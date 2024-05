BingX célèbre son sixième anniversaire avec une stratégie globale d'expansion complète

Prêt à lancer le trading à terme libellé en USDC

Introduction de Launchpad et Launchpool pour les ventes de jetons

Expansion vers la Turquie, le Vietnam et l'Argentine, soutenue par un support localisé et des équipes dédiées

Projets de documentaire avec Whale and Dolphin Conservation et une plateforme vidéo renommée pour sensibiliser à la protection des animaux.

VILNIUS, Lithuania, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- BingX, une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, a annoncé aujourd'hui sa stratégie ambitieuse d'expansion mondiale "ExpansionX" lors de sa célébration du sixième anniversaire le 20 mai. Sous le thème "Amazing Six", l'exchange marque cette étape importante avec un grand prix de 13 millions de USDT.

BingX Marks Sixth Anniversary with Comprehensive Global Expansion Strategy

Soutenant désormais 18 langues et une base d'utilisateurs mondiale de 10 millions, BingX a consolidé son leadership avec une croissance remarquable du volume de trading à terme perpétuel et 750 jetons répertoriés sur sa plateforme de trading au comptant. L'initiative "ExpansionX" vise à élargir la portée de BingX dans plus de domaines, consolidant davantage sa présence dans l'industrie des cryptomonnaies.

Offre de produits diversifiés et innovation technologique :

Le succès de BingX repose sur son engagement indéfectible envers l'innovation continue et la diversification des produits, répondant aux besoins évolutifs des passionnés de crypto et des traders du monde entier. Offrant une gamme diversifiée de produits, BingX donne aux utilisateurs la flexibilité et le choix dans la gestion des actifs numériques.

Guidé par une philosophie axée sur l'utilisateur, BingX développe systématiquement et de manière exhaustive ses produits et services. Pour améliorer l'efficacité du capital, BingX introduira le trading à terme libellé en USDC et élargira la gamme d'actifs utilisés comme marges de trading, aux côtés de mises à jour dans le trading à terme libellé en monnaie.

Dans le trading au comptant, BingX lancera Launchpad et Launchpool, permettant la participation à des ventes de jetons attrayantes et l'accès à des projets de haute qualité, rigoureusement examinés. Pour la gestion de patrimoine, BingX proposera des services de prêt, permettant aux utilisateurs de mettre en gage des jetons pour des prêts garantis à des taux compétitifs. La plateforme étendra également ses offres de produits structurés pour inclure des billets à taux de change double, des accumulateurs/désaccumulateurs et des produits à effet boule de neige, offrant ainsi diverses options d'investissement.

De plus, BingX prévoit de donner accès aux principaux gestionnaires d'actifs crypto, offrant ainsi à ses utilisateurs des capacités de gestion d'actifs de qualité institutionnelle.

Reconnaissance de la marque et responsabilité sociale des entreprises :





BingX reste engagé envers la responsabilité sociale des entreprises, soutenant des causes caritatives, des secours en cas de catastrophe, la conservation de l'environnement et des projets communautaires dans le monde entier. Dans la seconde moitié de 2024, BingX prévoit de renforcer ses contributions à la communauté. En collaboration avec Whale and Dolphin Conservation et une plateforme vidéo renommée, BingX produira un documentaire pour sensibiliser à la cruauté de la captivité et promouvoir la protection des animaux.





En commençant en tant que première plateforme de trading social de crypto, BingX est devenu l'une des principales bourses de cryptomonnaies mondiales, en priorisant toujours ses utilisateurs et en améliorant ses services pour répondre aux objectifs évolutifs. En participant activement aux événements de l'industrie et aux activités régionales, BingX favorise l'engagement communautaire et favorise l'adoption mondiale de la crypto via des conférences sur la blockchain, des parrainages et des séminaires éducatifs.





Implantation mondiale et partenariats stratégiques :





Alors que 2024 voit son expansion sur des marchés tels que la Turquie, le Vietnam et l'Argentine, BingX donne la priorité à la localisation en identifiant et en développant des produits et des campagnes spécifiquement adaptés aux marchés locaux, soutenus par une équipe dédiée possédant une expertise locale. Grâce à des partenariats stratégiques et des alliances avec des acteurs transfrontaliers tels que le Chelsea Football Club et deux champions de l'UFC, BingX a étendu son influence transfrontalière et établi une présence redoutable sur des marchés clés à travers les continents, offrant à des millions d'utilisateurs un accès à des solutions de trading de pointe et à des opportunités de marché inégalées. À l'avenir, BingX s'engage à étendre encore sa portée de partenariats pour renforcer sa présence et son impact mondial.





Vivien Lin, directrice des produits de BingX, a exprimé son enthousiasme et sa gratitude : "Alors que nous réfléchissons aux six dernières années et que nous regardons vers l'avenir, notre engagement envers l'excellence et l'innovation reste indéfectible. Avec notre communauté et nos partenaires BingX, nous continuerons à repousser les limites de ce qui est possible dans l'industrie de la crypto, en établissant de nouveaux jalons et en impulsant un changement positif. Merci d'être à nos côtés dans ce voyage, et nous sommes prêts à atteindre de nouveaux sommets ensemble en 2024 et au-delà."





À propos de BingX



Fondée en 2018, BingX est une importante plateforme d'échange de cryptomonnaies, au service de plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde entier. BingX propose une gamme diversifiée de produits et services, comprenant le trading au comptant, les dérivés, le trading social et la gestion d'actifs - tous conçus pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs, des débutants aux professionnels. BingX s'engage à fournir une plateforme de confiance qui donne aux utilisateurs des outils et des fonctionnalités innovants pour améliorer leur compétence en trading. En 2024, BingX est fièrement devenue le partenaire principal du Chelsea FC, marquant un début excitant dans le monde du sport.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://bingx.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2416780/6th_Anni_Expansion_1920x1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg