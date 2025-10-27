Artprice by Artmarket félicite Xie Lei, lauréat du Prix Marcel Duchamp 2025, décerné par l'ADIAF au Musée d'Art Moderne de Paris

PARIS, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le 23 octobre à Paris, le Prix Marcel Duchamp a célébré sa 25ᵉ édition en couronnant Xie Lei, choisi parmi quatre artistes qui incarnent la vitalité, la diversité et la portée internationale de la scène française. Entre vulnérabilité et métamorphose, science et poésie, cette édition réaffirme la force d'un art en dialogue avec son temps.

Après la Frieze London, Art Basel Paris ouvre ses portes au Grand Palais, tandis que les Maisons de Ventes aux enchères distillent leurs chefs-d'œuvre de l'automne.

Xie Lei – Copyright Margot Montigny Artprice's 2025 Contemporary Art Market Report cover, featuring the digital work “The Thinking Fiend” by Other World

Pendant ce temps, le monde de l'art célèbre un autre rendez-vous majeur : la remise du Prix Marcel Duchamp, initié par l'ADIAF (Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français) et soutenu par Artprice by Artmarket.

Le Prix Marcel Duchamp est une distinction initiée il y a 25 ans par un groupe de collectionneurs français et l'ADIAF. Ce prix a reçu un élan notable de la part du collectionneur français Gilles Fuchs, qui a constaté un déclin de la notoriété internationale des artistes français dans les années 1990. Sa motivation était de contribuer à une meilleure représentation et promotion de l'art français dans un contexte délicat pour le marché de l'art contemporain français.

Cette année, c'est le peintre Xie Lei qui décroche le prestigieux Prix. Sa peinture, entre rêve et réalité, invite à ralentir le regard et à redécouvrir la puissance émotionnelle des images.

Thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket.com, salue « la créativité, la puissance symbolique et la diversité » de cette édition, félicitant le lauréat Xie Lei ainsi que les finalistes Bianca Bondi, Eva Nielsen et Lionel Sabatté, emblématiques de la richesse de la scène française actuelle :

« Artprice by Artmarket est très fière de soutenir l'Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français (ADIAF) et le Prix Marcel Duchamp. Dans un contexte où Paris s'impose comme la place la plus dynamique au monde quant au nombre d'œuvres contemporaines vendues aux enchères, le Prix Marcel Duchamp participe pleinement à la valorisation de la scène française et à son rayonnement. Cette ambition est partagée par la Ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, dans son nouveau plan pour le renforcement de la scène française d'art contemporain. »

Claude Bonnin, Président de l'ADIAF :

« Depuis 25 ans, chaque édition du Prix Marcel Duchamp est un hommage à la vitalité et à la créativité de la scène artistique française contemporaine. Au nom des 300 collectionneurs de l'ADIAF, je félicite chaleureusement le lauréat, Xie Lei. Je me réjouis de la qualité de l'exposition du Prix Marcel Duchamp, présentée pour la première fois cette année au Musée d'Art moderne de Paris. Cette édition illustre de manière exemplaire le magnifique collectif que forment l'État, la Ville de Paris et l'ADIAF autour d'un même objectif : faire rayonner la scène française en donnant une visibilité essentielle à ses artistes, en France comme à l'international. Je tiens également à souligner que, outre cette exposition, les quatre finalistes vont bénéficier du dispositif d'accompagnement de notre association, incluant des résidences à la Manufacture de Sèvres et à la Villa Albertine ainsi que des expositions à l'étranger. ».

Un prix devenu référence mondiale

En un quart de siècle, le Prix Marcel Duchamp s'est imposé comme un marqueur majeur de la création contemporaine, rejoignant dans son ambition les prestigieux Turner Prize britannique ou Hugo Boss Prize américain. Soutenu par le Ministère français de la Culture et les grandes institutions publiques, il distingue chaque année un artiste français — ou vivant en France — dont l'œuvre incarne la vitalité, la diversité et l'exigence de la scène actuelle.

Le lauréat reçoit une dotation de 35 000 € et bénéficie d'un accompagnement institutionnel destiné à renforcer sa visibilité à l'international, en lien avec un réseau de partenaires tels que l'Institut français, la Manufacture de Sèvres, les Musées nationaux ou encore la Villa Albertine aux États-Unis.

Au-delà de la récompense financière, le Prix Marcel Duchamp agit comme un accélérateur de reconnaissance. Des artistes tels que Dominique Gonzalez-Foerster, Kader Attia, Tatiana Trouvé, Tarik Kiswanson ou Melik Ohanian ont vu leur notoriété s'étendre bien au-delà des frontières françaises après leur distinction.

« Le Prix Marcel Duchamp n'est pas destiné à récompenser des artistes émergents, mais à accompagner ceux qui portent une ambition internationale », rappelle Claude Bonnin, Président de l'ADIAF.

Cette visibilité se traduit naturellement sur le Marché de l'Art, les lauréats accédant plus facilement aux collections institutionnelles et leurs galeries bénéficiant d'une dynamique nouvelle. Surtout, le Prix confère une légitimité critique durable, inscrivant leurs œuvres dans le temps long, loin des fluctuations de mode et des tendances passagères.

Les finalistes 2025

Le cru 2025 du Prix Marcel Duchamp témoigne une fois encore de la vitalité et de la diversité de la scène française, réunissant quatre artistes aux parcours et aux univers singuliers, entre matérialité, mémoire et métamorphose.

Chez Bianca Bondi (née en 1986 à Johannesburg, représentée par la galerie Mor Charpentier, Paris), la transformation est un processus autant poétique que spirituel. Son installation Silent House évoque une demeure suspendue entre rêve et souvenir : meubles patinés, plantes et bassins salins s'y couvrent de cristaux, révélant la mémoire vivante de la matière et la beauté du passage du temps.

- Découvrir Bianca Bondi sur Artprice

Eva Nielsen (née en 1983 aux Lilas, représentée par les galeries Peter Kilchmann et The Pill) explore quant à elle la porosité des images et des surfaces. Peintre-photographe, elle superpose latex, cuir, soie et sérigraphie pour créer des paysages fragmentés où la mémoire des lieux se dissout dans la texture picturale. Ses œuvres invitent à une lecture stratifiée du réel, entre figuration et abstraction.

- Découvrir Eva Nielsen sur Artprice

Chez Lionel Sabatté (né en 1975 à Toulouse, représenté par la galerie Ceysson & Bénétière), la matière devient mémoire. Fidèle à sa pratique de récolte — poussière, cendre, peaux mortes, fragments d'arbres — l'artiste a cette fois glané les résidus du Musée d'Art Moderne de Paris, pour en tirer une série inédite de dessins de poussière. Entre fragilité et mystère, il fait de l'invisible une présence tangible.

- Découvrir Lionel Sabatté sur Artprice

Enfin, Xie Lei (né en 1983 en Chine, représenté à Paris par la galerie Semiose) déploie une peinture introspective, nourrie de références littéraires et cinématographiques. Ses toiles, baignées d'ambiguïté, suspendent le regard entre rêve et réalité. À contre-courant de la frénésie contemporaine, il propose un temps ralenti, une méditation sur la persistance des images et l'épaisseur du visible.

- Découvrir Xie Lei sur Artprice

C'est au cœur de cette pluralité de démarches — entre matérialité, mémoire et perception — que le jury a choisi de distinguer Xie Lei, pour la force singulière de son œuvre et la pertinence de sa réflexion sur les enjeux du monde contemporain.

Une scène française en mutation

Le palmarès 2025 souligne combien la scène française s'internationalise, tout en affirmant une identité propre : une attention au geste, à la matière, à la mémoire et à l'environnement. Ces artistes ne revendiquent pas un "style français" mais une posture d'ouverture, où les frontières se brouillent entre disciplines et origines.

L'ADIAF, fidèle à son esprit d'origine, continue de jouer un rôle moteur dans cette dynamique. En organisant chaque année plus de soixante visites d'ateliers à travers la France et à l'étranger, elle entretient un lien vivant avec la création en train de se faire. Ce travail de terrain nourrit une sélection exigeante, soutenue par plus de 300 collectionneurs engagés.

Une édition 2025 marquée par un changement de décor

Cette 25ᵉ édition revêt une portée particulière : pour la première fois, l'exposition des artistes nommés s'est tenue non pas au Centre Pompidou — en travaux pour quatre ans — mais au Musée d'Art Moderne de Paris (MAM). Ce changement de cadre, loin d'être anecdotique, a permis de repenser la présentation du Prix et de l'exposition des artistes, dont les commissaires, Julia Garimorth et Jean-Pierre Criqui, ont su offrir un parcours cohérent dans la diversité des propositions.

Fabrice Hergott, Directeur du Musée d'Art Moderne de Paris :

« Les tableaux de Xie Lei sont une expression particulièrement aboutie de ce qu'est ce début de XXIe siècle. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l'absence de repères et le vertige sont devenus les sensations les plus communément ressenties. Ils en offrent une représentation à la fois concise et envoûtante qui fait de Xie Lei une des figures les plus remarquables de la nouvelle scène française. Nous sommes heureux de les présenter au Musée d'Art Moderne dans le cadre du 25e et prestigieux Prix Marcel Duchamp. »

Pour l'ADIAF, ce Prix Marcel Duchamp célèbre un quart de siècle d'engagement collectif : faire rayonner la scène française, non pas comme une école ou un style, mais comme un véritable laboratoire d'expérimentation. Alors que le Centre Pompidou entame sa mue et que le Musée d'Art Moderne réaffirme son soutien aux artistes de notre temps, cette édition 2025 incarne une transition pleine de vitalité, saluée par un public nombreux et enthousiaste.

Un symbole fort pour l'art français — et une belle promesse d'avenir pour son lauréat.

À découvrir

L'exposition des quatre artistes nommés du Prix Marcel Duchamp 2025, en accès libre et gratuit, est ouverte à l'étage des collections du Musée d'Art Moderne de Paris.

Jusqu'au 22 février 2026

À lire

"Paris, capitale d'un marché en quête d'équilibre", Rapport sur le Marché de l'Art Contemporain 2025

Lorsque la magie rencontre l'art ; l'univers envoûtant de Bianca Bondi

Lionel Sabatté , alchimiste de la poussière

Chez la plasticienne Eva Nielsen, les paysages impriment l'œuvre

Chez Xie Lei, une inquiétante étrangeté devient peinture

Images :

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/10/IMG-1-XIE-LEI-Copyright_Margot-Montigny.jpg] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/10/IMG-2-Artprice-2025-Contemporary-Art-Market-Report-cover-xl.png]

