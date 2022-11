ASCENSIA DIABETES CARE MAAKT BEKEND WERELDWIJD HET EVERSENSE CGM-SYSTEEM WERELDWIJD MET APPLE HEALTH TE GAAN INTEGREREN

PARSIPPANY, N.J., 7 november 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, een wereldwijd diabeteszorgbedrijf, maker van het CONTOUR® Blood Glucose Monitoring (BGM)-systeemportfolio en distributeur van het Eversense® Continuous Glucose Monitoring (CGM)-systeem, maakt bekend dat de Eversense® CGM-app wereldwijd is bijgewerkt om naadloos met Apple HealthTM te integreren. Dit betekent dat mensen met diabetes die Eversense CGM Systems gebruiken, nu ook hun glucosegegevens in de Apple Health-app kunnen bekijken, naast andere gezondheidsgegevens op het veelgebruikte gezondheids- en welzijnsplatform van de iPhone.

Ontwikkeld door Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American: SENS), is de uitzonderlijk nauwkeurige en volledig implanteerbare Eversense E3 de enige CGM verkrijgbaar met een sensor die een levensduur heeft van maar liefst 6 maanden. Het systeem verzendt gegevens naar de Eversense CGM-app, waarop diabetespatiënten op eenvoudige wijze glucosegegevens kunnen bekijken, analyseren en delen, en worden gewaarschuwd voor veranderingen en trends. Met deze update kunnen diabetespatiënten overal waar Eversense beschikbaar is, er nu voor kiezen om hun gegevens weer te geven in Apple Health, waar ze ook gezondheidsgegevens kunnen bekijken die via verschillende apps en wearables door hun iPhone verzameld zijn. Deze integratie is bedoeld om diabetespatiënten die Eversense gebruiken de mogelijkheid te bieden hun diabetes beter te monitoren in een wereld waarin zij over meerdere digitale apparaten beschikken.

"We zijn blij het Eversense CGM-systeem met Apple HealthTM te gaan integreren, waardoor onze eindgebruikers meer keuze hebben over hoe ze gegevens bekijken en gebruiken om hun diabetes in de gaten te houden", aldus Elaine Anderson, hoofd van de Eversense CGM Business Unit bij Ascensia Diabetes Care. "Als aanvulling op de voordelen van de Eversense CGM-app, geeft deze update diabetespatiënten toegang tot glucosegegevens naast andere belangrijke gegevens om een meer totaalbeeld van hun gezondheid en welzijn te krijgen. In een wereld die steeds digitaler wordt, is het belangrijk dat medische apparaten en digitale oplossingen interoperabel zijn, en we zijn verheugd om Eversense verder te integreren in het verbonden ecosysteem van de gezondheidszorg."

Ascensia Diabetes Care heeft als doel om de kracht van informatie, gegevens en geavanceerde analyses in handen van diabetespatiënten te geven en werkt samen met Senseonics om Eversense interoperabel te maken met meer diabetesapparaten en digitale platforms. Samen voeren de bedrijven plannen uit om iCGM-goedkeuring (geïntegreerde CGM) en integratie met geautomatiseerde insulinetoedieningssystemen (AID) te verkrijgen, en zijn ze actief op zoek naar industriële samenwerkingen die de voordelen van Eversense voor de diabetesgemeenschap zullen maximaliseren.

Eversense CGM-systemen en de Eversense CGM-app zijn verkrijgbaar in de VS en Europa. Kijk voor meer informatie op www.ascensia.com/eversense .

