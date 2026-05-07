UNE TOUCHE DE COULEUR POUR MAGNIFIER LES PIEDS : BIRKENSTOCK LANCE SA COLLECTION DE VERNIS À ONGLES

LINZ AM RHEIN, Allemagne, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Accorder aux pieds toute l'attention qu'ils méritent est profondément ancré dans l'ADN de BIRKENSTOCK et souligne l'objectif de permettre une marche naturelle, un principe incarné par l'iconique lit de pied BIRKENSTOCK. Dans la droite ligne de sa philosophie holistique, la marque lance une ligne végane de vernis à ongles d'origine végétale en avril 2026.

La collection de vernis à ongles CARE ESSENTIALS de BIRKENSTOCK met les pieds à l'honneur et attire sur eux tous les regards, tout en faisant joyeusement valoir leur fonctionnalité complexe en tant que véritables héros du mouvement. Formulés avec expertise dans une palette de couleurs savamment choisies à la finition brillante, les nouveaux vernis à ongles BIRKENSTOCK sont le compagnon coloré parfait pour n'importe quelle sandale BIRKENSTOCK. Que ce soit pour une association monochrome ou un contraste marquant, les vernis apportent une touche finale raffinée, du bout des doigts au bout des orteils.

Avec ce nouvel ajout, BIRKENSTOCK enrichit sa collection CARE ESSENTIALS d'un élément décoratif, tout en offrant une perspective rafraîchissante sur le soin des pieds. En accord avec les normes élevées de BIRKENSTOCK pour le développement de produit, chaque ingrédient de la collection de vernis à ongles est soigneusement sélectionné pour assurer tant la sécurité que la performance. Les formules 23 free* sont véganes, d'origine végétale et produites autant que possible à partir d'ingrédients naturels, comme la betterave ou la canne à sucre. Il en résulte une interprétation responsable et moderne du vernis à ongles, digne des valeurs de BIRKENSTOCK.

La collection comprend cinq couleurs polyvalentes – Eggshell, Light Rose, Crocus, Surf Green et Red –, parfaitement assorties à l'offre de sandales saisonnières et iconiques de la marque. Les articles complémentaires de la collection comprennent un Top & Base Coat ainsi qu'un dissolvant vernis doux à l'huile d'amande nourrissante. Tous les produits sont fabriqués en Europe, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. L'emballage minimaliste reprend l'esthétique intemporelle et fonctionnelle de BIRKENSTOCK. Les flacons en verre 100 % recyclé s'assortissent de pinceaux soigneusement conçus pour une application précise et sans effort.**

*En cosmétique, « 23 free » signifie que le produit est exempt de 23 ingrédients potentiellement nocifs ou toxiques, le nombre indiquant la quantité de produits chimiques spécifiques exclus de la formule. Veuillez noter que la mention « free from », telle que « 23 free », est soumise à des réglementations différentes selon les marchés et son utilisation doit être conforme à la législation et aux directives cosmétiques en vigueur localement.

** 87 % des consommatrices et consommateurs déclarent que le vernis à ongles est extrêmement couvrant et 83 % disent qu'il sèche rapidement. Résultat d'un test auprès de 30 volontaires, réalisé sur les pieds avec le vernis à ongles d'origine végétale Red.

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Prix :

Vernis à ongles et Top & Base Coat : 14 €/ $ 11,95 (à confirmer)

Dissolvant vernis : 20 €/ $ 19,95 (à confirmer)

Sets de vernis à ongles : 26,50 €/ $ 22,95 – 39,50 €/ $ 33,95 (à confirmer)

Disponible sur www.birkenstock.com et auprès de partenaires commerciaux sélectionnés.

À PROPOS DE BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK est une marque internationale qui s'adresse à tous les consommateurs et consommatrices, indépendamment de leur lieu de vie, leur genre, leur âge et leurs revenus. Elle poursuit un objectif clair : préserver la santé des pieds. Profondément ancrée dans l'étude de la biomécanique du pied humain et s'appuyant sur l'expérience d'une dynastie de cordonniers qui remonte à 1774, BIRKENSTOCK est une « super marque » intemporelle et riche en traditions, dont l'univers transcende les catégories de produits et s'étend de l'entrée de gamme au luxe, tout en répondant aux besoins d'une population qui adopte de plus en plus un mode de vie conscient et actif. La fonctionnalité, la qualité et la tradition sont les valeurs fondamentales de cette marque lifestyle qui propose des produits dans les domaines de la chaussure, de la literie et des cosmétiques naturels. BIRKENSTOCK est l'inventeur du lit de pied et est à l'origine du principe visant à permettre une marche naturelle (appelé en allemand naturgewolltes Gehen).

Avec près de 6 200 employées et employés à travers le monde, BIRKENSTOCK est convaincue que la conception d'un produit est aussi importante que le produit lui-même. Pour assurer au groupe de répondre aux normes de qualité les plus exigeantes, sa base manufacturière suit une stratégie d'intégration verticale et tous ses lits de pied sont produits en Allemagne. En outre, 95 % des produits de BIRKENSTOCK sont assemblés en Allemagne et plus de 90 % des matériaux et des composants utilisés proviennent d'Europe. Les matières premières sont traitées selon les normes environnementales et sociales les plus strictes de l'industrie. BIRKENSTOCK fait appel à des laboratoires scientifiques de pointe pour tester ces matériaux.

Outre son siège social situé à Linz am Rhein, le groupe BIRKENSTOCK possède ses propres succursales aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Brésil, au Japon, en Corée du Sud, au Danemark, en Pologne, en Suisse, en Suède, en Espagne, au Royaume-Uni, en France, en Norvège, aux Pays-Bas, à Dubaï, à Singapour et en Inde.

Groupe Birkenstock B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Allemagne

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.birkenstock-group.com

Notre boutique en ligne se situe à l'adresse suivante : www.birkenstock.com

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