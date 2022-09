Artmarket.com: The Merge, une réussite historique et écologique pour l'Ethereum, cryptomonnaie de référence pour Artprice et le Marché de l'Art NFTs avec une réduction de 99.95% de l'énergie

PARIS, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Comme annoncé dans notre précédent communiqué du 12 septembre 2022, "Artmarket.com ajoute l'Ethereum et le Bitcoin à ses banques de données Artprice multidevises pour répondre à ses clients et son futur proche dans le Web 3.0"

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-ajoute-l-ethereum-et-le-bitcoin-a-ses-banques-de-donnees-artprice-multidevises-pour-repondre-a-ses-clients-et-son-futur-proche-dans-le-web-3-0-828136665.html

Ethereum 2.0, The Merge. Artprice by Artmarket.com

Artmarket.com suit très attentivement depuis 3 ans le passage à « The Merge » pour la Blockchain Ethereum 2.0 totalement décarbonée, dans un contexte de crise mondiale énergétique, qui ne fait que démarrer. En effet, selon son Fondateur Vitalik Buterin, grâce à « The Merge », après 7 années de développement et de bêta tests réussis, la consommation en électricité de la Blockchain ETH s'effondre de plus de 99,95 %, en passant de la « Proof of Work » (PoW) à la « Proof of Stake » (PoS), source : https://ethereum.foundation/

La transition n'était pas encore faite qu'Ethereum (ETH) avait déjà remporté une victoire inimaginable à ce stade en parvenant à susciter encore plus l'intérêt du géant du Web 2, Google qui avait mis un doodle affichant le compte à rebours pour le passage à The Merge, une véritable consécration pour l'Ethereum 2.0.

Dans un contexte mondial très préoccupé par ce qu'il convient d'appeler la guerre de l'énergie et le réchauffement climatique, cette donnée est vitale. Cela explique entre autres la décision de la Banque Centrale de Norvège qui a annoncé qu'elle bâtira la MNBC (monnaie numérique de banque centrale) norvégienne sur Ethereum, quand on sait l'importance de l'écologie dans ce pays scandinave, ou celle de Bank of America qui y voit désormais un investissement vertueux en parlant de "géant vert".

Le Marché de l'Art ne peut que bénéficier de The Merge. En effet, selon Joe Lubin, co-créateur d'Ethereum dans Le Parisien "beaucoup d'artistes digitaux et de collectionneurs d'art rechignaient à acquérir des œuvres numériques qui impliquaient de brûler autant d'énergies fossiles pour les produire."

Désormais, "Cette inquiétude s'éloigne avec cette transition et des projets intéressants vont se lancer dès la production des tout premiers blocs de chaîne après la fusion. Cela va avoir un formidable pouvoir de libération artistique."

Joe Lubin ajoute "Cela n'aura pas une incidence directe sur les prix du gaz russe ou de l'essence mais ça sera un puissant message envoyé au monde lorsqu'on remplace une industrie du minage extrêmement énergivore par une structure qui consomme l'électricité nécessaire à produire une tasse de café. C'est un changement profond qui va prendre la forme d'une mise à jour automatique de smartphone."

Artmarket.com s'attend donc à une croissance exponentielle de la création artistique et de celle du marché des NFTs.

De célèbres artistes se sont déjà tournés vers les NFTs, tout comme de grandes institutions artistiques. Depuis plus d'un an, Artmarket.com, notamment lors de son AG annuel et dans ses différents communiqués financiers, a privilégié la blockchain Ethereum 2.0 et mis toutes ses ressources informatiques et humaines pour confirmer sa réussite avec les NFTs et le Métavers formant le Web 3.0. Le mondialement connu Museum of Modern Art (MoMA) envisagerait la vente prochaine pour environ 70 millions de dollars d'oeuvres d'art via Sotheby's, avec la possibilité d'investir le produit de ces ventes dans l'achat de NFTs, sur les conseils d'une équipe d'experts en charge de suivre les marchés des NFTs et d'y dénicher les artistes les plus prometteurs.

"Avec la réussite de The Merge, ce 15 septembre 2022 est une date fondatrice et irrévocable du Web 3.0 dans l'histoire des cryptomonnaies avec en particulier un possible « flippening »,soit le dépassement du Bitcoin par Ethereum en termes de capitalisation boursière dans les mois à venir, des NFTs et d'Artprice by Artmarket », selon son Président-Fondateur thierry Ehrmann.

Images : [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2022/09/image1-ethereum_themerge-artprice-by-artmarket-com.jpg]

Copyright 1987-2022 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

A propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG.

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 791 000 Artistes.

Artprice by Artmarket, leader mondial de l'information sur le marché de l'art, se donne l'ambition grâce à sa Place de Marché Normalisée d'être la première plate-forme mondiale en Fine Art NFT.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentés par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6 300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7 200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 5,4 millions de membres (members log in/RS), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le bilan semestriel Artprice 2022 : le Marché de l'Art renoue avec une forte croissance en Occident :

Le Rapport Annuel du Marché de l'Art mondial 2021 publié en mars 2022 par Artprice by Artmarket :

Le Rapport Artprice 2020/21 du Marché de l'Art Contemporain par Artmarket.com :

