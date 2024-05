BingX célèbre son incroyable 6e anniversaire avec une grande cagnotte de 13 millions de dollars USDT.

VILNIUS, Lituanie, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- BingX, une bourse de cryptomonnaies mondiale de premier plan, est ravie d'annoncer le lancement d'une campagne extraordinaire pour célébrer son 6e anniversaire. Du 8 au 31 mai, les utilisateurs de BingX sont invités à participer aux festivités, promettant une série d'événements exaltants et de récompenses pour les passionnés, en plongeant dans le domaine dynamique du trading de cryptomonnaies. Pour exprimer sa profonde gratitude envers sa communauté dévouée, BingX est fier d'inaugurer la célébration avec une impressionnante cagnotte totale de 13 millions de dollars USDT, témoignant du rôle essentiel joué par les utilisateurs dans son parcours de succès.

Marquant son 6e anniversaire, BingX reflète sur sa création en 2018 avec une mission visionnaire de servir de passerelle vers la prochaine génération d'utilisateurs de cryptomonnaies, rendant les cryptos accessibles et conviviaux pour tous. Au cours des six dernières années, BingX est resté fidèle à son engagement d'autonomiser les traders avec une plateforme de trading fiable et robuste équipée de fonctionnalités innovantes et d'une gamme diversifiée de produits.

Pendant la période de carnaval, les utilisateurs de BingX peuvent s'attendre à une mélanges de campagnes en ligne captivantes adaptées au trading de contrats à terme, au trading au comptant, au trading de fiat et à la gestion de patrimoine, respectivement. Pour les amateurs de trading de contrats à terme, des compétitions de trading individuelles et en groupe exclusives, des cadeaux généreux, des promotions limitées dans le temps, et bien plus encore, sont prévus, avec une impressionnante cagnotte totale de 12 millions de dollars USDT. De plus, les enregistrements quotidiens seront récompensés avec des cryptomonnaies populaires et des fonds d'essai, complétés par des jeux engageants tels que des activités Kick-and-Win. Les traders au comptant auront également la possibilité de participer à des jeux Kick-and-Win, avec des récompenses graduelles basées sur leur volume de trading réel. BingX introduit également des produits spéciaux de gestion de patrimoine pour enrichir l'atmosphère festive, comprenant des dépôts flexibles offrant des rendements annuels pouvant aller jusqu'à 10% et une grande Saison de Dépôts en Équipe. De plus, des bonus en espèces seront distribués en fonction du volume de trading en fiat.

Vivien Lin, directrice des produits de BingX, a partagé son enthousiasme pour la prochaine campagne, déclarant : "Chez BingX, nous restons déterminés à fournir aux utilisateurs des solutions innovantes qui propulsent leur succès sur le marché des cryptomonnaies. Alors que nous assistons à un intérêt croissant pour le marché et à une augmentation de l'activité de trading, nous sommes ravis d'offrir une promotion unique en son genre, visant à récompenser nos utilisateurs et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux participants rejoignant notre communauté dynamique."

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une bourse de cryptomonnaies de premier plan, desservant plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde entier. BingX propose des produits et services diversifiés, comprenant le trading au comptant, dérivés, le trading copié et la gestion d'actifs - tous conçus pour les besoins évolutifs des utilisateurs, des débutants aux professionnels. BingX s'engage à fournir une plateforme de confiance qui donne aux utilisateurs des outils et fonctionnalités innovants pour améliorer leur compétence en trading. En 2024, BingX est fièrement devenue le partenaire principal de Chelsea FC, marquant un début excitant dans le monde du sport.

