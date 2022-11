ASCENSIA DIABETES CARE OGŁASZA GLOBALNĄ INTEGRACJĘ SYSTEMU CGM EVERSENSE Z APPLE HEALTH

PARSIPPANY, N.J., 9 listopada 2022 r /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, globalna spółka tworząca produkty dla diabetyków, producent systemu monitorowania glikemii (BGM) CONTOUR® i dystrybutor systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM) Eversense® , ogłasza, że aplikacja Eversense® CGM otrzymała globalną aktualizację pozwalającą na płynną integrację z systemem Apple HealthTM. Dzięki temu osoby z cukrzycą korzystające z systemów CGM Eversense będą mogły teraz przeglądać dane ze swoich pomiarów glikemii w aplikacji Apple Health wraz z innymi parametrami zdrowotnymi dostępnymi w tej popularnej platformie do monitorowania wskaźników zdrowia i dobrego samopoczucia na iPhone'a.

Opracowany przez Senseonics Holdings Inc. (NYSE American: SENS), wyjątkowo dokładny i w pełni wszczepialny system Eversense E3 to najdłużej działający dostępny sensor CGM, który wytrzymuje nawet do 6 miesięcy. System przesyła dane do aplikacji Eversense CGM, w której użytkownicy mogą z łatwością śledzić, analizować i udostępniać dane o glukozie, otrzymując powiadomienia o zmianach i trendach. Wraz z tą aktualizacją, użytkownicy na wszystkich rynkach, na których dostępny jest system Eversense, mogą teraz wyświetlać swoje dane w aplikacji Apple Health, gdzie mogą również oglądać pozostałe dane zdrowotne zbierane przez ich iPhone'a za pośrednictwem różnych aplikacji i urządzeń noszonych. Nowa integracja ma na celu usprawnienie zarządzania cukrzycą poprzez danie użytkownikom Eversense możliwości łatwego przeglądania swoich danych o glikemii w szerszym środowisku cyfrowego monitorowania parametrów zdrowotnych.

„Cieszymy się, że możemy zintegrować system Eversense CGM z aplikacją Apple HealthTM, dając naszym użytkownikom większy wybór w zakresie przeglądania i korzystania z danych związanych z cukrzycą – powiedziała Elaine Anderson, dyrektor jednostki biznesowej Eversense CGM w Ascensia Diabetes Care. – Aktualizacja stanowi uzupełnienie korzyści dostępnych w aplikacji Eversense CGM, ponieważ pozwala ona osobom z cukrzycą na uzyskiwanie dostępu do danych o glikemii łącznie z innymi ważnymi parametrami, co daje im bardziej całościowy wgląd w swoje zdrowie i samopoczucie. W coraz bardziej cyfrowym świecie pojawia się duża potrzeba współdziałania wyrobów medycznych i rozwiązań cyfrowych, dlatego cieszymy się z możliwości włączenia Eversense do połączonego ekosystemu monitorowania zdrowia".

Ascensia Diabetes Care umożliwia pacjentom dostęp do potęgi informacji, danych i zaawansowanej analizy i wspólnie z Senseonics stara się zapewnić zgodność systemu Eversense z większą liczbą urządzeń i platform cyfrowych dla diabetyków. Wspólnie, obie spółki dążą do zatwierdzenia systemu iCGM (zintegrowanego systemu CGM) i jego połączenia z systemami automatycznego podawania insuliny (AID), jak również aktywnie poszukują partnerów branżowych, którzy mogliby pomóc społeczności diabetyków osiągnąć maksymalne korzyści z systemu Eversense.

Systemy Eversense CGM i aplikacja Eversense CGM są dostępne w Stanach Zjednoczonych i Europie. Odwiedź stronę www.ascensia.com/eversense , aby uzyskać więcej informacji.

