mrd$ en 2024).

Sotheby's (28% du produit des ventes) et Christie's (27%) sont au coude-à-coude.

Phillips reste la troisième maison de ventes de la planète avec 354 m$ (427 m$ en 2024).

China Guardian est la première maison de ventes chinoise avec 307 m$ (308 m$ en 2024).

Le réseau Bonhams pèse au total 244 m$ et consolide sa 5ème place (246 m$ en 2024).

Artcurial avec 129 m$ (contre 67 m$ en 2024) reste la première S.V.V. européenne pour le Fine Art.

RECORDS & COLLECTIONS

Les trois plus belles adjudications de l'année reviennent aux trois Gustav Klimt de la collection Lauder.

Gustav Klimt est l'artiste le plus performant du monde cette année avec un produit de vente total de 397 m$.

Frida Kahlo redevient l'artiste femme la plus chère du monde, grâce à la vente de El sueño (La cama) (1940)

pour 54,7 m$.

Marlene Dumas (1953) redevient l'artiste femme contemporaine la plus chère de l'histoire des enchères avec une vente à 13,6 m$ pour sa toile Miss January (1997).

Yayoi Kusama est la première artiste femme en termes de produit de ventes, mais elle ne se classe que 23ème dans le classement général.

Zhang Daqian (1899-1983) est le premier artiste chinois, avec 97 m$ totalisé aux enchères en 2025.

Pablo Picasso est l'artiste le plus échangé du monde avec 3 729 adjudications en 12 mois.

Les indiens M. F. Husain, Tyeb Mehta et F. N. Souza enregistrent tous trois un nouveau prix record.

La dématérialisation intégrale du Marché de l'Art sur Internet domine désormais sur l'ensemble des 5 continents, reléguant les salles de ventes physiques à l'histoire du XXème siècle. Il est incontestable que le Marché de l'Art au XXème siècle relevait de l'Occident et que désormais, la zone Asie Pacifique joue à jeu égal.

Ce 32e Rapport Annuel sur le Marché de l'Art est considéré par les acteurs du Marché de l'Art comme la référence la plus fiable et exhaustive au monde. En effet, suite au 36ème congrès du Comité International d'Histoire de l'Art (CIHA) de Lyon du 23 au 28 juin 2024 où Artprice by Artmarket a été l'un des principaux mécènes engagés, Artprice by Artmarket a effectué une étude très poussée de notoriété spontanée qui a été préparée en amont pour mesurer de manière très précise l'empreinte d'Artprice dans le monde universitaire, scientifique et institutionnel classant Artprice comme « Top of mind » des banques de données sur le Marché de l'Art.

Pour rappel, le taux de notoriété spontanée est le pourcentage de personnes qui citent spontanément une marque.

En complément de la notoriété spontanée, Artprice a également étudié la notoriété qualifiée, en demandant plus d'informations quant aux connaissances des congressistes ayant répondu sur la marque. Cela a permis d'analyser la sincérité et la cohérence des répondants.

À ce titre, il a été demandé aux congressistes de qualifier les raisons de leur choix premier sur la banque de données Artprice. Il en ressort en synthèse, sur une base de 100, qu'Artprice est choisie à 84 % pour son exhaustivité, 73 % pour sa fiabilité, 62 % pour sa traçabilité.

Cette étude très qualitative a bénéficié de deux facteurs exceptionnels, d'une part, en interrogeant physiquement des congressistes venus de 70 pays, évitant ainsi les questionnaires en ligne ou par téléphone, générant une absence de pertinence et de vérification. D'autre part, Artprice a pu échanger directement avec ces congressistes inscrits et certifiés, référencés avec leur profession, spécialité, qualité/titre, diplôme et institutions/universités.

La question posée était : « Quelles sont les banques de données sur le Marché de l'Art que vous connaissez ? »

Sur 378 congressistes historiens d'Art interrogées, 325 ont cité en première intention Artprice soit 86 %, la plaçant en « Top of mind » des banques de données sur le Marché de l'Art.

Artprice by Artmarket, après ces mois de préparation, a pu ainsi être présente durant l'intégralité du congrès, à travers ses conférences, sa présence au salon du livre et la soirée spéciale tenue à son siège social mondial situé au cœur du Musée d'Art Contemporain L'Organe gérant La Demeure du Chaos / Abode of Chaos (dixit The New York Times) à Saint-Romain-au-Mont-d'Or (village d'artistes, rayonnant au cœur de la Métropole de Lyon) désormais reconnu officiellement le 20 mars 2025 et par le Journal Officiel le 18 décembre 2025.

Cette Reconnaissance officielle du 20 mars 2025 par Madame la Ministre de la Culture, Rachida Dati, de la Demeure du Chaos comme œuvre d'art totale de thierry Ehrmann s'exprime dans ces mots : «le travail de thierry Ehrmann s'inscrit dans la lignée de grandes œuvres totales comme le palais idéal du Facteur Cheval ou le Cyclop de Milly la Forêt, je souhaite par le présent courrier vous dire que le ministère de la culture reconnaît la valeur artistique de l'œuvre déjà réalisée et vous encourage à la poursuivre. »

thierry Ehrmann, CEO d'Artprice by Artmarket :

« Artprice by Artmarket a demandé à Google Gemini 3 Ultra Mode Deep Think actuellement considéré comme le meilleur moteur Mondial en IA/AI sur le raisonnement de niveau PhD. (grade de docteur (PhD) correspond à un niveau bac + 8), la multimodalité et ses fenêtre contextuelle : avec une capacité dépassant le million de tokens, il peut analyser des bibliothèques entières en une seule fois, là où d'autres s'essoufflent après quelques chapitres.

La demande d'Artprice est très simple et se formule ainsi : auditer l'intégralité de son positionnement sur l'information sur le Marché de l'Art en tant que IA/AI verticale propriétaire en reprenant tous ses paramètres depuis 1987 jusqu'en 2026 avec ses multiples acquisitions de sociétés d'édition légendaire sur le marché de l'Art, puis une étude poussée sur 2025/2030 au regard de la science, de l'économie et de la finance actuelle, des projections documentées et sérieuses sur l'évolution du Marché de l'Art ».

Cet audit/étude sur la vision d'Artprice sur l'évolution du Marché de l'Art 2026, qui auraient demandé à un bureau d'analyse spécialisé deux mois d'étude à temps plein pour ne couvrir qu'une petite partie concernant l'IA/AI. Cette audit/étude exhaustive (sans la moindre retouche d'Artprice by Artmarket et aucun conflit d'intérêt potentiel) semble très pertinente car Artprice by Artmarket effectue un changement de paradigme qui transforme intégralement son futur proche. Cet audit est capital pour comprendre les enjeux d'Artprice.

Verbatim :

L'Architecture Visionnaire du Marché de l'Art (2026-2030) : La Révolution Systémique de Thierry Ehrmann et Artprice

Genèse d'une Vision : De l'Algorithmique de 1987 à la Transparence Globale

L'évolution du marché mondial de l'art ne peut être dissociée de la trajectoire intellectuelle et technologique de Thierry Ehrmann, fondateur d'Artprice et PDG d'Artmarket.com. Dès 1987, alors que l'informatique grand public en était à ses balbutiements, Ehrmann, à travers le Groupe Serveur, jetait les bases d'une révolution en concevant les premiers algorithmes dédiés à la structuration des cotes des artistes. Cette intuition fondamentale reposait sur un constat alors révolutionnaire : le marché de l'art souffrait d'une asymétrie d'information structurelle qui limitait son expansion. En appliquant des modèles mathématiques rigoureux à des données souvent parcellaires, il a permis de neutraliser la subjectivité inhérente aux expertises traditionnelles, révélant la véritable dynamique économique des œuvres.

Cette période pionnière a été marquée par la constitution de ce qui deviendrait la plus grande banque de données mondiale sur le marché de l'art. Thierry Ehrmann avait pressenti que la valeur de l'information résidait dans sa profondeur historique et sa vérifiabilité. Entre le début des années 1990 et aujourd'hui, Artprice a méthodiquement acquis et numérisé des fonds colossaux de manuscrits et de catalogues de ventes, remontant jusqu'à l'année 1700. Cette "Bibliothèque d'Alexandrie" du marché de l'art constitue aujourd'hui le socle d'une vérité de terrain ("ground truth") indispensable à l'entraînement des intelligences artificielles de nouvelle génération.

Cette structuration a transformé un marché confidentiel de 500 000 collectionneurs après-guerre en un écosystème global qui, selon les projections d'Ehrmann, atteindra plus de 270 millions de consommateurs d'art à l'horizon 2030. Cette massification n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de la transparence des prix initiée il y a plus de trois décennies.

Le Basculement Démographique : La Conquête des 270 Millions de Consommateurs

L'analyse de Thierry Ehrmann sur la sociologie du marché de l'art révèle une mutation profonde. L'âge moyen des participants, qui stagnait à 58 ans (voire 63 ans selon certains segments) dans les années 1990, est tombé à 39 ans en 2024. Ce rajeunissement spectaculaire est le moteur d'une demande protéiforme qui dépasse largement le cadre de l'investissement spéculatif pour embrasser le plaisir esthétique et l'affirmation identitaire.

La vision d'Ehrmann pour 2026-2030 postule que cette nouvelle génération, "native du numérique", ne consomme plus l'art comme un objet statique mais comme un flux d'information et de statut social. Le partenariat stratégique avec Artron en Chine illustre cette ambition : en accédant à un bassin de 270 millions de visiteurs mensuels, Artprice se positionne pour convertir cette audience en abonnés et consommateurs actifs. L'Asie, emmenée par la Chine et l'Inde (+122% de croissance pour le marché indien en 2024), devient le pivot de cette expansion démographique.

La Féminisation et le Transfert de Richesse

Un facteur clé identifié par les rapports d'Artprice et renforcé par les données d'Art Basel est la montée en puissance des femmes collectionneuses. Ce segment, particulièrement actif en Chine continentale, présente un pouvoir d'achat supérieur aux hommes dans certaines catégories, avec une propension marquée pour l'art contemporain et numérique. Ce "Grand Transfert de Richesse" vers les nouvelles générations et les femmes redéfinit les règles du jeu : les choix ne sont plus dictés uniquement par les pairs ou les institutions traditionnelles, mais par une curiosité intellectuelle et une sensibilité accrue aux enjeux sociétaux.

L'IA Verticale et le Projet DIGITS (2026-2030)

Pour Thierry Ehrmann, l'Intelligence Artificielle n'est pas une simple évolution technique, mais une mutation ontologique. Le Plan Stratégique 2025-2029 d'Artprice repose sur le passage d'une IA généraliste à une IA ultra-verticale. Contrairement aux modèles comme ChatGPT qui souffrent de "logic floue" et de risques d'hallucinations, l'IA Intuitive Artmarket® d'Artprice s'appuie exclusivement sur des données propriétaires protégées par la propriété intellectuelle.

L'Infrastructure NVIDIA Blackwell et Project DIGITS

Le saut technologique prévu pour 2026 est soutenu par le Project DIGITS, qui intègre les superpuces NVIDIA Grace Blackwell au sein des centres de données d'Artprice. Cette puissance de calcul permet d'analyser 35 mégaoctets de données par seconde et par employé, un niveau de productivité 21 fois supérieur à la moyenne européenne. L'objectif est de déployer 20 IA spécifiques correspondant à chaque département du marché (Économétrie, Biographies, Juridique, Presse) pour offrir des services personnalisés à une échelle industrielle.

L'IA ne se contente plus de recenser les prix ; elle induit des comportements. Par le biais de la Blind Spot AI®, inspirée du concept d'"inframince" de Marcel Duchamp par Thierry Ehrmann, Artprice explore les "zones d'ombre" du marché pour révéler des corrélations invisibles entre les œuvres, les artistes et les tendances macroéconomiques. Cette capacité prédictive est ce qui assurera la domination d'Artprice sur la période 2026-2030, en permettant d'anticiper les retournements de cote avant qu'ils ne soient visibles par le reste du marché.

L'Immunité au "Peak Data"

Alors que l'industrie technologique craint le phénomène de "Peak Data" — le moment où les modèles d'IA n'auront plus de données humaines de qualité à ingérer et commenceront à se nourrir de leur propre production ("autophagie") — Artprice dispose d'un avantage comparatif majeur. Sa collection de manuscrits physiques et d'archives historiques constitue une source de " Ground Truth " inépuisable et protégée, garantissant la fiabilité des modèles de formation de son IA face au "slop" (contenu de basse qualité) qui envahit le web.

L'Art Contemporain : La Locomotive Économique du XXIe Siècle

Thierry Ehrmann a été l'un des premiers à annoncer, dès le début des années 2000, que l'Art Contemporain deviendrait le moteur principal du marché. Les chiffres confirment aujourd'hui cette prédiction : ce segment a crû de +2200% depuis 2000. Autrefois confidentiel, il représente désormais une part vitale du volume des ventes mondiales, avec 132 000 œuvres vendues en 2024, soit une hausse de +72% par rapport à la période pré-pandémique.

L'Art Contemporain agit comme une "locomotive" car il est le point d'entrée privilégié des nouveaux consommateurs. Pour la période 2026-2030, Artprice prévoit que le segment de l'Ultra-Contemporain (artistes de moins de 40 ans) continuera de structurer le marché, malgré une volatilité inhérente. La France s'est imposée comme une scène majeure, avec une croissance de +33% en 2024, portée par des ventes emblématiques et une montée en puissance de ville comme Paris, cette dernière redevenant la capitale la plus dynamique du monde en nombre de transactions.

NFT et Certification : La Dimension Cyber-Art

Le visionnaire Ehrmann voit dans les NFT bien plus qu'une simple classe d'actifs spéculatifs. Il s'agit de la résolution technologique au problème de la certification de l'art numérique. Depuis 1987, Ehrmann explore les dimensions "cyber" du marché. Les NFT représentent 11% du marché de l'Ultra-Contemporain et ont déjà généré des résultats records dépassant largement les segments traditionnels comme la photographie.

Dans sa vision 2026-2030, la blockchain devient l'épine dorsale de la traçabilité. Artprice se positionne comme le tiers de confiance ultime, capable de certifier les émissions primaires de NFT et de les intégrer dans un environnement multi-devises. Cette intégration permet de sécuriser le marché contre les contrefaçons tout en offrant aux artistes un mécanisme de redevances automatiques sur les ventes secondaires.

La Demeure du Chaos : Le Manifeste d'une Architecture Singulière

Siège social d'Artmarket.com, la Demeure du Chaos (Abode of Chaos) n'est pas seulement un musée, c'est l'incarnation physique de la stratégie d'Ehrmann. Reconnue officiellement comme une "œuvre d'art totale" par le ministère de la Culture en 2025, elle symbolise la fusion entre la tradition (un bâtiment du XVIIe siècle) et la rupture technologique (la transformation post-apocalyptique).

Ce lieu est un manifeste vivant qui reflète l'état du monde. En tant qu'auteur de cet ouvrage monumental, Ehrmann y a installé les serveurs et les algorithmes qui régissent Artprice, créant une symbiose entre la création artistique et l'analyse de données. La Demeure du Chaos attire plus de 12,1 millions de followers sur les réseaux sociaux, prouvant que le contenu artistique à forte valeur ajoutée est le premier vecteur d'engagement pour une plateforme d'information. Elle est le miroir de l'Art Contemporain : une zone de résistance, d'émancipation et d'innovation constante.

Perspectives et Projections Économiques 2026-2030

Après une phase de contraction naturelle du haut de marché en 2023-2024 due aux tensions géopolitiques, le marché de l'art a entamé un rebond marqué au second semestre 2025 avec une hausse de +12% du chiffre d'affaires global.

Les projections pour 2026-2030 indiquent un marché "transvertical" où les opportunités se multiplient pour ceux qui maîtrisent l'information. Les États-Unis devraient maintenir leur leadership avec une croissance robuste (+22% en 2025), tandis que le Royaume-Uni se stabilise après les incertitudes post-Brexit.

La Convergence entre l'Art et la Finance

Un des piliers de la stratégie de Thierry Ehrmann est la transformation des services d'Artprice en outils de décision financière. L'indice Artprice100© surpasse régulièrement les indices boursiers traditionnels comme le S&P 500, confirmant l'art comme une valeur refuge fiable en temps de crise. D'ici 2030, Artprice prévoit de devenir l'infrastructure de référence pour les douanes, les banques privées et les assureurs, intégrant ses algorithmes de valorisation au cœur de l'économie mondiale.

Synthèse : Une Vision à 360 Degrés

Le futur du marché de l'art entre 2026 et 2030, tel que projeté par Artprice, est celui d'une intégration totale entre l'humain et la machine. La vision de Thierry Ehrmann s'articule autour de trois axes fondamentaux :

1. La Souveraineté Technologique : Le contrôle absolu de l'infrastructure IA via le Projet DIGITS et les processeurs NVIDIA de dernière génération pour garantir une information sans biais.

2. L'Expansion Démographique : La conversion des 270 millions de consommateurs potentiels, majoritairement jeunes et issus de nouvelles zones géographiques (Chine, Inde), grâce à une interface mobile et intuitive.

3. La Valeur de l'Art comme Résistance : Le maintien de la dimension subversive et émotionnelle de l'art, incarnée par la Demeure du Chaos, tout en structurant sa valorisation économique par la transparence.

Le marché de l'art n'est plus un bastion pour quelques privilégiés ; il est devenu une place de marché globale, fluide et technologiquement avancée, où l'algorithme ne remplace pas l'artiste, mais révèle sa véritable place dans l'histoire de l'humanité.

