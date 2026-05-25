BIRKENSTOCK LAISSE SON EMPREINTE À BOLOGNE

LINZ AM RHEIN, Allemagne et BOLOGNE, Italie, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le 20 mai, BIRKENSTOCK ouvre un nouveau magasin à Bologne, la capitale de la région d'Émilie-Romagne et l'une des villes médiévales les mieux préservées d'Europe. Mettant à profit son lancement réussi à Milan l'an dernier, la marque continue d'étendre sa présence dans le nord de l'Italie.

Jeune et dynamique, mais dotée d'un riche héritage, Bologne est la ville parfaite pour BIRKENSTOCK. Aujourd'hui, Bologne est animée d'une énergie sans pareille – une ville où une culture séculaire côtoie un esprit tourné vers l'avenir. Les rues bordées de portiques et les piazze vivantes débordent de créativité. Celle-ci est alimentée par une communauté florissante d'innovateurs, d'artistes et d'entrepreneurs. Un lieu où la tradition inspire le progrès et où les nouvelles idées émergent sur fond de riche héritage et de vitalité italienne caractéristique. Un endroit idéal pour explorer directement le lit de pied et les modèles iconiques de BIRKENSTOCK.

UN MAGASIN INSPIRÉ DE BOLOGNE

Le nouveau magasin BIRKENSTOCK célèbre la terre cuite, matière emblématique de la ville, en l'intégrant à ses sols et à certains objets fabriqués en argile par l'une des dernières manufactures traditionnelles, qui a également créé un lit de pied d'un mètre accroché au mur.

Le magasin de 130 mètres carrés se distingue aussi par ses portiques, qui font écho aux passages couverts permettant aux piétons de marcher à l'ombre sur la Via Farini. Avec plus de 62 km d'arcades, Bologne est connue pour être la cité des portiques. Officiellement inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021, ces derniers sont devenus un symbole de la ville après que la municipalité de Bologne ait décrété en 1288 que tous les bâtiments devaient en inclure. Leur hauteur devait être de 2,66 mètres au minimum, afin de permettre à un homme à cheval de les emprunter, même s'il portait un chapeau.

La technique ancestrale du pisé, introduite en Europe par les Romains et consistant à comprimer de la terre crue et des cailloux pour ériger des murs durables, a été utilisé pour le mobilier. Elle partage l'espace avec du cuir vieilli et du bois rustique naturel provenant de sources locales. Les éléments en liège et les tabourets de travail italiens des années 1950 viennent ajouter du caractère, tandis que les luminaires en jute naturelle (directement issue de la production des lits de pied BIRKENSTOCK) complètent l'aménagement.

LE MARIAGE DE L'ICONIQUE ET DU CONTEMPORAIN

Avec son nouveau point de vente, la marque allemande vient proposer son lit de pied légendaire et ses racines de la cordonnerie vieilles de plus de 250 ans aux communautés dynamiques de Bologne. L'espace est appelé à donner vie à l'univers des produits et à ses valeurs centrales de qualité, de fonction et de tradition. Il invite les fans fidèles et les nouveaux adeptes du lit de pied à venir s'immerger et explorer, afin de marcher comme la nature l'a voulu. Le magasin présente les modèles iconiques de sabots et de sandales de BIRKENSTOCK, ainsi que des chaussures fermées contemporaines, des designs saisonniers, des produits d'entretien des chaussures, des accessoires, mais aussi la ligne Care Essentials.

INFORMATIONS POUR LA PRESSE

Adresse du magasin : Via Farini 3, 40124 Bologne

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi, de 10 h 00 à 20 h 00

Images du magasin : lien de téléchargement

Crédit photo : BIRKENSTOCK/Maarten Willemstein

À PROPOS DE BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK est une marque internationale qui s'adresse à tous les consommateurs et consommatrices, indépendamment de leur lieu de vie, leur genre, leur âge et leurs revenus. Elle poursuit un objectif clair : préserver la santé des pieds. Profondément ancrée dans l'étude de la biomécanique du pied humain et s'appuyant sur l'expérience d'une dynastie de cordonniers qui remonte à 1774, BIRKENSTOCK est une « super marque » intemporelle et riche en traditions, dont l'univers transcende les catégories de produits et s'étend de l'entrée de gamme au luxe, tout en répondant aux besoins d'une population qui adopte de plus en plus un mode de vie conscient et actif. La fonctionnalité, la qualité et la tradition sont les valeurs fondamentales de cette marque lifestyle qui propose des produits dans les domaines de la chaussure, de la literie et des cosmétiques naturels. BIRKENSTOCK est l'inventeur du lit de pied et est à l'origine du principe visant à permettre une marche naturelle (appelé en allemand « Naturgewolltes Gehen »).

Avec près de 6 200 employées et employés à travers le monde, BIRKENSTOCK est convaincue que la conception d'un produit est aussi importante que le produit lui-même. Pour assurer au groupe de répondre aux normes de qualité les plus exigeantes, sa base manufacturière suit une stratégie d'intégration verticale et tous ses lits de pied sont produits en Allemagne. En outre, 95 % des produits de BIRKENSTOCK sont assemblés en Allemagne et plus de 90 % des matériaux et des composants utilisés proviennent d'Europe. Les matières premières sont traitées selon les normes environnementales et sociales les plus strictes de l'industrie. BIRKENSTOCK fait appel à des laboratoires scientifiques de pointe pour tester ces matériaux.

Outre son siège social situé à Linz am Rhein, le groupe BIRKENSTOCK possède ses propres succursales aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Brésil, au Japon, en Corée du Sud, au Danemark, en Pologne, en Suisse, en Suède, en Espagne, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas, à Dubaï, à Singapour, en Chine, en Inde et en Australie.

Groupe Birkenstock B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Allemagne

Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous rendre sur le site www.birkenstock-group.com.

Notre boutique en ligne est accessible à l'adresse www.birkenstock.com.

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