BOC Group annonce la dernière version de sa suite de Transformation métier - ADONIS NP 9.0

ADONIS est encore meilleur maintenant - il apporte de puissantes avancées technologiques, de nouvelles fonctions d'analyse et de convivialité pour élever et approfondir l'expérience BPM

PARIS, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- BOC Group a annoncé aujourd'hui la dernière version de sa suite BPM ADONIS NP 9.0, qui ajoute un nouvel ensemble de fonctionnalités intéressantes permettant une analyse et une optimisation plus fluides des jumeaux numériques organisationnels. Des améliorations de simulation, un tableau de bord Insight pour les rôles et les unités organisationnelles, une nouvelle analyse de l'impact des processus et un support 64 bits ne sont que quelques-uns des nombreux points forts de cette version, aidant les utilisateurs à accéder, explorer et analyser le monde des processus plus rapidement et plus facilement, tout en établissant une nouvelle référence en matière de convivialité des outils.

Tobias Rausch, chef de produit ADONIS, explique :

"Nous essayons toujours de pousser nos limites et de nous surpasser à chaque nouvelle version pour apporter des améliorations qui ont vraiment un impact sur la qualité du travail de nos utilisateurs".

"Cette fois, l'accent a été mis davantage sur l'aspect technique, couvrant des étapes importantes comme la mise à niveau vers le 64 bits. Nous avons fait en sorte qu'ADONIS soit mieux équipé pour accompagner les clients tout au long de leurs trajets BPM, maintenant et à long terme, en garantissant une architecture impeccable et évolutive sur laquelle tous les utilisateurs pourront s'appuyer dans tous les cas de figure".

Rausch continue: "ADONIS NP 9.0 apporte des fonctionnalités tinnovantes avec l'analyse de l'impact des processus, la vue "Mes départements" dans le référentiel d'entreprise, et le nouveau tableau de bord Ïnsights pour les rôles et les unités organisationnelles comme pièces centrales de toute organisation. Avec de telles capacités en main, nos clients sont entièrement équipés pour améliorer le jumeau numérique de leur entreprise et l'analyser efficacement".

Un aperçu détaillé des dernières innovations d'ADONIS est disponible sur le site web de BOC Group.

BOC Group recommande à toutes les parties intéressées de s'inscrire à l'essai gratuit de 30 jours pour découvrir tout le potentiel de cette puissante suite BPM.

A propos de BOC Group

BOC Group développe des produits et des services logiciels pour une gestion efficace et étendue de toutes les capacités et de tous les actifs au sein de votre organisation. La société met fortement l'accent sur l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'architecture d'entreprise, ainsi que sur l'amélioration de la gouvernance et de la conformité.

ADONIS compte parmi ses clients mondiaux Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe et Telefonica.

Nous fournissons nos produits et services grâce à plus de 230 employés répartis entre Athènes, Berlin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthour, avec plus de 90 partenaires dans le monde entier.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1094508/BOC_Logo.jpg

Contact

BOC Information Technologies Consulting GmbH

Marina Vial

Market Development Manager France

+43-1-905-10-81-2430

marina.vial@boc-group.com

Liens connexes

https://www.boc-group.com



SOURCE BOC Products & Services AG