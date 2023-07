Avec ses nouveaux terminaux graphiques hautement personnalisables, Rockwell Automation conjugue visualisation et connectivité maximales en environnement industriel

Disponibles en versions standard et compacte, les terminaux graphiques de la série OptixPanel™ disposent d'options de conception adaptées à tous types d'applications et sont compatibles avec le logiciel FactoryTalk® Optix™.

BRUXELLES, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, a annoncé la disponibilité d'une nouvelle gamme de terminaux graphiques grâce auxquels les fabricants de machines peuvent facilement différencier leurs produits et répondre aux exigences de nombreuses applications. En outre, les terminaux Allen-Bradley® OptixPanel sont compatibles avec le logiciel FactoryTalk Optix, ce qui garantit une qualité de visualisation et une connectivité maximales.

New OptixPanel graphic terminals offer several design options giving machine builders significant freedom to customize based on factors such as cost, performance, and look and feel.

Les nouveaux terminaux graphiques OptixPanel présentent plusieurs options de conception qui confèrent aux constructeurs de machines une grande liberté de personnalisation en fonction de facteurs tels que le coût, la performance et l'apparence. Ces options de conception sont les suivantes :

Les modèles compacts sont disponibles dans des dimensions réduites qui conviennent à certaines applications où l'espace est limité.

sont disponibles dans des dimensions réduites qui conviennent à certaines applications où l'espace est limité. Les modèles standard conjuguent une plus grande taille d'écran et la possibilité de fonctionner indépendamment sur deux réseaux.

conjuguent une plus grande taille d'écran et la possibilité de fonctionner indépendamment sur deux réseaux. Les modèles en acier inoxydable, conformes à l'indice de protection IP69K, répondent aux exigences de lavage haute pression.

« Les terminaux graphiques de la série OptixPanel représentent une excellente option pour les constructeurs de machines. Ils assurent une expérience utilisateur de type PC dans un appareil, doté d'une IHM et sans accès au système d'exploitation, ce qui évite d'utiliser un antivirus, a déclaré Filippo Tosoni, chef de produit chez Rockwell Automation. « Ces terminaux graphiques conviennent à un large éventail d'applications. Lorsqu'ils sont utilisés avec le logiciel FactoryTalk Optix, l'utilisateur dispose de la flexibilité nécessaire pour développer ses applications indépendamment à l'aide d'un éditeur de bureau local - ou en collaboration - sur le cloud en environnement FactoryTalk® Optix Studio™, avec un simple un navigateur Web. »

Les terminaux graphiques OptixPanel sont disponibles en diagonales de 4 à 21,5 pouces aux formats 4:3 ou grand écran avec bordure en acier inoxydable, en aluminium élémentaire, en aluminium True Flat, ou en aluminium et verre P-CAP. De plus, la technologie d'écran capacitif multipoints prend en charge les gestes tels que le balayage et le pincement ce qui rend l'expérience utilisateur plus intuitive.

L'association du logiciel FactoryTalk Optix et des terminaux graphiques OptixPanel permet d'accéder au cloud pour traiter les données en tirant parti des normes de communications telles que OPC-UA et MQTT. Les pilotes intégrés prennent en charge les connexions avec tous les types de contrôleurs, tandis que les flux de travail accessibles en SaaS perment à différentes équipes de collaborer à tout moment, et en tous lieux ; enfin, les fonctions de suivi des changements et de gestion des versions permettent de savoir en permanence qui a effectué des modifications, lesquelles, et à quel moment.

Les terminaux graphiques OptixPanel s'appuient sur l'expertise et la technologie d'ASEM™, un important fournisseur majeur de technologies d'automatisation numérique acquis par Rockwell Automation en 2020.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), est un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun avec le potentiel de la technologie pour étendre ce qui est humainement possible, rendant le monde plus productif et plus durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie environ 28000 résolveurs de problèmes dédiés à nos clients dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus pour savoir comment nous donnons vie aux Connected Enterprise® dans différentes entreprises industrielles, consultez www.rockwellautomation.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2148141/Stainless_Steel_Right.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

SOURCE Rockwell Automation