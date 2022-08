Atlàntida Film Fest se clôt sur le triomphe de « Softie » et sur un hommage à Isabelle Huppert

PALMA, Espagne, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- L'Atlàntida Mallorca Film Fest s'est conclu par un gala au cours duquel le film français « Softie », de Samuel Theis, a été proclamé meilleur film, et l'actrice Isabelle Huppert a reçu le Masters of Cinema des mains de la Reine Letizia.

Isabelle Huppert a reçu des applaudissements prolongés, en catalan, en anglais et en français. Elle a alors exprimé sa gratitude pour un prix qui reconnaît l'excellence d'une carrière développée sur plus de 140 films.

L'actrice a salué « l'engagement pour l'avenir du cinéma » du festival de Majorque, dans lequel près de 18 000 spectateurs ont assisté aux projections, conférences et concerts organisés pendant une semaine sur différentes scènes de la capitale des Baléares.

Interrogée par Efe lors d'une conférence de presse sur les plaintes de nombreuses collègues féminines de l'industrie sur la difficulté pour elles de ne pas être choisies pour certains rôles une fois qu'elles atteignent un âge plus mûr, Mme Huppert a répondu catégoriquement qu'elle n'avait pas été victime de cette discrimination fondée sur l'âge ou en raison de son statut de femme.

« Ce prix couronne ma carrière passée mais il salue également ma carrière à venir », a déclaré l'actrice française au sujet de cette récompense qui commémore plus de quatre décennies consacrées au cinéma, riches de plus de 140 films.

« C'est un honneur pour moi et je suis très heureuse, car j'aime vraiment ce festival, qui est précisément dédié à donner de la visibilité aux nouveaux réalisateurs et aux nouveaux talents, ce que je trouve très intéressant », a poursuivi Mme Huppert.

Le gala de clôture de la douzième édition de ce festival, promu par la plateforme Filmin, a été honoré par la présence de différentes personnalités : outre la Reine Letizia, le ministre de la Culture, Miquel Iceta, la présidente des îles Baléares, Francina Armengol, et de nombreuses autorités et personnalités de la culture de l'île et du cinéma espagnol ont assisté aux festivités.

Le palmarès a couronné le film « Softie » pour les films en compétition. Ses réalisateurs ont reçu un prix de 10 000 euros. La distribution du film leur a en outre été offerte. Par ailleurs, le jury a décerné une mention spéciale au film espagnol « Jusqu'ici tout va », de Francesc Cuellar.

L'Atlàntida Mallorca Film Fest a programmé pour la clôture de son édition sur place un concert de la chanteuse navarraise Amaia. La version « en ligne » se poursuivra jusqu'au 24 août sur Filmin, qui dans la première semaine a compté plus de 135 000 spectateurs des films programmés à l'occasion du festival.

Le festival s'est tenu dans différents lieux à Palma, tels que Ses Voltes, La Misericòrdia et le Museu de Mallorca, Sala Rívoli, Cine Ciutat et Teatre Mar i Terra. L'événement a bénéficié de la participation de professionnels de 17 pays venant du monde entier et a su attirer sur place plus de 17 600 spectateurs.

SOURCE Agencia EFE