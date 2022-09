AUBADE CONFIE À CTZAR SA STRATÉGIE SOCIAL MEDIA ET INFLUENCE EN EUROPE

PARIS, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La Maison Aubade est une marque française créée en 1958 par Claude Pasquier. Elle est spécialisée dans la création et la fabrication de lingerie et de maillots de bain haut de gamme.

Installés au 10 rue du Colonel Driant à Paris, le bureau de création, le modélisme, les patronières, la R&D et le marketing, travaillent dans une même perspective créative, unis autour de valeurs clés : une exigence en termes de coupe et de confort, la qualité française, l'élégance associée à la séduction, un esprit résolument Couture et un brin d'espièglerie.



Depuis le début de l'année, Aubade fait confiance à CTZAR, agence pionnière en Social Media et Advocacy. CTZAR accompagne de nombreuses marques prestigieuses dans l'élaboration et l'animation de leurs réseaux sociaux aussi bien que dans la production de leurs contenus et de leur influence.



Camille Olivier, Managing Director et Co-founder de CTZAR : "Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par Aubade, une Maison iconique, profondément audacieuse et inspirante. Leur choix illustre bien le besoin croissant des marques tant en termes d'expertise forte que de justesse sur des réseaux sociaux qui évoluent chaque jour un peu plus vite."

A l'occasion de la collaboration Aubade x Iris Van Herpen, une première campagne, incarnée et interprétée par 14 muses, a déjà eu lieu tandis qu'une seconde est en passe de l'être lors d'une soirée au Philanthro-Lab pendant la Fashion Week.



Anna Dranguet, Responsable social media & influence : "CTZAR est un véritable partenaire qui fait preuve d'un engagement sans faille. Ils amènent toujours dans leurs propositions une fraîcheur créative et une parfaite maîtrise des codes et des langages des réseaux sociaux. Les premiers résultats tant en termes de portée que d'engagement dépassent nos attentes. La qualité des contenus générés est également un facteur clef de succès qui nous permet derrière leur réutilisation sur nos propres réseaux."

