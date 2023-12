BingX nomme Vivien Lin au poste de directrice des produits pour améliorer l'expérience utilisateur

SINGAPOUR, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- BingX, l'une des principales bourses de cryptomonnaies au monde, a annoncé la nomination de Vivien Lin au poste de directrice des produits. Cette décision stratégique souligne l'engagement de BingX à offrir aux traders de crypto-monnaies des améliorations constantes de ses produits et services. Vivien Lin jouera également le rôle de porte-parole mondial de BingX, favorisant une communication transparente et renforçant les liens de l'entreprise avec les communautés mondiales de crypto-monnaies.

BingX Appoints Vivien Lin as Chief Product Officer to Elevate User Experience

L'expérience acquise par Vivien dans les domaines du trading, de la gestion de produits et du développement de marchés s'étend sur près d'une décennie, avec un accent particulier sur les produits dérivés de change et d'actions, grâce à des postes clés occupés au sein d'institutions réputées telles que Morgan Stanley, BNP Paribas et Deutsche Bank. En outre, Vivien a acquis des années d'expérience dans des bourses de crypto-monnaies bien connues en tant que responsable des produits financiers, de la gestion des risques et du développement de nouveaux produits. Elle a également une connaissance approfondie du cycle de vie des produits et de la stratégie de mise sur le marché.

En tant que directrice des produits, Vivien Lin jouera un rôle essentiel dans l'orientation de la stratégie de développement des produits de BingX concernant les contrats à terme, les produits au comptant et la gestion des actifs. Parallèlement, elle représentera BingX lors des principaux événements du secteur et des réunions régionales, où elle partagera ses idées et celles de BingX sur des sujets pertinents. Vivien met à profit sa connaissance approfondie des opérations de l'entreprise pour faciliter la communication entre les utilisateurs et les partenaires, en favorisant d'éventuelles relations et collaborations.

Le conseil d'administration et l'équipe de direction ont commenté la nomination de Vivien : « En accueillant Vivien Lin dans son double rôle, nous célébrons non seulement l'arrivée d'une professionnelle accomplie, mais aussi celle d'une dirigeante visionnaire. La vaste expérience de Vivien, associée à sa profonde compréhension des marchés mondiaux, font d'elle la personne la mieux placée pour incarner les valeurs et la vision de BingX dans les forums internationaux. Sous sa direction, nous prévoyons d'atteindre de nouveaux sommets dans la fourniture de produits de pointe et dans l'amélioration de l'expérience utilisateur pour l'ensemble de la communauté. »

Vivien Lin a fait part de son enthousiasme à ce sujet en déclarant : « Je suis ravie d'assumer les rôles de directrice des produits et de porte-parole mondiale de BingX, ce qui me permet de renforcer le lien entre nos offres innovantes et notre précieuse communauté d'utilisateurs. Ma foi dans la philosophie de la clarté et de la simplicité, tant en ce qui concerne le développement de produits que la communication, me pousse à m'engager à simplifier les complexités pour les rendre accessibles à tous. Je suis prête à faire en sorte que la vision de BingX en matière d'excellence et d'innovation centrée sur l'utilisateur trouve un écho efficace auprès de notre public mondial. »

La nomination de Vivien marque un autre grand pas vers un rapprochement entre la blockchain et la finance traditionnelle, en veillant à ce que les utilisateurs de BingX continuent de tirer profit de cette fusion dynamique. BingX se réjouit d'un avenir qui n'est pas seulement marqué par l'innovation technologique, mais aussi par une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, jetant les bases d'un voyage transformateur à l'avenir.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une bourse de crypto-monnaies de premier plan, au service de plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. BingX offre des produits et services diversifiés, y compris des produits au comptant, des produits dérivés, du copy trading et de la gestion d'actifs - tous conçus pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs, qu'ils soient débutants ou professionnels. BingX s'engage à fournir une plateforme digne de confiance qui offre aux utilisateurs des outils et des fonctionnalités innovants leur permettant d'améliorer leurs compétences en matière de trading.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2293056/1920_1080_3.jpg