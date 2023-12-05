BingX, Vivien Lin'i Genel Ürün Yöneticisi (CPO) Olarak Atadı

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BingX

05 Dec, 2023, 08:00 ET

SİNGAPUR, 5 Aralık 2023 Dünyanın önde gelen kripto borsalarından BingX, Vivien Lin'in Genel Ürün Yöneticisi (CPO) olarak atandığını duyurdu. Bu stratejik karar, BingX'in ürün ve hizmetlerindeki sürekli atılımlarla kripto trader'ları güçlendirme taahhüdünün altını çiziyor. Vivien Lin ayrıca BingX'in Global Sözcüsü (Global Spokesperson) rolünü üstlenerek şeffaf iletişimi teşvik edecek ve global kripto topluluklarıyla bağlantısını güçlendirecek.

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BingX Appoints Vivien Lin as Chief Product Officer to Elevate User Experience
BingX Appoints Vivien Lin as Chief Product Officer to Elevate User Experience

Vivien'in finans, ürün yönetimi ve piyasa geliştirme alanlarındaki geçmişi, Morgan Stanley, BNP Paribas ve Deutsche Bank gibi saygın kurumlardaki kilit roller aracılığıyla forex ve hisse senedi türev ürünlerine odaklanarak yaklaşık on yılı kapamaktadır. Ayrıca Vivien, tanınmış kripto borsalarında finansal ürünler, risk yönetimi ve yeni ürün geliştirme liderleri olarak uzun yıllara dayanan deneyime ve ürün yaşam döngüsü ve pazara açılma stratejisi konusunda derin bir anlayışa sahip.

Vivien Lin, Genel Ürün Yöneticisi (CPO) olarak BingX'in vadeli işlemler, spotlar ve varlık yönetimi konusundaki ürün geliştirme stratejisinin yönlendirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Bu arada, BingX'i başlıca endüstri etkinliklerinde ve bölgesel buluşmalarda temsil edecek ve ilgili konularda kendisinin ve BingX'in ayırt edici görüşlerini aktaracak. Vivien, kullanıcılar ve iş ortakları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, potansiyel bağlantıları ve iş birliklerini teşvik etmek için şirketin operasyonları hakkındaki kapsamlı anlayışını ustalıkla kullanmaktadır.

BingX Yönetim Kurulu ve İdari Ekibi, Vivien'in atanmasıyla ilgili olarak şu yorumu yaptı "Vivien Lin'e ikili rolüne hoş geldin derken, sadece başarılı bir profesyonelin değil, aynı zamanda vizyoner bir liderin de aramıza katılmasını kutluyoruz. Vivien'in kapsamlı deneyimi ve global pazarlara ilişkin derin anlayışı, onu BingX'in değerlerini ve vizyonunu global forumlarda somutlaştırmak için en uygun kişi haline getiriyor. Onun liderliğinde, en yeni ürünleri sunma ve daha geniş bir toplulukla kullanıcı deneyimimizi geliştirme konusunda yeni zirvelere ulaşmayı umuyoruz."

Vivien Lin heyecanını şu sözlerle ifade etti: "BingX'te CPO ve Global Sözcü rollerini üstlendiğim için çok heyecanlıyım; bu sayede yenilikçi tekliflerimiz ile değerli kullanıcı topluluğumuz arasındaki bağlantıyı güçlendirebileceğim. Hem ürün geliştirmede hem de iletişimde açıklık ve basitlik felsefesine olan inancım, karmaşıklıkları herkes için erişilebilir terimlere dönüştürme konusundaki kararlılığımı yönlendiriyor. BingX'in mükemmellik ve kullanıcı merkezli inovasyon vizyonunun küresel kitlemizde etkili bir şekilde yankı bulmasını sağlamaya hazırım."

Vivien'in atanması, BingX kullanıcılarının dinamik birleşmeden faydalanmaya devam etmesini sağlayarak, blok zinciri ve geleneksel finans arasındaki boşluğu daha da kapatmaya yönelik bir başka büyük adıma işaret ediyor. BingX, yalnızca teknolojik yeniliklerle değil, aynı zamanda kullanıcı ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılmasıyla da işaretlenen ve önümüzdeki dönüştürücü bir yolculuk için zemin hazırlayan bir geleceği dört gözle bekliyor.

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türev, copy trade ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Tüm hizmetler, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araçlar ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

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