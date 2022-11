ASCENSIA DIABETES CARE ANNONCE L'INTÉGRATION MONDIALE DU SYSTÈME GCM EVERSENSE À APPLE HEALTH

PARSIPPANY, New Jersey, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, une société mondiale de soins du diabète, fabricant de la gamme de systèmes de surveillance de la glycémie CONTOUR® et distributeur du système de surveillance du glucose en continu (GCM) Eversense®, annonce que l'application GCM Eversense® a été mise à jour au niveau mondial pour s'intégrer de manière transparente à Apple Health™. Cela signifie que les personnes diabétiques utilisant les systèmes GCM d'Eversense auront désormais la possibilité de consulter leurs données de glycémie dans l'application Apple Health, aux côtés d'autres mesures de santé sur la plateforme de santé et de bien-être très utilisée de l'iPhone.

Développé par Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American : SENS), Eversense E3, exceptionnellement précis et entièrement implantable, est le GCM le plus durable du marché, avec une durée de port du capteur pouvant atteindre 6 mois. Le système transmet les données à l'application GCM Eversense, où les utilisateurs peuvent facilement visualiser, analyser et partager les données sur le glucose, et sont alertés des changements et des tendances. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de tous les marchés où Eversense est disponible peuvent désormais choisir d'afficher leurs données dans Apple Health, où ils pourront également consulter les données de santé recueillies par leur iPhone par l'intermédiaire de diverses apps et wearables. Cette intégration vise à améliorer la gestion du diabète en permettant aux utilisateurs d'Eversense de visualiser facilement leurs données de glycémie dans leur environnement de santé numérique plus large.

« Nous sommes heureux d'intégrer le système GCM d'Eversense à Apple HealthTM, afin de donner à nos utilisateurs plus de choix sur la façon dont ils visualisent et utilisent les données pour la gestion de leur diabète », a déclaré Elaine Anderson, responsable de l'unité commerciale GCM d'Eversense chez Ascensia Diabetes Care. « Complétant les avantages de l'application GCM Eversense, cette mise à jour permet aux personnes atteintes de diabète d'accéder aux données sur le glucose en même temps qu'à d'autres paramètres importants afin d'obtenir une vision plus globale de leur santé et de leur bien-être. Dans un monde de plus en plus numérique, il est important que les dispositifs médicaux et les solutions numériques soient interopérables, et nous sommes ravis d'intégrer davantage Eversense dans l'écosystème des soins de santé connectés. »

Ascensia Diabetes Care s'engage à mettre le pouvoir de l'information, des données et des analyses avancées entre les mains des patients et travaille aux côtés de Senseonics pour rendre Eversense interopérable avec davantage d'appareils pour le diabète et de plateformes numériques. Ensemble, les sociétés mettent en œuvre des plans pour obtenir l'approbation de l'iCGM (GCM intégré) et l'intégration avec les systèmes d'administration automatique d'insuline (AID), et recherchent activement des collaborations industrielles qui maximiseront les avantages d'Eversense pour la communauté des personnes diabétiques.

Les systèmes GCM Eversense et l'application GCM Eversense sont disponibles aux États-Unis et en Europe. Veuillez consulter le site www.ascensia.com/eversense pour plus d'informations.

