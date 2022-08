Atlàntida Film Fest avsluttes med triumfen til «Softie» og en hyllest til Isabelle Huppert

PALMA, Spania, 2. august 2022 /PRNewswire/ -- Atlàntida Mallorca Film Fest har avsluttet med en galla der den franske filmen «Softie» av Samuel Theis ble kåret til beste film, og skuespilleren Isabelle Huppert mottok premien «Masters of Cinema» fra hendene til Dronning Letizia.

Huppert, på katalansk, engelsk og fransk, mottok en langvarig applaus, hvoretter hun uttrykte sin takknemlighet for en pris som anerkjenner fortreffeligheten til en karriere utviklet over 140 filmer.

Skuespillerinnen har rost «forpliktelsen til fremtidens filmbransje» fra den mallorkanske festivalen, der nesten 18 000 tilskuere har deltatt på visninger, konferanser og konserter som ble holdt over en uke i forskjellige stadier av den baleariske hovedstaden.

På spørsmål fra Efe på en pressekonferanse om klagene fra mange kvinnelige kolleger i bransjen om hvor vanskelig det er for dem å ikke bli typekastet i visse roller når de når en mer moden alder, har Huppert svart ettertrykkelig at hun ikke har opplevd slik diskriminering på grunn av alder eller på grunn av at hun er kvinne.

«Det er en pris som jeg tar imot både for fortiden og for fremtiden i min karriere», sa den franske skuespillerinnen om prisen som minnes hennes karriere på mer enn fire tiår dedikert til filmbransjen, med mer enn 140 titler bak seg.

«Det er en ære for meg og jeg blir veldig glad fordi jeg liker denne festivalen godt, og som er nøye dedikert til å synliggjøre nye regissører og nye talenter, noe som er veldig interessant for meg», fortsatte Huppert.

Sammen med Dronning Letizia ble avslutningsgallaen av den tolvte utgaven av denne festivalen, promotert av Filmin-plattformen, deltatt av kulturministeren, Miquel Iceta, den Baleariske presidenten, Francina Armengol, og en rekke autoriteter og personligheter innen øyas kultur og den spanske filmbransjen.

På arrangementet ble vinneren av konkurransedelen utnevnt til filmen «Softie», og filmens regissører mottok en premie på 10 000 euro og distribusjon av filmen, mens juryen ga en spesiell omtale til den spanske filmen «Juscqu'ici tout va», av Francesc Cuellar.

Atlàntida Mallorca Film Fest har på programmet for avslutningen av sin utgave på stedet en konsert av Navarre-sangeren Amaia, men «online»-utgaven vil fortsette til 24. august på Filmin, som i løpet av den første uken har telt mer enn 135 000 seere av filmene på programmet i anledning festivalen.

Festivalen har tidligere blitt arrangert på forskjellige arenaer i Palma, som Ses Voltes, La Misericòrdia og Museu de Mallorca, Sala Rívoli, Cine Ciutat og Teatre Mar i Terra, og har hatt deltagelse av fagfolk fra 17 land rundt om i verden og mer enn 17 600 tilskuere har møtt opp.

SOURCE Agencia EFE