Atlàntida Film Fest päättyy "Softie" -elokuvan voittoon ja kunnianosoitukseen Isabelle Huppertille

PALMA, Espanja, 2. elokuuta 2022 /PRNewswire/ -- Atlàntida Mallorca Film Fest on päättynyt gaalaan, jossa Samuel Theisin ranskalainen elokuva "Softie" julistettiin parhaaksi elokuvaksi, ja Kuningatar Letizia ojensi näyttelijä Isabelle Huppertille Masters of Cinema -palkinnon.

Katalaaniksi, englanniksi ja ranskaksi kiitollisuutensa palkinnosta ilmaissut Huppert sai pitkät suosionosoitukset. Palkinnolla tunnustettiin hänen yli 140 elokuvaa kattavan uran huippuosaaminen.

Näyttelijä on kehunut Mallorcan festivaalin "sitoutumista elokuvan tulevaisuuteen", sillä lähes 18 000 katsojaa on osallistunut näytöksiin, konferensseihin ja konsertteihin, joita on järjestetty viikon ajan Baleaarien pääkaupungin eri vaiheissa.

Kun Efe kysyi lehdistötilaisuudessa monien naispuolisten kollegoiden valituksista, kuinka vaikeaa heidän on olla joutumatta tiettyihin rooleihin kypsemmän iän saavuttamisen jälkeen, Huppert vastasi painokkaasti, ettei hän ole kokenut tällaista ikä- tai sukupuolisyrjintää.

"Se on palkinto, jonka otan vastaan sekä urani menneisyyttä että tulevaisuutta varten", ranskalaisnäyttelijä sanoi palkinnosta, joka juhlistaa hänen yli neljä vuosikymmentä kestänyttä uraansa elokuvalle omistautuneena ja takanaan yli 140 elokuvaa.

"Se on minulle kunnia, ja olen hyvin iloinen. Pidän todella tästä festivaalista, joka on nimenomaan omistettu uusien ohjaajien ja lahjakkuuksien näkyväksi tekemiselle, mikä on minusta hyvin mielenkiintoista", Huppert jatkoi.

Kuningatar Letizian lisäksi Filmin-foorumin järjestämän festivaalin kahdentoista kerran järjestetyn päätösgaalan päättäjäisiin osallistuivat kulttuuriministeri Miquel Iceta, Baleaarien presidentti Francina Armengol sekä lukuisia saaren kulttuurin ja espanjalaisen elokuvataiteen viranomaisia ja henkilöitä.

Tapahtumassa julistettiin kilpailun voittajaksi elokuva "Softie", jonka ohjaajat saivat 10 000 euron palkinnon ja elokuvan levityksen, kun taas tuomaristo myönsi erityismaininnan espanjalaiselle elokuvalle "Juscqu'ici tout va", jonka on tehnyt Francesc Cuellar.

Atlàntida Mallorca Film Fest on suunnitellut paikan päällä järjestettävän tapahtuman päätteeksi Navarran laulajan Amaian konsertin, mutta "online"-tapahtuma jatkuu elokuun 24. päivään asti Filminissä, joka on ensimmäisellä viikolla saavuttanut yli 135 000 katsojaa festivaalin yhteydessä esitetyille elokuville.

Festivaali on järjestetty eri paikoissa Palmassa, kuten Ses Voltesissa, La Misericòrdiassa ja Mallorcan museossa, Sala Rívolissa, Cine Ciutatissa ja Teatre Mar i Terra -teatterissa, ja siihen on osallistunut ammattilaisia 17 maasta eri puolilta maailmaa ja yli 17 600 katsojaa.

SOURCE Agencia EFE